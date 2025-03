1914 – 1939 – 2025? Die elende Kriegstreiberei ist zurück in Deutschland

Dass die Remilitarisierung Europas immer schneller Gestalt annimmt, ist für sich betrachtet noch kein Verderben und ein grundsätzlich sinnvoller Vorgang zur Stärkung der militärischen und außenpolitischen Bedeutung Europas mit Blick auf seine Selbstverteidigung. Dass diese allerdings im Ambiente einer herbeiphantasierten russischen Aggression gegen ganz Westeuropa stattfindet, löst mehr und mehr Besorgnis bei rationalen Beobachtern aus. In einem neuen Strategiepapier wiederholt nun auch die EU-Kommission das neurotische Narrativ von der angeblich realen, kurz bevorstehenden Möglichkeit eines großangelegten Krieges mit Russland. Als mögliche Frist ist vom Jahr 2030 die Rede. „Die Geschichte wird uns Untätigkeit nicht verzeihen“, heißt es in dem Papier. Es gibt vieles, was die Geschichte der EU nicht verzeihen wird, unter anderem die Zerstörung der Wirtschaft des Kontinents im Namen des Klimawahns oder die Abschaffung der Meinungsfreiheit und damit der Freiheit selbst – die mangelnde Vorbereitung auf einen imaginären Krieg mit Russland gehört sicher nicht dazu. Ähnlich wie beim angeblich drohenden Weltuntergang durch die „Klimakrise“, werden hier auch immer neue Stichtage genannt, damit man die vermeintliche Gefahr am Kochen halten kann.

Dabei wird dasselbe ventiliert, was schon einmal, zu Beginn des Ukraine-Kriegs vor drei Jahren, die Runde machte, dann aber angesichts des für Russland mehr als ernüchternden und langwierigen Kriegsverlaufs zunehmend verstummte: Dass Putin nämlich, sollte er seine “Ziele” in der Ukraine erreichen, sein eigenes Land entsprechend “imperialistischer” territorialer Ambitionen darüber hinaus ausdehnen werde und anschließend dann Moldau, Baltikum und Polen attackieren werde.

Eigentlich geht es ums Überleben der linken globalistischen Elitenherrschaft

Für eine solche in jeder Hinsicht absurde These gibt es heute natürlich ebenso wenig belastbare Hinweise wie damals; denn abgesehen davon, dass dies die zwingende Selbstzerstörung Russlands durch nukleare Eskalation bedeuten würde und Russland ein solches Himmelfahrtskommando nicht ansatzweise ausführen könnte, negiert diese Darstellung auf sträfliche Weise die eigentlichen Hintergründe des Ukrainekrieges, die wesentlich differenzierter und komplexer sind als die Erzählung vom landhungrigen und eroberungsgeilen finsteren Kreml-Herrscher. Die konfliktträchtige Vorgeschichte zwischen Russland und dem Nicht-NATO-Staat und der Nicht-Atommacht Ukraine auszublenden und die dortige Invasion mit einem Angriff auf NATO-Staaten und damit Verbündete von gleich drei Atommächten gleichzusetzen, bedarf schon einer gehörigen Portion Geschichtsblindheit und Wirklichkeitsverleugnung. Doch genau darum geht es in diesen Tagen: Die Panikmache hat Methode und dient anderen Zwecken.

Es geht letztlich ums Überleben einer linksgrünen globalistischen Elitenherrschaft, die sich und ihre Transformationsagenda durch die “Trump Revolution” in allem bedroht sieht, was sie seit Jahren in puncto Destabilisierung des Westens zuwege gebracht hat. Dass Trump nun – wenn auch nicht “in 24 Stunden”– am Verhandlungstisch einen Frieden und ein Ende des Massensterbens in der Ostukraine zuwege bringen könnte und damit die westlichen Militaristen und Eskalationsstrategen maximal blamieren könnte, muss um jeden Preis verhindert werden. Deshalb zerreden sie die in Dschidda laufenden Gespräche, verspotten die jeden Friedensverhandlungen innewohnenden Rückschläge und Schwierigkeiten und geben die Hoffnung auf deren Scheitern nicht auf. Da hier gleich zwei Feindbilder bekämpft werden – Trump und Putin –, werden im moralischen Zweifrontenkrieg der deutschen Medien beide Seiten schamlos beleidigt und mit denselben Attributen belegt, von “verrückt” und “irre“ bis “faschistisch”. Und so erklärt sich das Paradoxon, dass ausgerechnet jetzt, wo erstmals eine Waffenruhe oder gar Friedensschluss in greifbare Nähe rückt, die Bedrohung eines russischen Überfalls auf Westeuropa an die Wand gemalt wird.

Fortsetzung des Corona-Wahns mit anderen Mitteln

Um diesem bizarrem Szenario Wirkung zu verleihen, wird ein Ende des Schutzes durch die USA behauptet; nach JD Vances Münchner Rede und dem bloßen Hinweis Trumps, dass Europa sich perspektivisch nicht auf Ewigkeiten immer auf den bedingungslosen Schutz der USA verlassen könne und selbst mehr in seine Sicherheit investieren müsse, glaubt eine so hysterische wie verirrte deutsche Politik inzwischen der eigenen Propaganda; drastischstes und folgenschwerstes Ergebnis dieser Psychose war das Gerücht vor Trumps Kongressansprache vor zwei Wochen, er werde den NATO-Austritt verkündet. Diese Räuberpistole nahm Friedrich Merz dann zum Vorwand für seine Kehrtwende (die eigentlich keine war, da sein Wortbruch lange geplant war) und zur Begründung der beispiellosen Schuldenorgie. Doch sowenig wie eine von Trump lediglich wiederholte Forderung, die auch seine Vorgänger seit Jahrzehnten immer wieder vorgebracht haben, gleichbedeutend mit dem Ende der US-geführten NATO war, so wenig plant Putin eine “Ausweitung des Krieges” gegen ein militärisch weitaus überlegendes westliches Bündnis. Genau das erzählen sie uns aber.

Es ist die Fortsetzung des Corona-Wahns mit anderen Mitteln: Notstandsgesetze und die mit einem herbeigeredeten angeblichen Ausnahmezustand begründete Beiseiteräumung von zuvor für unantastbar erklärten Normen –damals Grundrechte, heute Schuldenbremse – lassen grüßen. So wie damals ein harmloses Erkältungsvirus, das ohne die Panikmache niemanden beunruhigt hatte, zur existenziellen Bedrohung aufgebauscht wurde, so wird nun Russland dämonisiert und alles, was in 50 Jahren an Annäherung und Partnerschaft erreicht wurde, irreparabel beschädigt. Das gilt nicht nur für Deutschland; auch in der EU erweckt man nun den Eindruck, Trump würde mit dem völligen Rückzug der USA aus Europa drohen, während zugleich ein russischer Großangriff bevorstehe. . „Die Sicherheitsarchitektur, auf die wir uns verlassen haben, kann nicht länger als selbstverständlich angesehen werden“, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Vorstellung eines entsprechenden Papiers. Deshalb müsse man jetzt die eigenen Fähigkeiten stärken und in Verteidigung investieren – wofür schnellstmöglich bestehende militärische Fähigkeitslücken in sieben Schlüsselbereichen geschlossen werden, nämlich bei Luftverteidigung, Raketenabwehr, Artilleriesystemen, Drohnen und militärischen Transportkapazitäten.

Putin statt Virus: Die neue Angstpandemie

Laut Kommission sollen die EU-Staaten beim Kauf eng kooperieren und mindestens 40 Prozent der benötigten Güter gemeinsam bestellen. Vorbild bei der Finanzierung ist der finanzpolitische Staatsstreich von Berlin diese Woche: Die Kommission will – am EU-Parlament vorbei – Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro zur Verfügung stellen und Ausnahmen von den EU-Schuldenregeln gewähren. Auf diese Weise sollen in den kommenden vier Jahren insgesamt 800 Milliarden Euro mobilisiert werden. Außerdem sollen Auflagen und Vorschriften für die Rüstungsindustrie gelockert werden, auch um die Ukraine noch stärker zu unterstützen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass die EU jederzeit fähig ist, Bürokratie abzubauen, wenn sie es für nötig hält. Eine Abschaffung irrsinniger Vorschriften, wie das Lieferkettengesetz oder vor allem das völlig aus der Zeit gefallene Asyl-Recht, kommt ihr dagegen nicht in den Sinn, obwohl man damit reale und existenzielle Gefahren für Europa bekämpfen könnte. Wenn es gegen die nicht bestehende Gefahr eines russischen Angriffs auf die EU und damit auf die NATO geht, ist aber alles in blitzartiger Geschwindigkeit möglich.

Und ebenfalls wie vor fünf Jahren werden nun auch wieder die entsprechenden Propagandisten der neuen Angstpandemie aufgeboten. So stehen vor allem in Deutschland die üblichen Schwätzer und Claqueure sogleich wieder bereit – diesmal, um die Kriegsangst zu schüren. Der unsägliche Politikprofessor und vermeintliche „Militärexperte“ Carlo Masala, der im Ukraine-Kontext längst die Rolle einnimmt, die Christian Drosten während des Corona-Wahns innehatte, stellte bei „Maischberger“ sein neues Buch „Wenn Russland gewinnt“ vor (eine wahrhaft krude paranoide Schrift) und fabulierte von einer „Mischung aus hybriden Aktivitäten und sehr begrenzten militärischen Aktionen mit grünen Männchen“. Russland bereite sich auf einen großen Krieg vor. „Das wichtigste ist jetzt Tempo. Wir haben dieses Szenario mit 2029 als Datum. Ich glaube, dass die nächste Koalition nicht umhin kommen wird, einen Art Kontingent-Wehrpflicht einzuführen, etwa 30.000, die man ausbilden kann in bestimmten Strukturen. Letztlich dieses schwedische Modell“, faselte er (sogar ein “schwedisches Modell” wird hier interessanterweise bemüht – wie bei Corona; so gleichen sich die Zustände). Weiter drängte er: „Die Voraussetzung ist, dass wir resiliente Gesellschaften bekommen. Gesellschaften, die sich bewusst sind, dass es diese demokratische Staatsform, in der wir leben, trotz aller Defizite wert ist, verteidigt zu werden. Die Verteidigung der Demokratie ist das wert.“

Die Ausblendung der nuklearen Abschreckung

Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer spulte ebenfalls sein übliches Geschwurbel ab: „Putin hat die Zahl seiner Soldaten verdoppelt. Man sieht Militärstrukturen, die ganz klar in Richtung Westen ausgerichtet sind, neue Militärbezirke zum Beispiel in St. Petersburg.“ Alarmierend sei, dass man “zusätzlich Rüstungsgüter, die in Depots hineingehen” sehe. “Wir sehen die personelle Aufrüstung, also das Anwachsen der russischen Armee.“ Dass genau diese Entwicklungen auch im Westen stattfinden und umgekehrt von Russland als aggressive Akte interpretiert werden könnten, kommt diesen Militärs schon gar nicht mehr in den Sinn . Und weiter: „Das Hineintragen einer solchen Auseinandersetzung aus dem eigenen Land heraus in Richtung Westen sichert Putin seine Macht in Russland.“ Deswegen werde die Beendigung des Ukrainekrieges „nicht dazu führen, dass wir wieder Frieden auf dem europäischen Kontinent haben. Ich sehe, dass Russland 2029 zu einem großmaßstäblichen Krieg, wie wir es nennen, in der Lage wäre“, so Breuer. Man kann, ja muss annehmen, dass Breuer und andere politisch abhängige und zur Loyalität gezwungene Wortführer dieser Eskalationsrhetorik hier wider besseres Wissen reden – denn selbstverständlich wäre ein solcher “großmaßstäblicher Krieg” im Atomzeitalter gar nicht mehr denkbar ohne zwingendes nukleares Armaggedon, und genau dieser Einsicht verdankt die Welt 80 Jahre Frieden.

Doch neuerdings wird so getan, als könne man Atomwaffen einfach vernachlässigen, als gäbe es sie gar nicht, weil sie eh nie eingesetzt würden. Zumindest suggeriert das die Kriegspropaganda – und kommt mit diesem Nonsens bei einer völlig verhetzten und verblödeten Bevölkerung anscheinend durch. Das ist vermutlich der Preis einer durch und durch zivilen Friedens- und Wohlstandsgesellschaft des Westens, die drei Generationen lang keine Berührungspunkte mehr mit den Schrecken des Krieges hatte und vergessen hat, dass dieses Glück allein der nuklearen Abschreckung geschuldet war. Und heute erzählen uns uniformierte Mietmäuler in Lametta, man könne und müsse Russland im Felde besiegen. Tatsächlich aber geht es bei alledem um etwas völlig anderes: Allein darum, immer neue autoritäre Maßnahmen zu rechtfertigen, um die Macht eines abgewirtschafteten ideologischen Kartells zu retten.