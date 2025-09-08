30 Millionen Gründe

Begonnen hat alles im Frühjahr 2020, als Corona bekannt wurde – zuerst in China, dann bei uns; in Heinsberg, in Italien, bald überall. Als Mitte März die Schulen geschlossen wurden, da fiel mir ein Detail auf, das mich stutzig machte: Am 18. März verkündete die Europäische Zentralbank das sogenannte “Pandemic Emergency Purchase Programme” (PEPP). Ein Anleihekaufprogramm mit einem Volumen von 1,8 Billionen Euro. Beschlossen am 18. März, wenige Tage später amtlich im EU-Amtsblatt und Gesetzblättern veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Da wusste ich: So etwas schreibt niemand in nur vier Wochen. Das war kein spontaner Akt aus heiterem Himmel. Ein solches Programm muss viele Monate vorher vorbereitet worden sein. In diesem Moment war für mich klar: Da stimmt etwas nicht. Es geht hier nicht nur um eine Epidemie oder gar Pandemie namens Corona;

es geht auch um Strukturen, um Macht, um Geld.

Und genau da habe ich begonnen, genauer hinzusehen. Nicht als Mediziner, das bin ich nicht – sondern als Analytiker. Und ich habe angefangen, meine Beobachtungen öffentlich zu machen. Zuerst in kurzen Social-Media-Posts von 110 oder 120 Zeichen. Ein bunter Hintergrund, ein paar schnelle Eindrücke. Doch bald merkte ich: Das genügt nicht. Knappe Worte erklären nichts. Sie stoßen auch keine wirkliche Auseinandersetzung an. Also habe ich umgestellt. Seit etwa zwei Jahren schreibe ich längere Beiträge und Artikel. Ordne ein, erkläre, wie ich die Dinge sehe. Und die Resonanz zeigt mir, dass es mir hilft, nicht nur meine eigene Meinung zu schärfen, sondern auch sie zu spiegeln und zu korrigieren, wo andere gute und für mich neue Argumente ins Spiel bringen. Und bis heute zeigt sich, dass genau dieser Weg der richtige war.

Der “schwere” Stoff

Alleine auf meiner Facebook-Seite rufen mittlerweile bis zu 30 Millionen Menschen innerhalb eines Jahres meine Beiträge auf. Keine Börsenfantasie, kein Politikertraum, kein Konjunkturversprechen – sondern schlicht die Summe von Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern das Ergebnis eines Prozesses. Ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, Dinge ausführlich zu erklären, Gedanken zu teilen, Diskussionen anzustoßen. Im Jahresdurchschnitt komme ich auf Facebook auf rund 85.000 Aufrufe pro Tag, Monat für Monat. Ich bin selbst beeindruckt von dieser Zahl. Und das nicht mit den üblichen Katzenvideos, Urlaubsbildern oder belanglosen Motivationssprüchlein – sondern mit dem “schweren” Stoff: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Mit genau den Themen also, die manch einer lieber verdrängt, weil sie unbequem sind.

Viele fragen mich: Warum gibst du dir das? Ja, warum eigentlich? Warum setze ich mich Tag für Tag hin, ordne ein, schreibe, kritisiere? Warum tut sich ein Unternehmer, der doch sein Leben wahrlich anders füllen könnte mit Golf, Gourmet und Gulfstream-Jet, so etwas an? Die Antwort ist so einfach wie persönlich: Weil ich etwas zurückgeben will. Ich bin 1965 geboren. Ich komme aus einer Generation, die noch das Glück hatte, eine behütete, sichere, freie Kindheit erleben zu dürfen: Sommer draußen, Geborgenheit zuhause. Zukunftschancen, die heute fast schon wie ein Märchen klingen. Meine Eltern haben mir die Werte vermittelt, die mich bis heute tragen. Bildung hat mir Türen geöffnet. Mein wirtschaftswissenschaftliches Studium war kein Selbstzweck, sondern Grundlage dafür, meinen eigenen Weg als Selfmade-Unternehmer zu gehen.

Ich habe hingeschaut!

Kurz gesagt: Ich hatte die beste Ausgangsbasis, die man sich wünschen kann. Und genau deshalb fällt es mir einfach so schwer, mit ansehen zu müssen, wie dieselben Chancen heute für viele Kinder immer geringer werden. Ich schreibe dies nicht, um mich zu inszenieren. Nicht, um Applaus zu sammeln. Sondern weil ich überzeugt bin, dass es unsere Verantwortung ist, Fragen zu stellen und Dinge klar beim Namen zu nennen. Probleme und Fehlentwicklungen auszusprechen und zu addressieren. Wer schweigt, stimmt bekanntlich zu – und ich möchte nicht, dass meine Kinder mir eines Tages vorhalten: “Du hast alles gesehen, aber nichts gesagt!” Nein, ich will ihnen sagen können: Ich habe hingeschaut. Ich habe andere informiert. Ich habe versucht, Menschen mitzunehmen.

Natürlich könnte ich auch über Belanglosigkeiten schreiben und Nichtigkeiten posten. Aber was würde das bringen? Wir haben schon genug Ablenkung. Mir geht es darum, die großen Linien sichtbar zu machen: EU-Politik, Krieg und Frieden, Steuer-Exzesse, Industrieabwanderung, gesellschaftliche Veränderungen. Alles Themen, die zwar komplex sind, aber erklärt werden können. Ich will keine Monologe auf Fachchinesisch halten, sondern so schreiben, dass jeder folgen kann. Und die Resonanz zeigt mir, dass genau das funktioniert. Denn ihr, meine Leser, macht diesen Austausch lebendig. Und ihr lest nicht nur, ihr denkt mit, widersprecht, ergänzt. Ihr kommentiert mit Argumenten statt mit Parolen. Ihr zeigt, dass kritischer Diskurs möglich ist – auch in den sozialen Medien, die doch so oft für Oberflächlichkeit stehen. Genau das macht mich dankbar.

Aufklärung ist kein Privileg, sondern Pflicht

Und ich weiß: Nicht alle, die mitlesen, teilen automatisch meine Sichtweise. Viele ordnen sich erst selbst ein, prüfen, wägen ab. Manche stehen politisch links von mir und haben mich anfangs kritisch betrachtet. Doch immer öfter erlebe ich, dass genau aus diesem Kreis Menschen sagen: Eigentlich hat er recht! – und anschließend meine Thesen mittragen. Das freut mich besonders, weil es zeigt, dass Argumente Brücken schlagen können. Mir geht es nicht darum, ein Lager zu bedienen, sondern möglichst viele Menschen mitzunehmen. Denn echter Dialog lebt davon, dass unterschiedliche Positionen sich annähern, Schritt für Schritt, Thema für Thema. 30 Millionen Gründe also, um Danke zu sagen! Danke für ein Publikum, das bereit ist, sich mit anspruchsvollen Themen auseinanderzusetzen! Danke für eure Geduld, eure Lust am Diskutieren und eure Bereitschaft, auch mal unbequem mitzudenken!

Ich werde weitermachen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Weil ich glaube, dass Aufklärung kein Privileg ist, sondern eine Pflicht. Und weil ich sicher bin, dass, wenn jeder von uns ein kleines Stück Verantwortung übernimmt, daraus etwas entsteht, das stärker ist als Gleichgültigkeit. Und am Ende wünsche ich mir nur eines:

Dass wir alle gemeinsam darüber nachdenken, was wir hier tun. Damit mein Leben, das 1965 so hoffnungsvoll begann, auch ebenso hoffnungsvoll endet.