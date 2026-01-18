125 Euro pro Tonne CO2, 100.000 Euro für ein neues Seenotrettungsschiff: Wissen die Gläubigen eigentlich, wofür ihre Kirchensteuer verwendet wird?

Eigentlich kann ich schon längst nicht mehr mitreden, denn ich habe bereits vor vielen Jahren auf dem Standesamt vorgesprochen und meinen Kirchenaustritt erklärt. Alljährlich wendet sich eine wachsende Zahl an Menschen von der Kirche ab, aus unterschiedlichen Gründen: Zunächst war es der Missbrauchsskandal, der die Austrittswelle beschleunigte, hinzu kam die zunehmende Abkehr von spirituellen und religiösen Inhalten. Die Gesellschaft insgesamt säkularisiert sich, in weiten Teilen wird der Gottesbezug zunehmend brüchiger. Doch neben diese allgemeinen Entwicklungen kam in den vergangenen Jahren noch ein weiterer Aspekt hinzu, warum sich auch altgediente Schäfchen dazu entschieden, einem irdischen Konstrukt Lebewohl zu sagen, das jeglichen Bezug zur Bibel verloren hat: Die Kirche ist zu einem Ort der Ideologie geworden. Wo früher gepredigt und gebetet wurde, ist vielerorts eine knallharte und überzeugte Szene des Linksaktivismus entstanden. Gebetsräume wurden umfunktioniert zur großen Bühne zeitgeistiger Moralpredigten. Von der Kanzel herab hörte man nicht mehr das Evangelium von Jesus, sondern Worte der unheiligen Luisa, die Botschaft des Regenbogens, Verse von „Pro Asyl“ und queere Parolen. Weltanschauliche Beschallung um Sonntagmorgen, Viertel vor zehn.

Die Institution Kirche hat sich politisiert, und es gilt für beide christlichen Konfessionen. Ganze Mehrheiten innerhalb des Bodenpersonals sind auf den Zug der Anbiederung aufgesprungen, huldigen dem “Guten“, machen sich zum Märtyrer für „unsere Demokratie“. Eigentlich sollte die Erzählung über schwarze Schafe eine Läuterung sein, sich nicht zum Richter aufzuspielen, Mitchristen ohne Vorurteil zu begegnen, statt sie nur deshalb auszugrenzen, weil sie auf dem Stimmzettel eine andere Partei wählen. Nächstenliebe gilt für den Fremden aus unbekannten Sphären – aber offenbar nicht für den unmittelbaren Nachbarn, der die AfD unterstützt.

Ein Vaterunser für das Klima

Ein Vaterunser für das Klima, ein Ave Maria um des fünften Geschlechts willen; Spenden für die Mittelmeer-“Seenotrettung”, Kollekte für afghanische Ortskräfte. Kirchenasyl für abschiebepflichtige Straftäter. Bundesweit rief man 2022 zu „OutInChurch“ auf, einer Aktion von 125 sich „queer identifizierenden Mitarbeitenden“, unter dem Segen der Bischöfe – im Geiste einer schöpfungskritischen LGBTI-Pastorale. Was der Mensch zusammengefügt hat, soll Gott nicht scheiden? In katholischen Schulen wird das derweil Dokument „Geschaffen, erlöst und geliebt“ besprochen: Es soll die “Sichtbarkeit” von Homosexualität und Transgendertum fördern, im Zeichen des „Synodalen Weges“ stehen. Offiziell und juristisch erhält man das Amen und den Segen in Berlin – egal, für welche Art der Beziehung. In der Erzdiözese München und Freising führt man Workshops durch, um Intergeschlechtlichkeit nicht länger inakzeptabel zu machen. Ähnlich verhält es sich in den Bistümern Köln, Osnabrück, Hildesheim, Freiburg, Limburg und Dresden-Meißen. Überall gilt “Sensibilität” mit Blick vor allem auf das, was die Heilige Schrift aus guten Gründen nicht kennt und nirgend erwähnt: Eine sexuelle Identität nach Tagesform, allein dem situativen Gefühl entsprechend. Biologisch, evolutionär und mit der Geburt zugeschriebene Merkmale gehören der Vergangenheit an; von einer Ordnung, wie sie der Herr geschaffen hat, nimmt man Abstand. Wegen einer falsch verstandenen Gnade, einem Hang zur Beliebigkeit, rücken wir der Offenbarung des Johannes rigoros näher.

Die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) veröffentlichte 2025 ihre „10 Überzeugungen zu Flucht und Integration“. Die Broschüre plädiert gegen Abschottung und Entrechtung von „Schutzsuchenden“, fordert Hilfe wie „Brotgeben“ und Obdach. Dass wir mit unseren begrenzten Ressourcen nicht den Globus retten können und das Gleichnis des barmherzigen Samariters zunächst einmal Solidarität mit dem unmittelbaren Nachbarn einfordert, bevor man sich mit verlorenen Geschöpfen aus der weiten Ferne befasst, die zudem oftmals keinesfalls mit jenen hehren Absichten zu uns kommen, die uns eine grünäugige Naivität vermitteln will, wird ignoriert. Doch wie sagte sinngemäß schon ein einstiger Bundespräsident: Unsere Herzen sind weit sind, die Möglichkeiten aber begrenzt.

Kirche ist längst zur NGO geworden

Vielfalt und Toleranz leiten ausgerechnet jene aus den Testamenten ab, die noch nie etwas gehört haben vom Vorrangigkeitsgebot des eigenen Volkes – obwohl dieses explizit in der Heiligen Schrift steht, zu finden in Deuteronomium, Levitikus und der Apostelgeschichte. Dass man sich vor Ausreisepflichtige stellt und 100.000 Euro aus Kirchensteuergeldern für ein “Seenotrettungs-”Schiff gibt, das indirekt faktische Komplizenschaft mit kriminellen Schleusern leistet, spricht Bände.

Und dann ist da natürlich noch das Verständnis für die „Letzte Generation“, für zivilen Ungehorsam, für ein Festkleben auf Straßen und Wegen, für Predigten zugunsten verworrener “1,5-Grad”-Ziele in “Klima-Fürbitten und dergleichen. Man ist längst selbst zu einer NGO geworden, überlässt Kreuz, Brot und Wein den Neubauers und Thunbergs dieser Welt. In der Nordkirche verabschiedete man 2015 das erste Klimaschutzgesetz, setzt sich für CO2-Reduktion in Mobilität, Beschaffung und Heizen ein, etablierte eine eigene „Infostelle für Bildung und Kampagnen“ vor Ort, ist Teil von „Churches for Future“. In Bremen will man bis 2035 die Emissionen eigener Gebäude um 90 Prozent senken. Noch irrer in Berlin-Brandenburg: Hier zahlt jede Gemeinde 125 Euro Kirchensteuergeldern pro Tonne ausgestoßenem Kohlenstoffdioxid. 20 von 27 Bistümern haben inzwischen Klima- und Umweltbeauftragte, in der Region Würzburg wird der Energieverbrauch von Pfarreien unter der Überschrift „LIMIT25“ penibel dokumentiert. Und in Eichstätt stellt man seit 2013 alle Einrichtungen auf durch Photovoltaikanlagen gewonnenen Ökostrom um, ganz nach Plan. Na dann: Hirn und Schmalz, Gott erhalt’s!