20 Prozent der Deutschen gegen Diversitätszwang im Fußball: Gespielte Empörung über “rassistische” Umfrage

Am Wochenende haben Nationalspieler Joshua Kimmich und Bundestrainer Julian Nagelsmann schwere Kritik an den Ergebnissen einer Umfrage des “Westdeutschen Rundfunks” geübt. Darin ging es darum, wie sich der Migrationsanteil in der deutschen Nationalmannschaft in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat und wie die Fans dies bewerten. Jeder Fünfte hatte angegeben, es besser zu finden, wenn wieder mehr weiße Spieler in der DFB-Elf spielen würden. Davon ließ Kimmich zu einer regelrechten Empörungsarie hinreißen: „In der Mannschaft selbst war das noch gar nicht Thema. Aber mir wurde natürlich vorher gesagt, dass es so eine Umfrage gab. Wer im Fußball aufgewachsen ist weiß, dass es absoluter Quatsch ist. Der Fußball ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man verschiedene Nationen, Hautfarben, Religionen vereinen kann. Ich würde sehr, sehr viele Spieler sehr vermissen, wenn die nicht hier wären. Dementsprechend ist das absolut rassistisch und hat überhaupt keinen Platz bei uns in der Kabine“, ereiferte er sich.

Und weiter: „Wenn man überlegt, dass wir jetzt vor einer Heim-EM stehen, ist es schon absurd, so eine Frage zu stellen, wo es eigentlich darum geht, das ganze Land zu vereinen. So etwas, von der ARD war das, glaube ich – absolut kontraproduktiv. Hat überhaupt keinen Platz. Es geht jetzt nur darum, gemeinsam Großes zu erreichen. Wir als Mannschaft versuchen alles dafür und alle Menschen in Deutschland hinter uns zu bekommen.“ Nagelsmann legte nach: „Allein die Fragestellung finde ich einen Wahnsinn, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen so eine Frage stellen. Ich war schockiert. Wir spielen eine EM für jeden im Land. Ich hoffe, nie wieder etwas von solchen Scheiß-Umfragen lesen zu müssen.“ Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet Kimmich – der nach seinen eigenen Ausgrenzungserfahrungen 2021 im Zusammenhang mit seiner anfänglichen Impfskepsis eigentlich eine etwas vielschichtigere Sicht auf propagandistische Haltungsumfragen und inszenierte Empörung haben sollte – hier voll auf der Klampfe des Systems mitmusiziert.

Tatsächlich hatten in der Erhebung 66 Prozent der Befragten gehorsamst und narrativkonform geäußert, dass sie es gut fänden, dass es so viele Spieler mit Migrationshintergrund in der deutschen Mannschaft gibt. Dass ausgerechnet der WDR, der selbst innerhalb der ARD noch durch seine ultralinke Ausrichtung auffällt, als “rassistisch” gelten soll, konnte man aber natürlich trotzdem nicht auf sich sitzen lassen. Sportchef Karl Valks rechtfertigte sich umgehend: „Unser Reporter Philipp Awounou wurde in Interviews bei den Dreharbeiten zu der Dokumentation ‚Einigkeit und Recht und Vielfalt‘ mit der Aussage konfrontiert, dass zu wenige ‚echte‘, hellhäutige Deutsche auf dem Fußballplatz stehen. Das wollten wir bewusst nicht anekdotisch wiedergeben, sondern auf fundierte Daten stützen. Daher haben wir mit unseren Kollegen von Infratest Dimap die Umfrage in Auftrag gegeben. Wir selber sind bestürzt, dass die Ergebnisse sind wie sie sind, aber sie sind auch Ausdruck der gesellschaftlichen Lage im heutigen Deutschland. Der Sport spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle, die Nationalmannschaft ist ein starkes Vorbild für Integration.“

Was allerdings weder Kimmich und Nagelsmann noch die Programmmacher beim WDR, die aus dem kraftvollen Anspruch der deutschen Nationalhymne “Einigkeit und Recht und Freiheit” völlig gedankenlos die totalitäre Parole “Einigkeit und Rechts und Vielfalt” machen (und diese “Vielfalt” bei jeder Gelegenheit bis zum Erbrechen exerzieren, sodass “Einigkeit und Recht” schon lange auf der Strecke bleiben) nicht verstehen können oder wollen: Hier geht es nicht um Rassismus, sondern um den Verlust der eigenen Identität. Das ist es, was die 20 Prozent, die sich hier zu einer mutigen Widerstandserklärung gegen das dröhnende Diversitätsmantra bereit fanden und – mangels differenzierterer Antwortmöglichkeiten – der verkürzten Aussage “mehr weiße Spieler” zustimmten.

Absehbare Protestreaktion

Es ist ein ehrlicher Protest und eine genuine, erwartbare Abwehrreaktion nicht gegen Dunkelhäutige oder Schwarze, sondern dagegen, dass inzwischen in der Werbung oder im Fernsehprogramm immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder Angehörige irgendwelcher sexueller Minderheiten mit bevormundender Penetranz als völliger Normalfall und uneingeschränkt positive Bereicherung präsentiert werden. Dies erstreckt sich längst auch und gerade auf den Fußball als mit Abstand populärster Sportart in Deutschland und der DFB liefert mit seiner EM-Werbekampagne dafür eins um andere Mal besonders penetrante Beispiele. Mit der Realität der (noch existierenden) Mehrheitsbevölkerung hat das, wofür der Haltungsfußball steht, inzwischen rein gar nichts mehr zu tun.

Und deshalb ist es definitiv kein Rassismus, der sich in dieser Umfrage ausdrückt, ebenso wenig übrigens wie in der zum Kult aufgestiegenen, nun in der unverfänglichen “Döp-Döp”-Chiffre aus Millionen Kehlen mitgesungenen neuen Subversionshymne “L’Amour toujours” – sondern der schiere Überdruss an ständigen Umerziehungsversuchen durch linkswoke “Intersektionalisten”, identitätslose Umvolkungsapostel und jakobinerhafte Volkserzieher vom non-binären Transaktivisten bis zum toleranten, multisexuellen, kulturlosen Klimaschützer. Gegen eine Ideologie, sich sich zunehmend Bahn bricht und eine angeblich “bereichernde” faktische Austauschbevölkerung als vermeintlich genuin “deutsch” anpreist, obwohl deren Vertreter in der Lebenswirklichkeit mit diesem Land zumeist nichts am Hut haben, die abseits der millionenschweren Werbeverträge und Lippenbekenntnisse strikt in ihren Parallelgesellschaften leben und ihre deutsche Staatsbürgerschaft als taktisches Stück Papier betrachten. Dazu tragen – gerade auch im deutschen Fußball – verstörende Gestalten wie der Islamismus-Fanboy und “Deutsche” Antonio Rüdiger (der gerade erst wieder mit der Nationalflagge Sierra Leones öffentlich feierte) mit seinen frömmelnden provozierenden Eskapaden bei.

Schwindende Identifikation

Und so gilt auch im Fußball, was in allen Lebensbereichen Einzug hält: Spieler, die keinerlei Bezug zu diesem Land haben, werden in kürzester Zeit eingebürgert und für die nur noch dem Namen nach deutsche Nationalmannschaft rekrutiert. Es herrscht teilweise ein regelrechter Wettlauf um junge Talente, die man davon abhalten will, etwa für die Türkei als ihrem Herkunftsland zu spielen. Während es früher als Ehre galt, für sein Land aufzulaufen, werden auch Nationalteams zunehmend zu faktischen Söldnertruppen. Es gibt immer weniger Spieler, die noch die gleiche Identität und gemeinsame Erfahrungen mit der Gesamtbevölkerung teilen. Somit sinkt zwangsläufig die Identifikationsmöglichkeit, die bis vor wenigen Jahren noch selbstverständlich war. Viele Spieler haben doppelte Staatsbürgerschaften und haben sich nur aus Berechnung für die deutsche Mannschaft entschieden. Man nimmt ihnen zurecht nicht ab, dass sie aus Freude und Überzeugung spielen.

Das gravierendste Beispiel dafür war bislang Mesut Özil, der für die deutsche Mannschaft spielte, weil er sich davon größere Titelchancen, Prestige und eine bessere Position auf dem internationalen Spielermarkt versprach, dabei aber keine Gelegenheit ausließ, seine bedingungslose Loyalität zur Türkei und deren Autokraten Recep Tayyip Erdoğan zu bekunden. Es ist dieser Etikettenschwindel, der den wahren Hintergrund des wachsenden Unbehagen und die zunehmende Entfremdung der Deutschen in ihrem eigenen Land darstellt – was sich dann in solchen Umfrageergebnissen ausdrückt. Ganz sicher es kein Hautfarbenrassismus oder irgendeine Fremdenfeindlichkeit (dieser Zug ist in Deutschland längst abgefahren, auch wenn die Politik den autochthonen Deutschen beides pauschal fortwährend unterstellt). Doch das gehört zu den vielen unangenehmen Wahrheiten, die hierzulande nicht ausgesprochen werden dürfen, will man sich nicht zum “Menschenfeind” stempeln lassen.