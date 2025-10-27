1.000 gefallene Soldaten täglich, deshalb Wehrpflicht: Reservistenchef Sensburg halluziniert vom kommenden Russlandfeldzug

Offenbar ist der Club der verblendeten und eskalationsgeilen Kriegslüsternen hierzulande in einem Zustand der Realitätsverleugnung angelangt, der sie nicht nur über die tatsächlich gar nicht vorhandene offensive Bedrohungslage durch Russland täuscht, sondern auch noch in einer militärischen Scheinwelt wandeln lässt, die von den Mitteln und Möglichkeiten der vornuklearen, konventionellen Kriegsführung ausgeht. Atomwaffen scheinen inzwischen überhaupt keine Rolle mehr zu spielen: So verkündet Patrick Sensburg, der Präsident des Reservistenverbands der Bundeswehr, in ganz unbekümmerter Manier, dass er im Kriegsfall mit “bis zu 1.000 toten oder verletzten Soldaten pro Tag” rechne. Gerade deshalb plädiert er für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht – denn der von ihm prognostizierte Blutzoll müsse „auch maßgeblich durch Reservistinnen und Reservisten“ ersetzt werden. „Wir reden von aufwachsenden bis zu rund 40.000 Freiwilligen, die wir aus über 600.000 Männern und Frauen eines Jahrgangs gewinnen müssen. Ich wette, die kriegen wir. Nur für die Reserve, also eine wehrhafte Zivilbevölkerung, wird es dauerhaft nicht reichen. Deshalb wird es auf Dauer ohne Wiedereinsetzung der Wehrpflicht nicht gehen“, schwadronierte Sensburg unreflektiert und leichtfertig daher.

Die Aussicht, als Kanonenfutter für ein solches Schachtfest herhalten zu müssen, dürfte jedoch nicht gerade zu einem Ansturm von Freiwilligen führen. Einen solchen gibt es dafür aber seit Monaten auf die Webseite der der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK)“. Allein im September gab es rund 125.000 Aufrufe, im August seien es noch 55 000 gewesen und im Mai etwa die Hälfte davon, berichtet deren politischer Geschäftsführer Michael Schulze von Glaßer. Bis Ende August haben über 3.000 Menschen bereits vorsorglich einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Vor dem Ukrainekrieg waren es rund 200 gewesen.

Geschichtsblindes Hasardspiel

Abgesehen davon, dass die Bereitschaft, sich für dieses von der eigenen Politik auf allen Ebenen völlig ruinierte Land abschlachten zu lassen, nicht sonderlich groß zu sein scheint, ist Sensburgs Gerede auch typisch für die atemberaubende Nonchalance, mit der die Gefahr einer atomaren Eskalation einfach komplett ausgeblendet wird. Sensburg und andere vermitteln den Eindruck, man könne einen konventionellen Krieg gegen eine Atommacht wie Russland führen und diese würden ihre eigenen Soldaten unbegrenzt weiteropfern, anstatt irgendwann auf die nukleare Option zu setzen, die schließlich ihre größte Trumpfkarte ist. Die Verhinderung dieser Möglichkeit stand vierzig Jahre lang an oberster Stelle in sämtlichen Planungen des Kalten Krieges, und die Arithmetik der Abschreckung hat paradoxerweise die friedlichste Epoche der Menschheit hervorgebracht – weil die Großmächte die Erkenntnis verinnerlicht hatten, dass es abseits von Proxykriegen eben keine direkten konventionellen Kampfhandlungen mehr geben werde, da dies den atomaren Overkill bedeuten würde.

Anscheinend ist dies in der geschichtsvergessenen Gegenwart alles irrelevant: Heute tut man so, als spielten 15.000 nach wie vor einsatzbereite Nuklearsprengköpfe keine Rolle mehr, weil diese sowieso nie eingesetzt würden, weshalb man wieder Kriege wie vor 1945 führen könnte – bis hin zur irrigen Annahme, dass ein Land kapitulieren werde, bevor es die nukleare Option zieht. Diese ungeheuerliche Ignoranz ganz ist typisch für den absoluten Realitätsverlust, den die europäische Politik im Allgemeinen und die deutsche im Besonderen auszeichnet. Ein wohlstandsverweichlichter, von degenerierten moralisierenden Etappenhasen dominierter Führungszirkel plappert und achtlos in die Katastrophe und erfindet sich einfach eine Welt zusammen, in der böse Russen glanzvoll auf dem Schlachtfeld niedergerungen werden bis zum Hissen der Weißen Fahne, ohne dass am Ende die Welt in Schutt und Asche liegt, und setzt auf Krieg statt Entspannung. Dieses Hasardspiel völlig verantwortungsloser und geschichtsvergessener Eliten wird über kurz oder lang zur Auslöschung Europas führen.