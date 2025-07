172-Milliarden-Haushaltsloch: Schuldengaspedal statt Schuldenbremse

Das alte Märchen von “mehr Netto vom Brutto” ist nur ein leeres Versprechen: Willkommen in der Republik der roten Zahlen, willkommen in der Realität der Rekord-Staatsdefizite. Einst blühte der Wohlstand in Deutschland, heute wächst nur noch das Haushaltsloch – und zwar wie ein radioaktiv verseuchter Pilz. 172 Milliarden Euro schwer, staatlich subventioniert, politisch ignoriert. Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger schlägt Alarm… doch keine Sorge: Unser Kanzler schweigt beruhigend, oder nippt vielleicht ja an einem Sex on the Beach an der Strandbar in Sylt im gänzlich unverdienten Sommerurlaub von zwei Monaten, während das Land wirtschaftlich verdampft.

Dulger spricht von einem Kollaps; nicht etwa bei Lufthansa oder Siemens, sondern beim deutschen Sozialstaat, dem Herzstück der Berliner Wohlfühlpolitik – dem System, das heute mehr umverteilt als je verdient wurde. Verwaltungskosten? 25 Milliarden, für Formularwesen, Digitalisierungsverhinderung und Quotenbeauftragte. Währenddessen streckt der Steuerzahler die Hand aus – aber nicht zum Nehmen, sondern zum Betteln und Bluten. Sozialabgaben über 40 Prozent sind „Strafsteuer auf Arbeit“, wie Dulger es nennt, aber weil das immer noch ein Euphemismus ist für das, was hier wirklich passiert, spricht er auch ganz schonungslos von organisiertem “massiven Nettoklau”.

Lehrbuch des postindustriellen Selbstmords

Und jetzt das: Der Umsatz der deutschen Unternehmen ist im Juni real um mehr als 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen, und das wohlgemerkt sogar saisonbereinigt (!). Also keine Ausrede mit Wetter oder Fußball-EM – das ist der direkte valide Vergleich. Parallel steigen die Löhne – um ebenfalls 5 Prozent. Der DAX sinkt, die Inflation schlägt zurück, der Strompreis tanzt Lambada. Die Rechnung ist ganz einfach: Mehr Kosten bedeuten weniger Einnahmen bedeutet noch tieferes Wirtschaftskoma. Willkommen im Lehrbuch des postindustriellen Selbstmords!

Und der Bürger? Der zahlt. Wie immer – und immer mehr. Für Wärmepumpe, CO2-Zertifikat, Bürgergeld, Willkommenskultur und geopolitische Großsprecherei ohne Rückhalt. Dulgers Formulierung vom „massiven Nettoklau“ ist da noch höflich. In Wahrheit ist es nichts anderes als Enteignung, die sich als Sozialromantik tarnt. Und während der fleißige Malocher 45 Jahre schuftet, bekommt der nicht arbeitende Nachbar, der noch nie Beiträge eingezahlt hat, seine Netflix-Flatrate vom Jobcenter, nebst Warmmiete und Integrationskurs im Gemüsegarten. Und keiner rebelliert. Noch.

Auf dem Weg Richtung Abgrund

Aber sogar der Arbeitgeberpräsident wird nervös. Dulger warnt: „Ich weiß nicht, wie lange unsere Demokratie das noch aushält, bevor einige die Systemfrage stellen.” Was für ein Satz. Zwischen den Zeilen spricht er es offen aus: Der Kittel brennt – und Berlin verteilt Lavendelsäckchen. Der Haushalt ist nicht nur defizitär; er ist strukturell überfordert mit seinem Anspruch, Gerechtigkeit für jeden und alle, am besten weltweit, zu garantieren. Aber Gerechtigkeit ist eben nicht Gleichheit – und schon gar nicht auf dem Konto. Wer das nicht versteht, sollte lieber Marx lesen oder gleich zur Linkspartei wechseln. Ach, die gibt’s bald nicht mehr? Wunderbar, das erspart uns wenigstens die Doppelmoral mit Einfamilienhaus in Potsdam!

Aber zurück zur Realität: Der Bürger wird die nächsten Jahre nicht gefragt, ob er spart – sondern wo zuerst. Der Sozialstaat wird gestutzt, aber nicht aus Überzeugung, sondern aus Zwang. Erst hintenrum, dann ganz offen. Das Bürgergeld wird reformiert? Nein, kastriert. Die Rente ist sicher? Klar – aber nur, was die Politikerpensionen anbelangt. Die Wirtschaft ächzt, die Bürger keuchen… und die Regierung? Verkündet digital eine Schuldenbremse, während der ICE der Realität mit Tempo 300 in den Betonpfeiler rauscht. Der Unterschied zu Pleite-Griechenland? Wir können es uns (noch) leisten zu leugnen, dass wir auf dem Weg Richtung Abgrund sind. Der einzige Trost, der am Ende bleibt: Wer nichts mehr hat, hat auch nichts mehr zu verlieren. Und vielleicht gibt’s bald einen neuen Feiertag, den „Tag des strukturellen Defizits“: Mit Fackelzug, Bürgerdialog und Ministerinnen, die erklären, dass es jetzt halt viel bunter wird im Konto. Gute Nacht, deutscher Sozialstaat! Es war schön mit dir. Nett, aber teuer.