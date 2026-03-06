Gefährliche Zuspitzung am Golf

Was sich in diesen Stunden zwischen dem Persischen Golf und dem Südkaukasus entfaltet, ist mehr als eine weitere Episode im langen Schattenkrieg zwischen Teheran und Washington. Es ist die gefährlichste Eskalation seit Jahren – und sie folgt einer Logik, die ebenso kühl wie riskant ist. Das United States Central Command meldet Angriffe von B-52-Bombern auf iranische Raketenstellungen und Kommandozentralen. Solche Einsätze sind keine symbolischen Nadelstiche, sondern strategische Botschaften: Reichweite, Durchhaltefähigkeit, Eskalationsbereitschaft. Washington signalisiert, dass es bereit ist, die militärische Infrastruktur Irans direkt zu treffen – nicht nur Stellvertreter. Teheran wiederum weitet den Konfliktraum aus. Nach iranischen Angaben wurde ein US-Militärhauptquartier am Zayed International Airport mehrfach getroffen. Gleichzeitig melden Golfstaaten Angriffe auf Katar, Dubai und Bahrain. Besonders brisant: In Bahrain sollen der Marinestützpunkt Al-Jafir sowie Anlagen des staatlichen Ölkonzerns BAPCO Ziel von Raketen- und Drohnenattacken geworden sein. Damit verschiebt sich die Zielauswahl – von militärischen Einrichtungen hin zu ökonomischer Infrastruktur. Wer Energieanlagen angreift, zielt auf die Lebensadern ganzer Volkswirtschaften.

Hinzu kommt eine neue Drohkulisse aus Teheran: Staaten, die Satellitenstationen beherbergen oder „feindlichen“ Sendern Übertragungsdienste bereitstellen, würden als legitime Ziele betrachtet. Das ist ein qualitativer Sprung. Die Informations- und Medieninfrastruktur wird explizit militarisiert. Die Grenze zwischen kinetischer und hybrider Kriegsführung verwischt weiter. Besonders irritierend wirkt der aserbaidschanische Aspekt. Der Präsident von Aserbaidschan erklärt, der Iran habe aufgrund schwacher Verteidigungskapazitäten um Hilfe bei der Evakuierung seiner diplomatischen Vertretung in Beirut gebeten – und Baku habe dem umgehend zugestimmt. Kurz darauf erfolgten jedoch iranische Bombenangriffe auf aserbaidschanisches Territorium. Sollte sich diese Darstellung bestätigen, wäre dies ein diplomatischer Affront von erheblichem Gewicht. Es würde zeigen, dass Teheran selbst in akuter Verwundbarkeit bereit ist, regionale Beziehungen zu opfern.

Immer offenere Konfrontation zwischen Regionalmacht und Weltmacht

Auch Europa wird hineingezogen. Der britische Premierminister Keir Starmer spricht von einer Evakuierungssituation „weitaus größer als die in Afghanistan“ und kündigt die Entsendung von vier Typhoon-Kampfflugzeugen nach Katar an. Das Vereinigte Königreich signalisiert damit zweierlei: Schutz eigener Staatsbürger – und Bündnissolidarität. Eine internationale Koalitionsbildung gegen iranische Angriffe wird wahrscheinlicher. Die vielleicht alarmierendste Entwicklung jedoch sind Berichte über den Einsatz von Hyperschallraketen. Sollten sie tatsächlich eingesetzt worden sein, verändert das die strategische Gleichung grundlegend. Hyperschallwaffen verkürzen Reaktionszeiten dramatisch und unterlaufen bestehende Raketenabwehrsysteme. Abschreckung wird instabiler, Fehlkalkulation wahrscheinlicher.

Der Persische Golf steht damit nicht nur militärisch, sondern systemisch unter Druck. Die Region ist das energetische Herz der Weltwirtschaft. Massive Schäden an Förder- oder Verladeinfrastruktur würden nicht regional bleiben – sie wären global spürbar, von den Energiemärkten bis zu den Lieferketten. Die Eskalationsspirale folgt einer bekannten, aber brandgefährlichen Dynamik: Militärschläge – Gegenschläge – Ausweitung der Zielpalette – Internationalisierung. Jede Seite rechtfertigt ihr Vorgehen als Reaktion. Doch je breiter der Konfliktraum, desto geringer die Kontrolle. Der Iran hat im Golf bereits immensen Schaden angerichtet – militärisch wie wirtschaftlich. Doch auch Washington und seine Partner stehen vor einer Entscheidung: Begrenzte Strafaktionen oder umfassende Eindämmung? Abschreckung oder Deeskalation? Die kommenden Tage werden zeigen, ob noch diplomatische Kanäle offen sind – oder ob der Golf in eine offene Konfrontation zwischen Regionalmacht und Weltmacht hineingleitet. In einer Region, in der Energie, Religion, Machtpolitik und Großmachtinteressen aufeinandertreffen, genügt ein weiterer Fehltritt, um aus Eskalation Krieg zu machen.