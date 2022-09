1 Jahr Ansage: Wir sagen danke – und bitten um Ihre Unterstützung

Liebe Ansage-Leser,

seit rund einem Jahr existiert unsere Seite jetzt, und sie erfreut sich einer stetig wachsenden Reichweite. Rund 50.000 Seitenaufrufe, an manchen Tagen deutlich mehr, verzeichnet Ansage inzwischen im Schnitt – und das ohne aktive Werbemaßnahmen und ohne penetrantes Clickbaiting. Es ist auch weiterhin unser Ziel, anspruchsvolle Meinungsvielfalt zu bieten, den Finger in die Wunden unserer Zeit zu legen und auf hohem geistigen und sprachlichen Niveau zu provozieren. Wir danken für Ihr Interesse und dafür, dass sie uns die Treue halten – ganz gleich, ob Sie Ansage nun abonnieren und regelmäßig lesen oder nur sporadisch hier vorbeischauen, ob Sie sich an den regen Debatten im Kommentarbereich beteiligen nicht.

Leider bleibt auch unsere Seite von Versuchen der Mundtotmachung nicht verschont. Ansage wird inzwischen zunehmend, wie auch andere Medien der Gegenöffentlichkeit, Ziel politischer Sabotageaktionen: Werbeboykott-Aufrufe, der Versuch, unsere Seite als „rechts“ oder „verschwörungsaffin“ zu brandmarken, und ständig neue Schikane durch Unterlassungsansprüche und Klagen (wegen angeblicher Urheberrechtsverstöße einzelner Fotos oder Illustrationen, oftmals geführt und finanziert von linksextremen „Aktivisten“ mit halbstaatlicher Unterstützung) machen auch uns das Leben schwer. Diese Manöver dienen alleine dem Zweck, uns als alternatives Medium zu schwächen und zu schädigen. Auch wenn diese taktische Prozesshanselei meist jeder Grundlage entbehrt und wir am Ende das Recht auf unserer Seite haben, so sind die zu verauslagenden Anwalts- und Gerichtskosten stets aufs Neue erheblich. Von Nerven, Zeit und Arbeitskraft ganz zu schweigen. Und genau darum geht es unseren Gegnern: Uns finanziell und liquiditätsmäßig zu schwächen uns zu zermürben.

Wir halten weiter Stand – mit Ihrer Hilfe!

Wir wissen, dass mit zunehmender Leserzahl und Bekanntheit auch der Gegenwind rauer wird. Doch weder lassen wir uns einschüchtern noch unterkriegen. Wir halten Stand. Für die nächste Zeit beabsichtigt Ansage sogar, sein journalistisches Angebot noch auszubauen – etwa durch Videobeiträge und Interviews sowie neue redaktionelle Formate.

Allerdings geht all dies nicht ohne die Unterstützung und Förderung durch Sie, unsere Leser – und nicht ohne die solidarische Kraft der Gemeinschaft jener, die auch noch in Zukunft noch journalistische Klarheit und Mut zur Wahrheit in Deutschland vorfinden wollen.

Ansage hat bislang hat noch nie aktiv zu monetären Spenden aufgerufen (der Button „Unterstützen“ oben auf der Startseite über dem Logo wurde von unserer Förderern bisher stets aus eigenem Antrieb betätigt, wofür wir herzlich danken). Heute jedoch, aus gegebenem Anlass unseres „Einjährigen”, tun wir es erstmals und bitten Sie, liebe Leser, herzlich um Ihre Unterstützung – weil wir diesen Kampf nicht ohne Ihre Hilfe führen können, und weil der Betrieb einer Seite wie Ansage angesichts der massiven Inflation und ständiger Preiserhöhungen, allen Werbeeinnahmen zum Trotz, nicht kostendeckend möglich ist. Wir wissen, dass viele von Ihnen unter den massiv gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten sowie den Folgen der sogenannten „Pandemie” leiden müssen und es sicherlich in diesen Tagen schwerer als sonst fällt, andere noch zusätzlich zu unterstützen. Dennoch sind wir Ihnen überaus dankbar für die die Entrichtung einen „Obolus” als Anerkennung unseres Engagements.

>>>Wege zu spenden finden Sie hier. Jeder Betrag ist hochwillkommen!

Schon jetzt sagen wir herzlichen Dank für Ihre Unterstützung – und bleiben Sie uns als geneigte und kritische Leser zugetan!

Daniel Matissek und das Ansage-Team,

im September 2022