2021 warnte er noch vor der AfD, jetzt ist ihm Deutschland zu gefährlich: Kroos will nach Karriereende in Spanien bleiben

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos, der für die EM im eigenen Land noch einmal ein Comeback wagte, hat gestern Abend, beim dramatischen Ausscheiden der deutschen Mannschaft gegen Spanien, sein endgültig letztes Länderspiel absolviert. Kurz zuvor hatte er sich allerdings beim Podcast “Lanz & Precht” mit durchaus bemerkenswerten Aussagen über seine weitere Zukunft hervorgetan. Denn statt nach seinem kürzlich bekanntgegebenen Profi-Karriereende nach Deutschland zurückzukehren, wie es eigentlich geplant war, zieht er es nun eindeutig vor, in Madrid zu bleiben, wo er bereits seit zehn Jahren lebt. Als einen der Hauptgründe dafür nannte Kroos unumwunden die “Sicherheitslage” in Deutschland. Wörtlich sagte er: „Wenn mich jemand fragt, würdest Du Deine Tochter in Spanien um 23 Uhr rauslassen oder in einer deutschen Großstadt, wäre ich eher bei Spanien“, so Kroos.

Noch vor zehn Jahren hätte er solche Bedenken nicht gehabt; Deutschland sei nicht mehr das Land, das es noch vor zehn Jahren gewesen sei, plauderte er weiter ganz offen aus – und nannte in diesem Zusammenhang sogar das Thema Migration ganz offen beim Namen. Dieses sei nun einmal „ständig präsent“, so wie auch die Zuwanderer, die nicht alle Gutes im Schilde führten: „Wenn man sie nicht unterscheiden kann von denen die uns nicht guttun, wird es am Ende schwierig. Dann wird auch die Haltung der Deutschen immer geteilter.“ Dabei sei klar, dass das Land viele der Menschen brauche, die einwanderten Es sei aber nicht gelungen, die Gesellschaft bei dem Thema mitzunehmen. Für ihn sei “klar”, dass bei vielen Einwanderern ein gewisser Prozentanteil negativ auffalle. Das sei allerdings auch unter Deutschen so, schob er hastig nach, sobald der innere Zensurriegel gerade noch rechtzeitig eingerastet war.

Ehrlich reden sie plötzlich alle erst, wenn sie nicht mehr abhängig sind…

Kroos, der schon immer als einer der intellektuell beschlageneren Fußballer galt, spricht hier, wenn auch noch so verklausuliert, Wahrheiten aus, für die es in seiner Position normalerweise sehr viel Mut braucht – zumindest für jemanden, der noch etwas zu verlieren hat. Wie aber so oft in diesem Land, wo die Renegaten immer erst laut werden, wenn sie aufs Altenteil gewechselt oder aus dem Hamsterrad ausgestiegen sind und ihre früheren Abhängigkeitsverhältnisse abgelegt haben, wagt sich auch Kroos erst aus der Deckung, sobald ihm nun, nach dem Ende seiner aktiven Fußballerlaufbahn und warmgehalten von einem dreistelligen Millionenvermögen, keine allzu großen Repressalien mehr drohen.

Umso mehr muss man ihm vorwerfen, dass er es noch bei der letzten Bundestagswahl 2021 noch für nötig gehalten hatte, sich ungefragt gegen die AfD zu positionieren. Er halte es für wichtig, wählen zu gehen – „außer, wenn man AfD wählen will. Diejenigen sollten zu Hause bleiben. Diese Partei braucht niemand”, so Kroos damals arrogant. Anscheinend aber doch – denn hätte die AfD schon damals größeren Einfluss erlangt, wären die Sorgen um Sicherheitsbedenken im deutschen Alltag, deretwegen er weiterhin Spanien als Heimat bevorzugt, vielleicht unnötig. Die katastrophale Lage in Deutschland zu kritisieren und dies korrekterweise auf die Migration zurückzuführen, nachdem man drei Jahre vorher die einzige Partei verdammt hat, die sich dezidiert gegen die Massenmigration stellt, stellt eine bemerkenswerte Heuchelei dar, die aber zugleich ganz typisch ist für die privilegierten Haltungs-Superhelden und eitlen Wohlstandsfatzkes, die von den Folgen der Politik, die sie selbst beklatscht haben, nicht betroffen sind, weil sie es sich leisten können – während der normale Pöbel nolens-volens die “Bedingungen des Zusammenlebens täglich neu aushandeln” darf, buchstäblich bis aufs Messer.

Abgehobene Eliten haben stets Plan B

Der Durchschnittsverdiener, der Rentner, der sprichwörtliche “kleine Mann”, kann sich nicht in die Villa nach Spanien verdrücken. Für ihn gibt es keine Exit-Strategie und keinen Plan B, wenn die Messerklingen näherkommen. Was das betrifft, ist Kroos genauso abgehoben wie die realitätsentrückten linksgrünen Polit-Apparatschiks und ihre ergebenen Journalistenyuppies, die in ihren Blasen ebenfalls null tangiert werden von den Geistern, die sie für alle anderen aus der Flasche gelassen haben. Wenigstens kann man Kroos zugute halten, dass er das Thema überhaupt anspricht und sich zumindest jetzt, nachdem er seine Schuldigkeit für Buntland getan hat, keinen weiteren Multi-Kulti-Propagandakampagnen der Ampel und des DFB anschließt. Und doch kann man auch ihm den Vorwurf nicht ersparen, dass selbst ein Kroos ganz schnell selbst „rechtsradikal“ wird, wenn es um Realitäten geht

Und wie es um diese hässliche Realität bestellt ist, wie sehr die innere Sicherheit in Deutschland erodiert, zeigt sich nicht nur in permanenter Migrantengewalt und dem Verhalten unzähliger Türken, die jeden Sieg ihrer Mannschaft als politisch-islamische Machtdemonstration nutzen, sondern auch darin, dass sich inzwischen selbst deutsche Polizisten, etwa in Frankfurt oder Mannheim geradezu als Vortänzer der türkischen Community inszenieren, die die feiernden sogenannten “Deutschtürken” – laut Pass Deutsche, im Herzen Türken – die das Ausscheiden der deutschen Mannschaft vieltausendfach im Netz mit geradezu hasserfüllter Häme kommentierten – in Uniform anspornten und verherrlichten. Da weiß man, wem sich die eigentlich “deutschen” Staatsorgane inzwischen verpflichtet fühlen: Dem muslimischen Austauschvolk der neuen osmanischen Provinz Germanistan. Ob hier in Frankfurt…

oder in Mannheim:

Da die deutschen Regierungen es über Jahrzehnte geschafft haben, wahrlich jede nationale Identität auszumerzen, dienen sich bereits die Sicherheitskräfte dort an, wo diese noch vorhanden ist und rücksichtslos ausgelebt wird. Gerade Polizisten, die sich an vorderster Front der Migration befinden, dürften ohnehin am besten über die wahren Machtverhältnisse im Land Bescheid wissen. Spätestens bei der übernächsten EM werden dann wohl 80 Prozent der dann Mehrheitsbevölkerung im Land für die Türkei oder andere ausländische Mannschaften sein. Glücklich ist ein Toni Kroos, der sich das dann alles dann entspannt von Madrid aus betrachten und sich über seine damalige “Weitsicht” freuen kann.