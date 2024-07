Neues von Georg Hetzle: AfD-Forderung nach Abschaffung des Zwangsgebührenfunks ist jetzt “Angriff auf Pressefreiheit”

Letzte Woche untersagte das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg dem “Norddeutschen Rundfunk” (NDR) und der “Tagesschau”, weiterhin wahrheitswidrig zu behaupten, dass bei dem Potsdamer Treffen am 25. November 2023 in irgendeiner Form die Ausweisung deutscher Staatsbürger diskutiert worden sei. Damit hat die „Correctiv“- Lüge vom angeblichen rechtsradikalen „Geheimtreffen“ einen weiteren gerichtlichen Rückschlag erlitten. „Prozessual ist von der Unwahrheit der Behauptung der Antragsgegnerin (NDR und Tagesschau) auszugehen, es sei bei dem Treffen in Potsdam die Ausweisung deutscher Staatsangehöriger diskutiert worden“, hieß es in der Urteilsbegründung. Das Gericht verpasste der Tagesschau auch noch eine schallende Ohrfeige, indem es feststellte, dass sie keinerlei eigene Recherchen unternommen habe, um den Wahrheitsgehalt des „Correctiv“-Artikels zu überprüfen. Stattdessen werde lediglich auf Zeitungsartikel und Mitteilungen von „Correctiv“ verwiesen.

Die Verbreitung dieser längst widerlegten Mär dient allein dazu, die AfD als rechtsradikale Partei diffamieren zu können. Dieses Muster ist mittlerweile allgegenwärtig. In der linken Medieninzucht wird die Lüge der einen von den anderen aufgriffen und so oft wiederholt, bis sie sich bei so vielen Menschen wie möglich als vermeintliche Wahrheit festsetzt. Das gilt auch für die durch nichts belegten, weil gar nicht belegbaren Behauptungen, die AfD wolle die Pressefreiheit abschaffen oder gar die Demokratie beseitigen. Nichts davon ist der Fall. Dennoch wird dieser Unsinn immer und immer wieder stakkatohaft heruntergebetet

Freie Medien statt Propaganda, nicht umgekehrt

Auch Antifa-Fan und „Monitor“-Chefredakteur Georg Restle lässt sich keine Gelegenheit dazu entgehen. Nachdem die AfD das völlig willkürliche Verbot des Magazins „Compact“ durch Innenministerin Nancy Faeser kritisiert hatte, faselte er auf Twitter: „Dass die AfD sich jetzt als Hüterin der Pressefreiheit aufspielt, ist der übliche Reflex einer Partei, die rechtsextreme Propaganda-Organe schützen und kritische Medien abschaffen will.“ In Wahrheit ist Restles Anti-AfD-Hetze und phrasenschwangeres Geschwätz der übliche Reflex eines linken Medienkartells, das alle Andersdenkenden mundtot machen oder ganz vernichten will, indem es sie mit Lügen überschüttet. Es geht nicht darum, freie Medien abzuschaffen, sondern lediglich völlig anachronistische Propagandaanstalten wie den ÖRR, der die Bürger unter Strafandrohung bis hin zu Beugehaft dazu zwingt, seinen immer weiter ausufernden Desinformationsmoloch zu finanzieren und dabei seinen Sendeauftrag jeden Tag ad absurdum führt. Das ist das Gegenteil von Zensur und Verboten; es ist die Wiederherstellung fairer und von staatlicher Propaganda befreiter Medienverhältnisse.

Forderungen nach einer Reform oder völligen Abschaffung dieses völlig aus der Zeit gefallenen Konstrukts, für das es keinerlei plausible Rechtfertigung mehr gibt, sind daher völlig legitim. Dies als Abschaffung kritischer Medien zu bezeichnen, wäre in etwa so, als hätte das DDR-Regime die Forderung nach einer Einstellung der „Aktuellen Kamera“ oder des „schwarzen Kanals“ als Einschränkung der Pressefreiheit verkauft. Restle und seine Genossen betreiben einmal mehr die perfide Strategie, ihren Gegnern genau das vorzuwerfen, was sie selbst praktizieren und dadurch Ursache und Wirkung einfach umzukehren.