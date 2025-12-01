Viele fragen sich, warum in der Ukraine plötzlich gegen den zweitmächtigsten Mann ermittelt wurde, während Präsident Wolodymyr Selensky weiter unberührt bleibt. Die Antwort ist simpel: Die Antikorruptionsbehörden dürfen laut Gesetz gar nicht gegen den amtierenden Präsidenten ermitteln. Wenn der erste Mann tabu ist, bleibt als Ventil nur der zweite. Mehr Erklärung braucht es nicht. Manchmal wirkt Politik wie ein großer Zug, der schon lange brennt: Jeder sieht die Flammen, und der Heizer schaufelt trotzdem weiter Kohlen ins Feuer. Seit Jahren rollen hunderte Milliarden in die Ukraine, Ein Land, das nur noch in internationalen Korruptionsrankings Spitzenplätze erzielt. Das ist kein moralisches Urteil, es ist eine politische Binsenweisheit und auf der Weltkorruptionskarte eine geographische Tatsache. Und trotzdem schickt man weiter Geld in diesen Brandherd. Deutsche Milliarden. Europäische Milliarden. Milliarden aus aller Welt.

Unterwegs verschwinden dann fünfzehn bis dreißig Prozent in jenem Sumpf, der von Kiew bis Berlin riecht. Es riecht nach Schmiermitteln besonderer Art. Nach Provisionen. Nach Kickback. Nach diskreten Sümmchen, die nicht weiter auffallen, die aber doch ein neues, fragwürdiges Licht auf jene Personen werfen, die da abends in Talkshows sitzen und uns erklären wollen, warum immer neue Hilfspakete zwingend notwendig seien. Aber der deutsche Mikrokosmos reagiert immer erst, wenn das große Drama plötzlich eine deutsche Nebenrolle enthält. Genau dort liegt der Sprengsatz; die ukrainischen Antikorruptionsbehörden dürfen zwar nicht gegen den amtierenden Präsidenten ermitteln, sie dürfen jedoch Untersuchungsergebnisse zu ausländischen Akteuren offenlegen.

Preise schießen wie Treibhauspflanzen in die Höhe

Man stelle sich nur einmal hypothetisch vor, ein deutscher Name taucht plötzlich in einem ukrainischen Ermittlungsordner auf. Ein Name, den man kennt. Vielleicht jemand aus dem Studio, der seit zwei Jahren für Waffen, Geld und Durchhalteparolen wirbt? Und dann diese Summen. Rund vierhundert Milliarden sollen inzwischen geflossen sein. Rechnet man nur mit fünfundzwanzig Prozent Korruptionsquote, landet man bei hundert Milliarden. Das sind hunderttausend Millionen.

Es ist eine Korruptionsdimension, die alles sprengt, was Europa je gesehen hat. Und das ist nur die äußerste Schicht dieser Zwiebel. Die zweite Schicht besteht aus den glänzenden Fassaden der Rüstungsindustrie. Dort sind westliche Waffen sieben bis zehnmal so teuer wie russische. Dort schießen Preise wie Treibhauspflanzen in die Höhe. Dort wird jeder Euro aus Steuermitteln still in Rendite verwandelt. Shareholder nennen das Wertentwicklung. Andere nennen es Gewinn aus verbrannter Erde. Dass ein Krieg sich für manche lohnt, ist keine Neuigkeit; neu ist nur, wie drastisch sichtbar diese schmutzige Weisheit diesmal noch werden könnte.

Am Ende wie bei Corona

Doch selbst wenn sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sollten: Am Ende wird wahrscheinlich wieder das gleiche Ritual stehen wie nach Corona: Zuerst fällt der Nebel, dann kommen die Akten, irgendwann die Enthüllungen – und man wird feststellen, dass man getäuscht wurde. Man wird sehen, dass der Krieg schon wenige Monate nach Ausbruch 2022 hätte enden können. Und dass hunderttausende junge Männer nur sterben mussten, weil manche lieber Zahlen als Leben sahen. Und trotzdem wird niemand Verantwortung übernehmen.

Man wird wieder tief seufzen und behaupten, man habe damals “nach bestem Wissen und Gewissen” gehandelt; die probate Beschwichtigungsformel und der bewährte Zauberspruch dieser Republik. Und wir, die Bürger, werden wieder dasitzen wie Zuschauer einer Aufführung, deren Ende wir schon zu Beginn des Stücks kannten, das uns aber doch überrascht hat. Weil wir es zugelassen haben. Weil wir es immer wieder zulassen.