1. November 2020: Erinnerungen an „Coronaheiligen“

Ich erinnere mich noch genau an Allerheiligen heute vor vier Jahren, auf dem Höhepunkt von Corona, zu Beginn des zweiten (und längsten) Lockdowns. An diesem 1. November 2020 hatte ich Nachtdienst. Es war eine fürchterliche Zeit nie gekannter staatlicher Verbote und gesellschaftlicher, menschlicher Abgründe. Hatte ich im Sommer dieses Jahres noch die ganz leichte Hoffnung gehegt, dass der Spuk langsam wieder aufhört, hatte der politmediale Panikapparat ab Herbst alle Hoffnung wieder zunichte gemacht. Auf der Arbeit herrschte allgegenwärtige Maullappenpflicht, und die Testmaschinerie wurde gerade hochgefahren.

Es war ein Allerheiligen in aller Stille – ohne Gräbersegnung, ohne öffentliche Andacht. Die Amtskirche hat dabei schändlich versagt und das Evangelium endgültig verraten. Nach Sonnenuntergang ging ich auf den Friedhof an der Diesterwegstraße in Annen, der sich – reizvoll in Hanglage am Annener Berg gelegen – ganz in der Nähe meines Arbeitsplatzes befindet.

Die Toten sind freier als die Lebenden

Zwischen Wolkenlücken war der (Fast-)Vollmond zu sehen. Um 20 Uhr war niemand mehr auf dem Friedhof. Draußen war es an diesem Sonntagabend sehr ruhig. Wenigstens hier, auf dem Friedhof, war ich frei: Ich konnte frei atmen, musste mich nicht testen und zumindest jenseits des Haupteinganges gab keine Agitation und Propaganda. Zwischendurch dachte ich bei mir: Die Toten sind freier als die Lebenden (und außerdem geschützt vor Folter). Überhaupt hatte ich an diesem 1. November auch sehr beklemmende dunkle Gedanken.

Am liebsten hätte ich die ganze Nacht dort am Berg verbracht. Doch ich musste zurück zur Arbeit, auch wenn sich mein Innerstes dagegen hartnäckig sträubte: Ich wollte nicht in die Gefangenschaft. Doch Angst und Pflichterfüllung trieben mich den schmalen Weg hinunter zum Altenheim. Sehnsüchtig schaute ich nochmal zum Mond hinauf und dankte für die Hoffnung, die mir – allen schlimmen Dingen zum Trotz – gegeben und geschenkt wurde. Verletzungen aus dieser Zeit heilen; doch Narben werden bleiben.