Trumps Ukraine-Kurs: Männliche Intelligenz statt feministisches Außengestümpere

Der linke (!) US-Sender CNN sieht den unverschämten Auftritt von Wolodymyr Selenskyj im Oval Office sehr nüchtern und klar – und wenn man nicht ein von Anti-Trump-Propaganda Hass und Fanatismus zerfressener Deutscher beziehungsweise EU-Europäer ist, kann man es auch nur so sehen. Oder man ist halt zu blöde zu erkennen, dass langjährige Business-Verträge mit den USA eine bessere “Sicherheitsgarantie” darstellen, als es beispielsweise all die ach so tollen, von Merkel vorsätzlich und bösartig zum späteren Bruch ausgehandelten Minsk-Deals je waren. Nicht wahr?

Das ist allerdings schwer zu begreifen in der aus den Fugen geratenen, neurotischen Welt, in der solche kindlichen und unfähigen “Diplomaten” auftreten wie Bärbotschka und die anderen Tussis aus der “feministisch”-woken Ecke, in der sich Unterdurchschnittsintelligente gegenseitig mit Bedeutungsfloskeln aufblasen und hochpumpen. Im Weißen Haus hat man es jetzt mit Intelligenz und Männern zu tun. Das haben die testosteronarmen Soros-Puppen und Beischlafbettler Europas nicht mal ansatzweise verstanden.

Erbärmliche Kleingeistigkeit

Sie hocken in ihren unsicheren, versifften, islamisierten Shitholes wie Berlin, Brüssel und anderen westeuropäischen Städten, reißen die Fresse auf wie kleine, schreiende Kinder und verteilen – natürlich ungebetene – Ratschläge, Prognosen und Analysen auf Elmar-Theveßen- Niveau à la “Biden total scharf im Kopp” und “Männer können gebären”. Und sie hoffen, von Böartigkeit und Narzissmus getrieben, darauf, dass “die USA diesen Schritt noch bitter bereuen” werden. Na, da schaun wir mal! Wenn ich auf ein Pferd setzen müsste, sind es die USA, die nun freie Bahn haben, mit Putin direkt Business-Deals zu machen. Natürlich wird das dann “bestraft” durch Ursulas EU-Sanktionen-Pakete.

Es ist alles so würdelos und von erbärmlicher Kleingeistigkeit geprägt… und wir haben es, wohlgemerkt, erst mit der Generation X und den Millennials zu tun. Wenn erstmal die komplett hysterisierte und ideologisch hirngewaschene Generation Z den Laden übernimmt, können wir nur hoffen, dass bis dahin von KI, Blockchain und Smart Contracts organisierte Multi-Agent-Systeme die Gesellschaft organisieren. In den Shitholes wird dann eh die Scharia gewinnen.