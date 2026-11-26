Pünktlich zur Bekanntgabe der aktuellen Zahlen zur ständig steigenden Gewalt an Frauen und zum gestrigen „Orange Day“, bei dem sich nicht die realen, sondern vor allem narrativgefällig-selektive Opfer und vor allem Pseudo-Betroffene aus dem Milieu privilegierter Wohlstandsprominenter in relativistischer Selbstgerechtigkeit übten, wurde aus Schweinfurt ein weiterer schockierender Fall bekannt, bei dem sich fünf Syrer und ein „Deutsch-Syrer“ im Alter von 16 bis 18 Jahren sowie ein noch unbekannter Verdächtiger zwischen Anfang 2025 und Mitte April 2026 an einem jungen Mädchen immer wieder sexuell vergangen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen des „Anfangsverdachts einer Sexualstraftat zum Nachteil eines 13-jährigen Mädchens“ (mit diesen amtsdeutschen Verharmlosungsfloskeln heute eine brutale und wiederholte Gruppenvergewaltigung umschrieben). Die Tat kam erst durch einen Abschiedsbrief des völlig verzweifelten Mädchens ans Licht, das sich das Leben nehmen wollte. Vergangene Woche stürmte die Polizei sechs Wohnungen, wobei auch gefälschte Ausweise gefunden wurden. Von den festgenommenen Verdächtigen befindet sich kein einziger mehr in Untersuchungshaft.

Das ist natürlich nicht die Art von Gewalt gegen Frauen, die die ganzen gestrigen linken Orange-Hand-Stickerträger und Funktionäre der ständigen Opferolympiade im Sinn haben. Bei ihnen stehen vor allem diffuse Phantomdelikte wie „strukturelle häusliche Gewalt“ oder „virtuelle“ beziehungsweise „digitale Vergewaltigung“ im Vordergrund, die von alten und jungen weißen einheimischen Männern verübt werden, vorzugsweise in schon immer dagewesenen deutschen Familien. Die uralten feministischen Kampfparolen und Stereotypen von einst werden hier wieder aufgeboten, um selektiv einen zwar fraglos vorhandenen, aber zunehmend kleiner werdenden Teil des Problems zu beleuchten, während die wahrhaft erschreckenden und explodierenden Fallzunahmen bei migrantischen Tätern wie üblich aus der Debatte ausgeblendet werden („das Problem sind Männer!“) und jene, die darauf hinweisen, als rechte Spalter und Hetzer heruntergemacht werden. Daher jammert Grünen-Chefin Franziska Brantner lieber wortreich herum, dass sie als „Ökofotze“ beschimpft wurde, als dass Fälle wie der aus Schweinfurt auch nur angesprochen werden. Oder die Tatsache benannt wird, dass über drei Viertel aller Frauenhaus-Insassinnen Migrationshintergrund haben. Oder dass „Femizide“ und „Ehrenmorde“ weit überproportional von muslimischen Migranten verübt werden. Die große Verwässerung und Verwirrung durch die politmedialen Heuchler bei diesen Heuchlern hat Methode, wie es Julian Adrat auf X treffend auf den Punkt brachte:

Dabei müsste doch jedem einleuchten: Dem realen Problem der Gewalt gegen Frauen insgesamt wird man nicht von heute auf morgen abhelfen können. Aber soweit dieses Problem auf Menschen zurückzuführen ist, die hier nach Recht und Gesetz nichts zu suchen haben und die aus Kulturen stammen, in denen Frauen Menschen zweiter Klasse sind – und das ist in Deutschland ein erheblicher Anteil von über 40 Prozent –, kann man es sehr wohl lösen. Wer dies ausblendet und davon im Vielfaltswahn nichts wissen will, macht sich mitschuldig an unzähligen weiteren Opfern.

Die Schweigespirale zur Unterdrückung unliebsamer Realitäten greift inzwischen auch bei den Behörden: Sechs Tage lang informierten Polizei und Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit nicht über den Schweinfurter Fall. Erst auf Anfrage von „Nius“ wurde dann eine Pressemitteilung angekündigt, die am gestrigen Mittwoch erschien. Offenbar sollte wieder einmal ein besonders schwerer Fall von Migrantengewalt vertuscht werden – und hier wird auch klar, warum „Nius“ vom linken Medienbetrieb und geistesverwandten Parteienkartell so heftig bekämpft und diskriminiert wird: weil hier eben die Wahrheiten berichtet und ausgesprochen werden, die von einem in Selbstzensur und Propaganda beherrschten öffentlichen Raum nicht durchbrechen sollen. Der Fall des Mädchens, das vom elften Lebensjahr an von mehreren Syrern sexuell missbraucht wurde und fast in den Selbstmord getrieben wurde, ist dabei nur eines von mittlerweile zahllosen Einzelschicksalen, die sich hinter jeder einzelnen Gruppenvergewaltigung verbergen. Allein 2025 gab es davon 751, also zwei pro Tag.

Verhöhnung jedes Rechtsempfindens

Dem Versagen der Berichterstattung folgt das der Justiz auf dem Fuße: Sechs Tage nach ihrer Verhaftung sind die Verdächtigen von Schweinfurt schon lange wieder auf freiem Fuß. Zum Vergleich: Der Arzt und Regierungskritiker Paul Brandenburg musste dagegen 22 Tage lang in Untersuchungshaft schmoren, weil er einige deftige Tweets gegen Kai Wegner, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, verfasst hatte. Hintergrund waren skandalöse gemeinsame Auftritte Wegners mit der Dragqueen „Jurassica Parka“ alias Mario Olszinski, der im September wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung und bereits 2023 wegen der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Schriften zu einer Geldstrafe von 11.200 Euro verurteilt worden war.

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Dass der Arzt und Publizist Brandenburg die öffentlich demonstrierte Nähe des Berliner Regierungschefs mit einem wegen solcher Delikte verurteilten Trans-Aktivisten in zwar drastischen, aber inhaltlich zutreffenden Worten kommentiert hatte, brachte ihn wochenlang hinter Gitter; ein Mann, der niemandem etwas zuleide getan hat, wird aufgrund des berüchtigten „Majestätsbeleidigungsparagraphen“ 188 des Strafgesetzbuches über drei Wochen lang eingekerkert, weil er einen der unfähigsten Politiker des Landes kritisiert – doch eine Horde von Syrern, die sich aufgrund einer verbrecherischen Migrationspolitik in einem Land aufhalten, in dem sie nichts verloren haben und sich hier fast anderthalb Jahre viehisch an einem jungen Mädchen vergehen, wird kurz nach ihrer Festnahme schon wieder auf die Bevölkerung losgelassen. Diese groteske, keinem Menschen mehr vermittelbare Unverhältnismäßigkeit ist eine Verhöhnung des Rechtsempfindens jedes Bürgers – und Zeichen der schleichenden Verwandlung dieses Landes in einen Unrechtsstaat.