1.-Mai- Feiertage in der DDR: Was war das früher für ein Spektakel!

Wer beim Lesen der Überschrift jetzt ein komisches Gefühl bekommt, den kann ich sogleich beruhigen: Nein, dieser Feiertag wurde entgegen allen Behauptungen nicht von Goebbels, Hitlers hinkendem Schergen, ersonnen! Und von Ulbricht oder Honecker auch nicht. Vielmehr folgte man mit diesem Feiertag dem Gedanken und Wunsch deutscher Sozialdemokraten wie August Bebel, Clara Zetkin und anderer, die den nach den Haymarket Riots in Chicago 1886 drei Jahre später von der Zweiten Internationale ausgerufenen “Internationalen Kampftag der Arbeiterbewegung” auch in Deutschland bekannt machten. Weil deren Idee so gut war, wurde daraus auch sofort einer der ersten deutschen Exportschlager – und das schon um 1890 herum! Seither wird dieser Tag, nunmehr zum 135. Mal begangen – mal friedvoll, mal mit Toten. Denn die Mächtigen dieser Menschheit schafften es bisher leider nicht, diesen Tag nicht für ihre politischen Ränke zu vereinnahmen.

Drüben, damals bei uns in der DDR, wurden unsere Eltern und wir Kinder angehalten, auf die großen Kundgebungen zu gehen, um fröhlich jubelnd und Fähnchen schwenkend an den eigens für den 1. Mai aufgebauten Tribünen vorbeizumarschieren. Meinen ersten Aufmarsch hatte ich vor über fünfzig Jahren in Erfurt, meiner Geburtsstadt. Und mein Fähnchen damals war blau, mit einer kleinen, weißen Friedenstaube. Mein Vater ging mit seinem Lehrerkollektiv, meine Mutter und ich mit den Kollegen ihres Betriebes. Gemeinsam gehen ging nicht. Denn jeder musste dabei ja unbedingt von seinen Kollegen und jeweiligen Vorgesetzten gesehen werden!

Wasser predigen, Wein saufen

Dort droben auf den Tribünen, saßen sie dann – die heimlich den teuren FressEx-Wein trinkenden, aber schnödes Wasser predigenden rot(h)-braunen Genossen. Die damaligen “echten Demokraten”. Ordenbehangen, in besten Anzügen und teuren Krawatten aus dem Intershop (natürlich produziert im NSW, dem Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet und herangekarrt in dunklen Volvos, den sogenannten „Westautos“. Genau diese Leute würden Jahre später die Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU aus dem Thüringer Landtag verjagen und ungeniert die Macht wieder an sich reißen!

Aber das ahnten wir alle damals um 1974 noch nicht. Und auch nicht, wer das alles ermöglichen und dabei helfen sollte; was es eigentlich mit „IM Erika“ auf sich hatte und wer seine wahre Identität dahinter verbarg. Wer Angela Merkel ist und ob ihre Geburtsstadt Hamburg in der einsamen ostdeutschen Provinz, in der brandenburgischen Uckermark, liegt – nein, all das konnte zumindest ich als damals Dreijähriger noch nicht wissen. Sehr viel Wasser würde also noch Erfurts Gera hinunterfließen, bis es die Rot(h)-Braunen hinunter von den Tribünen am Juri-Gagarin-Ring, rüber in die Jürgen-Fuchs- Straße 1, hinein in Thüringens Landtag, schaffen sollten, um die Uhren wieder vor 1989 zurückzudrehen. Fußläufig, gewiss; nur ein paar Schritte… in zeitlichem Ermessen aber noch eine Ewigkeit.

Paradiesische Zeiten

Und dennoch: Bis heute gehe ich nur positive Erinnerungen an die 1.-Mai-Feiertage meiner Jugend, denn es kommt mir so vor, als habe jedes Mal warmes, sonniges Wetter geherrscht. Und die Stimmung damals in der DDR? Sie war nicht kämpferisch, nein, sie war ausgelassen und heiter. Für Klassenkampf und Planerfüllung gab es schließlich noch weitere 364 Tage im Jahr.

Und noch etwas gab es zum 1. Mai: Fischbrötchen. Endlich, einmal im Jahr Fischbrötchen! Mit Zwiebelringen und dünnen Scheibchen saurer Gurken – geschmacklich dem heutigen Rollmops sehr nahe. Für 35 Pfennig (das sind nach heutiger Währung umgerechnet 3,5 Cent oder, anders geschrieben,

0,035 Euro)! Uns schienen damals in der DDR wirklich phantastische, ja geradezu paradiesische Zeiten bevorzustehen! An dieser Stelle möchte ich meinen alten Vater zitieren: „Sozialismus ist wirklich klasse, bloß die ersten 400 Jahre sind große Schei…e.“ (die kleinen drei Pünktchen und alles Weitere sprach er dabei in seinem extrabreitem Erfurter Dialekt aus). Wie recht er hatte!