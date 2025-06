16-18 Grad Tagestemperatur Anfang Juni: Wenn „Hitzeaktionstag“ und „Hitzeschutzplan“ ins Wasser fallen…

Auch was die Gesundheitspolitik betrifft, scheint die verlogenste Bundesregierung aller Zeiten unter Merzel nahtlos an das unselige Erbe der Ampel anknüpfen zu wollen: In ihrem neuen “Hitzeschutzplan” für den Breitensport empfehlen das Gesundheitsministerium und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ernsthaft, bei Veranstaltungen im Sommer auf Grill- und Alkoholgenuss zu verzichten, um Akteure und Zuschauer „besser vor hitzebedingten Gesundheitsrisiken zu schützen“. Wer Sport treibe, müsse vorsichtig sein, „wenn die Temperaturen jetzt wieder steigen“, dozierte Gesundheitsministerin Nina Warken. Mit dem neuen Maßnahmenkatalog könnten sich Vereine und Verbände auf Hitzewellen vorbereiten.

In dem Plan heißt es: „Egal ob Sport im Freien oder in der Halle: Jede Sportart, jeder Verband und jeder Verein wird künftig mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sein“. Unter den zahlreichen Empfehlungen finden sich genaue Vorgaben für den Abbruch oder die Unterbrechung von Spielen und Wettkämpfen bei zu hohen Temperaturen, das Bereitstellen von Schattenplätzen, von Eimern oder Gießkannen mit kühlem Wasser sowie von kostenloser Sonnencreme und Sonnenbrillen für Kinder. Außerdem wird geraten, bei Hitzewellen besonders exponierte Sportstätten ganz zu schließen und erkrankte Sportler von Training oder Wettkampf auszuschließen.

Lauterbach’scher Unfug von Warken übernommen

Auch seien beim Training „gemeinsame Pulskontrollen“ vorzunehmen, um Überlastung durch Hitze zu verhindern, Sommerpausen zu verlängern, Winterpausen zu verkürzen oder Wettkämpfe in kühlere Monate zu verlegen. Höhepunkt des staatlichen Bevormundungswahns ist dann jedoch der Rat, bei Wettkämpfen und Veranstaltungen im Sommer „auf Ausschank von alkoholischen, stark zuckerhaltigen, koffein- oder taurinhaltigen Getränken zu verzichten“ und bei der Bewirtung „offenes Feuer / Grill (zu) vermeiden“. Dieser hanebüchene Unsinn könnte direkt von Warkens Vorgänger Karl Lauterbach stammen, der aber tatsächlich schon ab kommender Woche im Rahmen einer Kommission der Weltgesundheitsorganisation WHO angebliche Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und allen möglichen Krankheiten zusammenschwadronieren wird.

Man muss sich das reinziehen: Während es in Deutschland Anfang Juni vielerorts so kühl und unbeständig ist, dass Veranstaltungen nicht wegen zu großer Hitze, sondern wegen Regens und kühlem Wind abgesagt werden müssen, während Gastronomen den schlechtesten Freisitz- und Terrassenumsatz seit Menschengedenken Anfang Juni beklagen, phantasiert ein staatlich alimentiertes, NGO-vernetztes und -verhetztes Hysterikerkartell einen “Hitzesommer” herbei, während seine Service-Medien den nächsten “Jahrtausendsommer” beschwören und den bei Corona erprobten Alarmismus zur Dämonisierung des immer Dagewesene auf die Spitze treiben.

“Hitzehammer” im gefühlt kältesten Sommer seit Ewigkeiten

Doch nicht nur wegen der Tagestemperaturen von 16 Grad im Sommer erweist sich die Panikmache einer übergriffigen Politik als so verlogen wie geisteskrank; der Staat macht sich auch wieder einmal lächerlich, indem er Gefahren herbeiphantasiert, die gar nicht existieren. Mit der Lebensrealität der Menschen hat auch dies nicht das Geringste zu tun. Auch das Normalste der Welt wird zur Katastrophe beschworen: Für kommende Woche wird schon wieder ein „Hitzehammer“ von über 30 Grad vorhergesagt, obwohl dies die regulären Erwartungstemperaturen für die Jahreszeit sind und immer waren. Aber schon jetzt steht fest, dass auch dieses Jahr -wie die vorherigen und die folgenden- das angeblich heißeste aller Zeiten gewesen sein wird, da der Klimawahn ohne diese Lügenmärchen nicht auskommt.

Ein besonders pikantes Detail ist besser als alles andere dazu angetan, diesen ganzen grotesken Irrsinn ad absurdum zu führen: In Mannheim mussten die für Mittwoch geplante Aktionen zum “bundesweiten Hitzeaktionstag” abgesagt werden – und zwar wegen schlechten Wetters. Dasselbe galt für eine am Freitag angesetzte Aktion im baden-württembergischen Mühlacker. Warnaktionen vor Hitze müssen gestrichen werden, weil die Hitze einfach nicht mitspielt: Großartiger lassen sich diese grenzenlose Idiotie und die ideologische Verblödung gar nicht entlarven.