2026 als Jahr der Entscheidung: Westliche Freiheit oder Putinismus?

Der Jahresbeginn hat uns mit einer Ereignisdichte überrascht, die für das Gesamtjahr 2026 große, aber vielleicht auch schreckliche Entwicklungen erwarten lässt. US-Präsident Donald Trump schwankt auf dem Höhepunkt seiner Macht gefährlich zwischen Genie und Wahnsinn. In seinem umstrittenen Vorgehen in Venezuela spiegelt sich allerdings ein grundsätzliches Dilemma, das sich in diesen Tagen im Umgang mit der aufkeimenden iranischen Gegenrevolution zu wiederholen scheint: Rechtfertigt ein westliches Freiheitsverständnis Eingriffe in die Souveränität nichtwestlicher Staaten, oder handelt es sich hierbei von vornherein um verdammenswerten „US-Imperialismus“, der diesen Staaten keine Entwicklung nach ihren eigenen, eben nicht westlichen Maßstäben zugesteht?

Letztere Auffassung gründet sich heute in hohem Maße auf eine Ideologie, die von Russland ausgehend auch die Köpfe vieler Oppositioneller im Westen erfasst hat. Deshalb spreche ich hier von „Putinismus“. Ein anderer Begriff dafür ist die „multipolare Weltordnung“, in den Worten des russischen Intellektuellen Alexander Dugin die „Vierte politische Theorie“, die im 21. Jahrhundert an die Stelle von Liberalismus, Sozialismus und Faschismus tritt. Wenn man noch weiter in der Ideengeschichte zurückgeht, gelangt man zu Carl Schmitt (1888-1985) und seiner „Großraumordnung mit einem Interventionsverbot für raumfremde Mächte“. Der putinnahe Ideologe Dugin und der NS-belastete Staatsrechtler Schmitt besitzen in der heutigen Bundesrepublik zwar keinen guten Ruf. Man muss sie und ihre Ideen aber aus meiner Sicht trotzdem ernstnehmen und – wenn auch kritisch – würdigen.

In der Denkweise des Putinismus wird die seit 1999/2000 bis heute anhaltende autokratische Herrschaft Wladimir Putins zu einer Erlösung Russlands von einer dem russischen Wesen grundsätzlich widersprechenden Demokratie. Tatsächlich führte der Versuch einer Verwestlichung Russlands in den 1990er Jahren unter dem völlig unfähigen Präsidenten Boris Jelzin in Chaos und Verarmung, was rückblickend von Putinisten als westliche Verschwörung mit dem Ziel einer völligen Zerstörung Russlands gesehen wird. Diese an sich schon fragwürdige Vorstellung wird aber in der putinistischen Ideologie zu der Idee übersteigert, dass Demokratie praktisch immer und überall nur ein Betrug am Volke sei, mit dem korrupte Eliten ihre in der Realität gegen das eigene Volk gerichtete Herrschaft rechtfertigen. Eine wirkliche Regierung zum Nutzen von Staat und Volk entsteht in dieser Denkweise nicht durch Wahlen und Repräsentation, sondern durch die Verkörperung des Volkes in einer monarchischen oder autokratischen Führerfigur, für die Wladimir Putin geradezu emblematisch steht. Wenn man dieser Sicht folgt, dann erweisen sich auch Revolutionen im Namen westlich-demokratischer Werte als gefährliche Illusion. In Wirklichkeit sind sie von westlichen Geheimdiensten oder von Privatorganisationen wie George Soros‘ Open Society Foundations orchestrierte „Farbrevolutionen“, deren eigentliches Ziel nicht Freiheit darstellt, sondern ein Chaos, das ganze Staaten zur leichten Beute der USA und ihrer Finanzwirtschaft macht.

Demokratische Staatsordnungen im Zangengriff

Noch schlimmer verhält es sich mit Militäraktionen, die von den USA vorgeblich zum Zwecke des nation building und der Demokratisierung von Staaten wie dem Irak und Afghanistan geführt wurden. Hier wird nur vordergründig eine „wertebasierte Außenpolitik“ betrieben, während es in Wirklichkeit um die politische und ökonomische Vormachtstellung der USA geht, die in keiner Beziehung als besser anzusehen wären als etwa Russland oder die Volksrepublik China. Dieses Denken ist in den letzten Jahren zunehmend von westlichen Systemoppositionellen übernommen worden, die dabei von einer völlig verständlichen Enttäuschung über die politische und ökonomische Entwicklung ihrer eigenen Staaten geleitet werden. Dadurch geraten, besonders in Westeuropa, die demokratischen Staatsordnungen in einen Zangengriff. Von außen drückt ein im Verlauf des Ukraine-Krieges immer stärker aufgerüstetes Russland auf die östlichen Grenzen der EU, während im Inneren autoritär gesonnene, russlandfreundliche Parteien nach der Macht streben und sie – Beispiel Ungarn – teilweise sogar schon errungen haben. Unter der Bedrohung des erwähnten Zangengriffes werden die Regierungen Westeuropas selbst immer autoritärer und repressiver und verschlimmern so in einem wahren Teufelskreis genau die Misere, der sie eigentlich entkommen wollen.

In den USA liegen die Verhältnisse anders. Zwar steht dort mit Donald Trump eine selbstherrliche Führerfigur an der Spitze des Staates und befindet sich – fast genau fünf Jahre, nachdem der sogenannte „Kapitolsturm“ das definitive Ende seiner politischen Karriere markiert zu haben schien – im Zenit seiner persönlichen Macht. Er kann, wie im Falle Nicolás Maduro, einfach Entführungen von Staatschefs durch US-Elitesoldaten anordnen, auf den Straßen US-amerikanischer Metropolen wilde Menschenjagden durchführen lassen und bei Pressekonferenzen als böser Clown auftreten, der etwa den französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufs Übelste beleidigt. Trump kann als Wiedergänger verrückter Cäsaren aus der altrömischen Kaiserzeit wie Caligula und Nero gesehen werden. Er ist aber kein Putinist im oben beschrieben Sinne, bzw. wäre es nur dann, wenn allerdings sehr abseitige Verschwörungstheorien zuträfen, die ihn als Einflussagenten Wladimir Putins in Washington darstellen. Auch ein US-Präsident Trump kann eben kein Putinist sein, weil es sogar für ihn kaum möglich ist, sich als westlicher Mensch einfach aus der Bindung an seinen eigenen Kulturkreis zu lösen.

„Westliche Werte“ sind mehr als Heuchelei

Genau aus diesem Grund werden sich meiner Meinung nach jene Kräfte nicht durchsetzen, die in einem orthodoxen Verständnis der MAGA-Bewegung eine Rückkehr der USA zu einer völligen Selbstbezüglichkeit fordern, was etwa die kampflose Preisgabe der kompletten Ukraine, eine widerstandslose Annexion Taiwans durch die Volksrepublik China und letzten Endes auch einen vollständigen US-Rückzug aus Europa bedeuten würde. Die Idee eines auf gemeinsamen Überzeugungen beruhenden „Westens“, der seine eigene politische Ordnung als Vorbild für den Rest der Welt ansieht, ist alles andere als tot. Sie könnte in einem Entscheidungsjahr 2026 einen überraschenden Wiederaufstieg erleben, womit wir wieder bei der Krisenlage der unmittelbaren Gegenwart angekommen sind. Trump scheint nämlich in seiner Wandelbarkeit jetzt endlich zu begreifen, dass die sprichwörtlichen “westlichen Werte” mehr sind als Heuchelei. Die Maduro-Entführung ist zwar offensichtlich ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, den man auch hier als solchen bezeichnen muss, aber Mitleid mit dem venezolanischen Diktator ist unangebracht. Elendssozialismus in einem von seinen natürlichen Voraussetzungen her reichen Land, massive Menschenrechtsverletzungen und das Lostreten einer Flüchtlingswelle von bis zu acht Millionen Menschen lassen die Inhaftierung des Urhebers dieser Verhältnisse als gerechtfertigt erscheinen.

Wenn es Trump letztlich gelänge, das venezolanische Volk von dieser Misere zu befreien, hätte er, wenn auch mit unfairen Mitteln, etwas sehr Gutes bewirkt. Für Kuba und Nicaragua gälte Ähnliches wie für Venezuela. Genauso ist auch jegliche Sympathie für das Terrorregime von Teheran fehl am Platze. Wenn Trump im Iran zum Schutze der Volksmassen interveniert, die dort seit nunmehr 46 Jahren mit Steinzeit-Islamismus gequält und nun bei ihrem verzweifelten Protest von Schergen der Regierung mit Massakern bedroht werden, dann wäre dies moralisch kaum zu beanstanden. Just an dieser Stelle sehe ich aber schon die westeuropäischen Putinisten protestieren. Diese Gruppe beharrt etwa seit Jahren auf dem Standpunkt, dass die Massenproteste von 2013/14 in Kiew, mit denen sich seinerzeit das ukrainische Volk selbst als Nation konstituierte und seinen Weg nach Westen einschlug, nur ein von westlichen Geheimdiensten und anderen untergründigen Mächten inszenierter Putsch gewesen sei, dessen Niederschlagung in letzter Konsequenz den seit fast vier Jahren anhaltenden russischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine rechtfertigt. Es spricht nicht für ein hohes Niveau der politischen Debatte im gegenwärtigen Deutschland, dass man sich auch im Jahre 2026 überhaupt noch mit diesem abgrundtiefen Zynismus auseinandersetzen muss.

Wir wissen nicht, wie groß die Zustimmung der Russen zu Putin tatsächlich ist

Wer den Putinismus gar so weit treibt, dass er ernsthaft auf eine „Befreiung“ Deutschlands durch russische Invasoren im Stile von 1945 hofft, den möge ein böser Geist zumindest kurzzeitig in die von Russland besetzten Gebiete in der Ostukraine versetzen: Von einer Befreiung ist dort nichts zu spüren. Stattdessen leben dort zu Russen zweiter Klasse erklärte Menschen in beständiger Angst vor willkürlichen Verhaftungen und Verschleppungen. Die gewaltsame Umerziehung ukrainischer Kinder zu Russen in speziell dafür geschaffenen Lagern ist eine seltene Form von Grausamkeit. Trotz aller Repression und Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in unserem eigenen Land, gegen die ich selbstverständlich energisch protestiere, leben wir im Westen um Größenordnungen freier als in der Putin-Diktatur, in Venezuela und im Iran, um von weiteren Schauplätzen schwerer Menschenrechtsverletzungen in nichtwestlichen Staaten gar nicht zu reden. Bei aller berechtigten Unzufriedenheit mit dem Zustand der Bundesrepublik im Januar 2026 sollte dies nicht vergessen werden. Eine Besserung dieses Zustandes setzt eine Rückkehr wirklicher Demokratie voraus, aber nicht deren Abschaffung zugunsten unausgegorener Ideen von Neo-Monarchie oder sonstigem Autoritarismus.

Donald Trump hat in den letzten Tagen vielleicht ein Jahr 2026 eingeläutet, in dem wegweisende Entscheidungen zugunsten westlicher Freiheit und gegen den Putinismus fallen könnten. Damit würde sich dann auch zeigen, dass der Wunsch nach Freiheit etwas zutiefst Menschliches und damit Universelles ist und nicht nur eine willkürliche Hervorbringung des westlichen Kulturkreises, die von den Menschen anderer Zivilisationen als fremdartig und sogar als feindlich angesehen werden müsste. Über die lateinamerikanischen Links-Diktaturen und den Iran hinaus könnte eine solche Entwicklung am Ende auch Russland selbst erfassen. Wir haben uns allzu sehr an die Vorstellung gewöhnt, dass Wladimir Putin, egal was er tut und lässt, die Sympathie der Russen auf seiner Seite hat. In Wirklichkeit wissen wir dies nicht, weil undemokratische Verhältnisse eine Untersuchung der russischen Stimmungslage durch Meinungsumfragen unmöglich machen. Trotzdem kann man guten Gewissens annehmen, dass die Opferung hunderttausender junger Männer in einem aus der Zeit gefallenen Eroberungs- und Kolonialkrieg in Russland genauso wenig populär ist wie die erschreckende technologische Rückständigkeit des Landes, die wiederum das Ergebnis einer unfreien und deshalb zur Innovation unfähigen Gesellschaft ist.

Fragwürdige Vorbilder

Der Ukraine-Krieg weist viele seltsame Parallelen zum Ersten Weltkrieg auf. Die letzte und entscheidende könnte darin bestehen, dass es 2026 in Russland zu einer Art Wiederholung der deutschen Novemberrevolution von 1918 kommt. Damals erfolgte ein jäher Zusammenbruch des Kriegswillens und der Akzeptanz von Monarchie und Adelsherrschaft, der innerhalb von gerade einmal zwei Wochen nicht nur den Krieg beendete, sondern auch eine Staatsordnung beseitigte, die man bis dahin weithin als gottgegeben angesehen hatte. Irgendwann könnte Wladimir Putin von den Russen selbst zu einer ähnlich unzeitgemäßen und lächerlichen Figur erklärt werden wie Wilhelm II. im November 1918 von der großen Mehrheit der Deutschen.

Ein wichtiger Punkt kann hier nur noch kurz angerissen werden. Es existiert meiner Meinung nach im 21. Jahrhundert tatsächlich eine Alternative zur westlichen Demokratie, die man im Unterschied zum Putinismus und anderen brutalen Diktaturen in der Tat ernstnehmen muss. Dabei handelt es sich um Modelle autoritärer Entwicklung, wie sie etwa in der Volksrepublik China, in Singapur und den arabischen Golfstaaten Staatsordnungen hervorgebracht haben, die tatsächlich und unbestreitbar zum Nutzen der dort lebenden Menschen funktionieren. Unter Umständen werden diese Systeme dazu in der Lage sein, besser mit dem sich in unserer Gegenwart abzeichnenden radikalen technologischen Wandel umzugehen als das westliche Staatsmodell, das sich ja angesichts dieses Wandels auf seltsame Weise selbst immer mehr in eine Form autoritärer Regierung verwandelt. Es bleibt aber trotzdem unsere Aufgabe, Freiheit und Demokratie zuerst in unseren eigenen Ländern zu erhalten und zu erneuern. Dass diese Lebensweise in vielen unfreien Staaten dieser Welt immer noch als leuchtendes Vorbild angesehen wird, sollte uns dabei ermutigen. Aus Unzufriedenheit mit im Grunde genommen immer noch vergleichsweise guten Verhältnissen den Sirenengesängen des Putinismus zu folgen, wäre jedoch keine gute Strategie.