10 Jahre „Wir schaffen das“: Wozu sollen wir „das“ eigentlich schaffen?

„Seit 2015 sind 6,5 Millionen Menschen zu uns gekommen und weniger als die Hälfte ist heute in Arbeit“ – so CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am 25. August 2025 in der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Linnemann ist wenigstens ehrlich: Die 2015 als Ziel ausgegebene und anvisierte “Integration” ist gescheitert. Ungefähr drei Millionen sind da also „in Arbeit”. Tatsächlich ist der größere Teil davon nur prekär beschäftigt – mit maßgeblichem zusätzlichen Anspruch auf staatliche Zuzahlungen und/oder Bürgergeld. Die mit 3,5 Millionen größere Hälfte jedoch wird zu 100 Prozent vom deutschen Sozialstaat versorgt. Deshalb fordert Linnemann von der Merz-Regierung unter (formaler) Führung seiner eigenen Partei: „Wir müssen die illegale Migration in die Sozialsysteme stoppen und reguläre Zuwanderung in den Arbeitsmarkt fördern.“ Auch hierbei hat Linnemann recht. Allein – getan wird von der Berliner Regierung leider immer noch nichts. Und zwar in zweierlei Hinsicht.

Zum einen geht die von Linnemann angeprangerte Migration in die Sozialsysteme geht unvermindert weiter. „Union fällt um: Mehr als 2000 Afghanen werden eingeflogen“ wird am 25. August 2025 gemeldet. Ohne individuelle Sicherheitsüberprüfungen – auch nicht für den anschließenden Familiennachzug – werden Migranten mit dem Flugzeug ins Land geholt. Merz setzt die Ampel-Politik munter fort. Zum anderen hat die Berliner Politik ein Zuwanderungsgesetz, wie es in sämtlichen echten Einwanderungsländern der Welt (USA, Kanada, Australien, Neuseeland) selbstverständlich ist, noch immer nicht hinbekommen. Dieses wird auch definitiv an SPD und Grünen scheitern, da das seit 2015 geltende Provisorium des Asylgesetzes als Ersatz-Einwanderungsgesetz genutzt und missbraucht wird und zum Zwecke der Grün-Links favorisierten und von der Union akzeptierten unkontrollierten und ungesteuerten Einwanderung weiterhin gelten soll.

Friedmans Diktum

Die 2015 propagierte “Willkommenskultur” ist passé; die Teddybärenwerfer waren schon zu Neujahr 2015/16 verschwunden. Die angeblich so dumme Bevölkerung (“Volk” darf man ja, obwohl im Grundgesetz genannt, nicht mehr sagen) besitzt jedoch durchaus noch gesunden Menschenverstand, der insgeheim weiß: „You can have a welfare state or you can have open borders. But you can’t have both.“ Auf gut deutsch:

„Man kann einen Wohlfahrtsstaat haben oder man kann offene Grenzen haben. Aber man kann nicht beides haben.” Dieses Diktum von Milton Friedman, Wirtschaftsnobelpreisträger von 1976, gilt allüberall – sogar für die Berliner Politikschaffenden

Das verbale Statement des CDU-Generalsekretärs und die aktuelle Politik des CDU-Bundeskanzlers unterscheiden sich fundamental: Blablabla contra “Weiter so”. Diese Tatsache wird auch von niemandem in Politik wie Medien bestritten. Hat diesen Unterschied nun Carsten Linnemann zu verantworten, weil er insgeheim hofft, nach dem von vielen erwarteten Scheitern der CDU/SPD-Koalition als der plötzliche Retter der Union emporzusteigen? Oder lügt Friedrich Merz, der die an die Bürger vor der Wahl stets reichlich gegebenen Versprechungen (Schuldenbremse, Israel, Migration, …) nicht einhält? Wie dem auch sei: Auf diese Weise verliert die CDU immer mehr das Vertrauen des Wahlvolks, und der CDU droht das gleiche Schicksal wie der DCI (Democrazia Cristiana Italiana) vor gar nicht so langer Zeit; nämlich der wohlverdiente Untergang der Partei.

Irreales Wunschdenken

Nach zehn Jahren ist das Merkel’sche Credo „Wir schaffen das“ immer noch Wunschdenken geblieben und nicht in der Realität angekommen. Um einer optimistischen Politikwende Willen müsste es ehrlicherweise heißen: „Wir schaffen es nicht!“ oder, noch nüchterner: „Wir sind geschafft.” Aber nein: Wir beharren auf dem „Wir schaffen das!“

All das funktioniert noch, weil wir uns mit über einer Billion Neuschulden in einem bequemen (Über-)Leben auf Pump eingerichtet haben, indem wir alle Probleme feige auf die nachfolgenden Generationen verschieben. Seit der Ampel und aktuell der Merz-Regierung von SPD-Gnaden leben wir von der Substanz – aber dafür vollbesoffen von Moral inklusive Doppelmoral und Arroganz. Es funktioniert nicht mehr lange, da die junge Generation – weniger die woke, die der Erdüberhitzungs-Apokalypse ergeben ist, als die rechtskonservative – beginnt, dieses „Wir schaffen das“ mit einer Gegenfrage zu beantworten: Wozu sollen wir “das” denn schaffen? Gut so!