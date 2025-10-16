18 Millionen Leistungsdeppen – und der Rest sind Leistungsempfänger…

Deutschland zählt 84 Millionen Einwohner. Davon leben 27 Millionen von Rente oder Pensionen. 8 Millionen beziehen Bürgergeld, Arbeitslosengeld, Asyl- oder Aufstockerleistungen. 5 Millionen sind im öffentlichen Dienst. Damit hängt die Hälfte der Bevölkerung direkt oder indirekt am Staat oder lebt von Transfer- oder Übertragungseinkommen, nicht von Leistungseinkommen. Bleiben rund 42 Millionen Erwerbstätige. Doch auch sie erwirtschaften nicht alle reale Werte. Viele organisieren, verwalten, prüfen, beraten oder überwachen. Nur ein kleiner Teil produziert tatsächlich wertschöpfend das, was die Gesellschaft trägt.

Dieser produktive Kern umfasst nach realistischen Schätzungen rund 18 Millionen Menschen. Sie stehen in Werkhallen, auf Baustellen, an Maschinen, auf Feldern, in Werkstätten und Transportbetrieben. Sie erzeugen Energie, Stahl, Güter, Lebensmittel und Infrastruktur. Der Dienstleistungssektor gehört zum Teil ebenfalls dazu. Dieser Kern finanziert mit seiner Arbeit nicht nur die eigene Existenz, sondern die von zwei Dritteln der Bevölkerung. Überspitzt kann man also sagen: 18 Millionen halten 66 Millionen über Wasser. Sie erwirtschaften die Steuern, aus denen Renten, Pensionen, Sozialleistungen, Beamtengehälter und Förderprogramme bezahlt werden. Jede Straße, jede Schule, jedes Krankenhaus und jeder Zuschuss hängt an dieser Minderheit.

Transformation als falsche Verheißung

Doch statt Entlastung erfahren diese Leistungsträger immer mehr Belastungen. Sie leiden unter Misstrauen, Spott und immer mehr Vorschriften. Die Regierung redet derweil von Transformation, als wäre diese eine Verheißung; tatsächlich handelte es sich um eine schleichende Deindustrialisierung. Energie wird unbezahlbar, Unternehmen wandern ab, Handwerker finden keine Lehrlinge mehr. Der Staat verteilt Geld, das er gar nicht mehr einnimmt, und nennt das Gerechtigkeit. Die Bürokratie wächst, während die Produktivität sinkt. Friedrich Merz versprach die Wende. Er wollte “anpacken”, vereinfachen, reformieren.

Herausgekommen ist ein Herbst der Ernüchterung. Es waren Lügen, wie praktisch alles aus seinem Mund. Seine “Reformen” waren keine. Geliefert wurden wolkige Schlagzeilen, keine Ergebnisse. Bestenfalls bleibt alles so schlimm wie es war, doch vieles wird noch schlimmer. Das Land altert, die Wirtschaft schrumpft.

Und die Politik spricht von “Aufbruch”. Doch Aufbruch wohin? Immer mehr Menschen ahnen, dass das System nicht länger stabil ist. Die AfD wird noch verteufelt – aber sie füllt das sich vergrößernde Vakuum. Angeblich will sie niemand, doch sie wird immer stärker und ohne sie geschieht nichts; noch beschränkt sich ihre Wirkung darauf, die anderen vor sich herzutreiben und den Finger in die Wunde zu legen. Sie wird zum Katalysator einer Entwicklung, die andere verhindern wollten. Für die einzige Opposition im Land ist das schon eine Menge, aber eben nicht genug.

Leben von der schwindenden Substanz

So verändert sich ein Land: Erst ökonomisch, dann politisch, dann gesellschaftlich. Nicht abrupt, sondern schleichend. Bis die Mehrheit plötzlich umkippt und sagt, sie habe es immer schon gesagt und gewusst. Dann wird aus der derzeit noch verteufelten AfD die echte Alternative, dann wird die Warnung zur Wahl. Dass es früher oder später so kommt, ist eine unausweichliche Gewissheit. Wenn 18 Millionen ein Land von 84 Millionen tragen müssen, ist der Ausgang keine Frage der Meinung, sondern der Mathematik. Ein System, das seine Basis überlastet, muss irgendwann zusammenbrechen.

Noch lebt Deutschland von der Substanz; das ist für manche (noch) ein Segen, doch für die Zukunft des Landes ein Verhängnis – weil es viele in trügerischer Sicherheit und Normalität wiegt, die schwelenden Probleme überdeckt, den Leidensdruck mindert und dem Land wichtige Zeit raubt, das Ruder herumzureißen. Doch diese Substanz wird dünner. Und wenn sie reißt, fällt alles, was auf ihr steht. Das ist keine Prognose. Das ist der Plan, den zwar niemand entworfen, aber alle mit zugelassen haben.