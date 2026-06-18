2025 war ein Rekordjahr in Sachen Judenhass

Als ich vor einigen Jahren meinem Vater stolz meinen ersten Leitartikel in der “Jüdischen Rundschau” zeigte, las er ihn, nickte zustimmend und meinte: „Schreib doch mal etwas Positives“. Nun ist es eine manchmal unleidige Angelegenheit, dass Journalisten gern das Negative sehen und oftmals das Positive ignorieren. Vielleicht aber liegt es auch an Ihnen, liebe Leser, dass sie lieber Skandalgeschichten konsumieren möchten als hoffnungsvolle Beiträge. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass es in den Zeiten des quartalslosen, weil kranken Irrsinns einfach wenig Erbauliches gibt, was man veröffentlichen könnte. Eine gute Nachricht habe ich dann aber doch gefunden: In Frankfurt eröffnete dieser Tage auf 24.000 Quadratmetern ein Campus des jüdischen Vereins Makkabi Frankfurt; in Zeiten des grassierenden Judenhasses alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ich werde mir diesen nächste Woche einmal näher ansehen und dem Auftrag meines Vaters folgen, doch zum Leitartikel wird die Geschichte wohl nicht reichen.

Stattdessen komme ich nicht umhin, dieser Tage über den Jahresbericht der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) für 2025 zu schreiben. RIAS ist ein bundesweites Netzwerk, das judenfeindliche Vorfälle dokumentiert und über Erscheinungsformen von Judenhass informiert. Und dieser zeigt ein düsteres Bild – also genau das, was Juden und ihre Verbündeten gefühlt täglich erfahren: Mit 8.725 dokumentierten judenfeindlichen Vorfällen toppt Deutschland sogar den Vorjahresrekord von 2024 noch einmal. Fast 24 Vorfälle pro Tag wurden registriert, darunter körperliche Angriffe, Bedrohungen und Fälle extremer Gewalt. Besonders auffällig dabei ist das, was ich in Diskussionen beinahe täglich miterlebe: rund zwei Drittel aller Vorfälle weisen einen Israel-Bezug auf. Anders gesagt: Juden – übrigens inzwischen auch prozionistische nichtjüdische Kämpfer, ob freiheitlich, konservativ, rechts oder antideutsch-links – werden als legitime Außenstelle Israels angesehen und dürfen dann, gemäß der kranken Logik der Antisemiten, entsprechend angegangen und beleidigt werden. Diese himmelschreiende Dummheit wurde subjektiv für mich eigentlich nur getoppt durch einen Vorfall vor einigen Jahren: Da musste ich mich einmal dafür rechtfertigen, dass Michel Friedman – den ich gar nicht mal so gern mag – überhaupt existiert.

Ein Mann mit muslimischen Vordergrund beschwert sich…

Ein großes Problem, was RIAS (ebenso auch wie viele Polizeistatistiken) hat und leider, wie mir zunehmend scheint, auch gar nicht angehen möchte, ist die Methodik der Täterzuordnung. Die erfassten Vorfälle werden nach Symbolik und ideologischen Merkmalen eingeordnet. Wer also ein Hakenkreuz schmiert oder den Hitlergruß zeigt, landet automatisch in der Kategorie „rechtsextrem“ – unabhängig davon, ob der Täter Deutscher, Araber, Moslem (oder beides) oder etwas anderes ist, zum Beispiel ein linker Provokateur. Die Statistik sagt zwar viel über verwendete Symbole, aber wenig über die tatsächliche Herkunft der Täter aus. Die steigenden Zahlen im Bereich „rechtsextrem“ werden deshalb häufig als Beleg für einen ausschließlich deutschen oder neonazistischen Judenhass gelesen – obwohl die Datengrundlage eine solche Schlussfolgerung gar nicht zulässt. Was nicht heißen soll, dass es diesen nicht auch gibt. Judenhass kennt keine Richtung – außer der, dass er sich gegen Juden richtet. Dennoch müssen die Täter klar benannt, differenziert und isoliert werden, um dagegen anzukämpfen.

Anders gesagt: Eine vernünftige Kriminologie ist nur dann möglich, wenn die Kriminalistik ihren Job macht! Doch die Kriminalistik stochert, was die Bekämpfung von Judenfeindlichkeit angeht, im Nebel, wenn die Datenlage, die sich letzten Endes aus den polizeilichen Erfassungsmethoden ergibt, unsauber ist. Viele Granaten des politischen Diskurses dürften sich bestätigt fühlen: Unlängst verfolgte ich eine Diskussion, in der ein junger Mann mit muslimischem Vordergrund sich beschwerte, dass im Gegensatz zu „antimuslimischem Rassismus“ (noch so ein unsinniges Wort!) jeden Tag und von nahezu jedem Medium über Judenhass in Deutschland berichtet werde. Nun, die Antwort darauf würde den Herren überraschen: Tatsächlich ist es nämlich genau so, dass einfach an jedem Tag judenfeindliche Taten geschehen. RIAS weist dies akribisch nach. Und so ist das Positive, lieber Vadda, gar nicht so leicht zu finden, um es dann aufzuschreiben. Ein neuer Campus von Makkabi Frankfurt ist eine schöne Sache; er wird allerdings die zunehmende Bedrohungs- und Gefahrenlage für Juden in Deutschland nicht signifikant verbessern. Es war ganz sicher keine gute Idee, Millionen Judenfeinde ins Land zu lassen, wo wir schon genug mit den hier lebenden (nicht nur, aber auch autochthonen) Judenfeinden zu tun haben. Und dass dieser Fehler Monat für Monat an unseren Grenzen weiterhin wiederholt wird – zwar abgeschwächt, aber im Kern unverändert – ist unverzeihlich.