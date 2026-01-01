10 Jahre Kölner Silvesternacht: Chefin des Deutschen Juristinnenbundes erklärt muslimische Vergewaltiger zu Opfern rassistischer Stereotype

Dilken Çelebi ist Doktorandin im Völkerstrafrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Rechtsreferendarin am Kammergericht Berlin. Sie ist Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Diese Organisation ist gelebte Antifa im Staatsdienst. Ansonsten hat sie noch nicht einmal ihre juristische Ausbildung abgeschlossen und lallt dummes Zeug. Anlässlich des zehnten Jahrestages der Kölner Silvesternacht mit hunderten sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen durch Flüchtlinge und Migranten erklärt diese verkommene türkischstämmige Ideologin zu den damaligen Tätern aus dem islamischen Kulturkreis (dem auch sie entstammt) gestern in der “taz” dies: „Viele Beschuldigte waren algerische und marokkanische Staatsbürger… Was aber kaum diskutiert wurde sind sozialstrukturelle Ursachen der Ereignisse.”

Aha, schuld sind wieder mal die Gesellschaft, wir alle und die ach so schrecklichen Verhältnisse hierzulande – aber nie die Täter selbst. Çelebi weiter: Viele Verdächtige durften nicht arbeiten, hatten wenig Geld, teils keinen Aufenthaltsstatus. Teils lebten sie seit Jahren in engen Unterkünften, nun kam Alkohol dazu, letzteres durchaus vergleichbar mit dem Oktoberfest. Dass Delikte mit der Staatsangehörigkeit von

Tä­te­r_in­nen zusammenhängen, dafür gibt es in der Kriminologie keine empirischen Befunde – sondern es sind solche Faktoren, die betrachtet werden müssen. Zudem war die Polizei völlig überfordert.“

“Rassistische Diskurse”

Außerdem beklagt Çelebi, dass es “eben vor allem um die Ethnizität der Verdächtigen” gehe. Nichts hat wieder mit nichts zu tun. Der Hinweis darauf, dass die Täter aus diesen Ländern weit überproportional in Erscheinung treten, ist für Çelebi nichts als ressentimentgetriebene Stigmatisierung: “Gesellschaftlich hatte bereits ein Prozess der Abgrenzung begonnen: Wenn die hierherkommen, müssen sie erst mal unsere Normen akzeptieren!” Diese “Rhetorik” sei nun “auf fruchtbaren Boden” gefallen, jammert sie: “Unter dem Deckmantel von Sexismuskritik waren breite Teile der Gesellschaft bereit, rassistische Diskurse anzunehmen oder voranzutreiben.“ Das also ist alles, was der Vertreterin des „feministischen“ Juristinnenbundes zum merkelinduzierten Taharrusch dschama’i, jener beispiellosen Kölner Belästigungsorgie gegen junge Frauen, Sorgen bereitet: Die armen Täter sind die eigentlichen Opfer unseres strukturellen Rassismus.

Dies sind nicht die Töne einer linksextremen NGO; so etwas sagt eine einflussreiche Funktionärin der Jurisprudenz mit beträchtlicher Medienpräsenz. Ein Wahnsinn. Wenn Recht wieder mit Gerechtigkeit zu tun haben und der Rechtsstaat überleben soll, bedarf es der Entfernung solcher ideologisch voreingenommenen, aktivistischen Subjekte von ihren Positionen. Das sage ich selbst als Jurist: Beseitigt dieses Lügenpack aus der deutschen Justiz!