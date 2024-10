30-jährigen grundlos totgeprügelt: Prozessauftakt in Paderborn gegen zwei nordafrikanische Merkelgäste

Gestern startete der Prozess gegen die beiden Totschläger des 30-jährigen Martin K. Angeklagt sind ein heute 18-jähriger Marokkaner und ein 19-jähriger Tunesier. Sie sollen im Mai in der Paderborner Innenstadt vor einem Kiosk auf Martin K. grundlos eingeschlagen und ihn brutal und völlig enthemmt getreten haben, als er bereits am Boden lag. Ahmed A. soll dem Angegriffenen ohne Vorwarnung und grundlos drei Faustschläge ins Gesicht verpasst haben, so dass er hinfiel und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Ossama D. sprang ihm dann ins Gesicht, bevor anschließend beide auf ihn lostraten.

Das Opfer starb zwei Tage nach der Tat im Krankenhaus an einer Hirnblutung. Da bei Martin K. laut Obduktion ein zuvor unbekanntes und daher nicht diagnostiziertes Aneurysma entdeckt wurde, sei nicht mehr eindeutig zu klären, was letztlich zum Tode geführt habe. “Rechtsmedizinisch” könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die Schläge und Tritte der beiden Nordafrikaner oder das Aneurysma am Ende ursächlich für die Hirnblutung gewesen seien, zitiert “Bild” das Gericht.

“Tötungsvorsatz lässt sich nicht beweisen”

Aus diesem Grund stand das angeklagte Araber-Duo nicht etwa wegen Mord oder Totschlag vor Gericht – sondern der Marokkaner nur wegen Körperverletzung (!), der Tunesier wegen versuchten Totschlags. Die Vorsitzende Richterin hatte den ersten Verhandlungstag vor der Jugendstrafkammer bereits nach wenigen Minuten unterbrochen und den Plan der Staatsanwaltschaft, beide gemeinschaftlich anzuklagen, durchkreuzt – denn dazu fehle “ein hinreichender Tatverdacht”, so die Kammer.

Ein Tötungsvorsatz lasse sich letztlich nicht beweisen. Die Einwände der Staatsanwaltschaft, die beiden Angreifer hätten zumindest das Sterben ihres Opfers in Kauf genommen, ließ die Richterin nicht gelten. Das heißt also – wie Yvonne Kussmann auf Facebook schreibt – folgendes: Wenn man nicht gesund ist und dann auf offener Straße totgeprügelt wird, dann wirkt sich eine Erkrankung oder auch nur mögliche Vorerkrankung des Opfers strafmildernd für die Schläger aus. Willkommen im “Rechtsstaat” Deutschland.