Schon im alten Rom bedrängten steigende Energiepreise, Inflation und ausufernde Staatsausgaben zunehmend den Mittelstand. Der Kaiser versprach Abhilfe durch weitere Staatsausgaben. Wir schreiben das Jahr 303 nach Christus. Die Parallelen zum heutigen Germanien sind unübersehbar. Doch kurz zurück in die Moderne: Im Jahre 1981 lernte ich einen Kunden kennen, der beim Spargelanbau zum Millionär geworden war. Ein Lehrer aus dem bayerischen Weißenburg hatte beim Umgraben seines Gartens einen römischen Schatz entdeckt. Der Freistaat Bayern kaufte ihm diesen 1980 für 1,8 Millionen D-Mark ab. Wohl selten hatte sich der Spargelanbau mehr rentiert.

In meiner bayerisch-schwäbischen Heimat rund um Augsburg, in Mering und Kissing, erinnern noch heute Römerstraßen – selbst in kleinsten Dörfern – an die antike Weltmacht. Die Via Claudia Augusta verband Italien über die Alpen mit Augusta Vindelicum (Augsburg). Über das weitere Fernstraßennetz gelangte man bis nach Trier. Und erst 2021 wurden in Augsburg erneut 5.600 römische Silbermünzen entdeckt. Fünfzehn Kilogramm Silber. Die Römer vergruben in unruhigen Zeiten ihre Sachwerte. Ob unsere Nachfahren einst am Ufer des Dnjepr auf Hinterlassenschaften deutschen Steuervermögens stoßen werden? Mit einem Spaten allein dürfte es dann allerdings nicht getan sein. Seit meiner Jugend beschäftigt mich die Frage, wie eine Zivilisation wie Rom, die derart Gewaltiges zu leisten imstande war, überhaupt untergehen konnte.

Roms energieintensive Betriebe vor dem Aus

Was für den römischen Schmied die Holzkohle war, war für den Bäcker das Brennholz. Auch die Töpfer und Ziegelhersteller mussten ihre Brennöfen auf Betriebstemperatur bringen. Selbst das Olivenöl für die kleinen Öllämpchen war Bestandteil der Energiekosten eines römischen Privathaushalts. Die Römer mussten den Gürtel enger schnallen, auch wenn sie noch keine Energiewende beschlossen hatten. Alles wurde teurer. Kaiser Diokletian reagierte bereits im Jahre 301 mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket: Für mehr als 1.200 Waren und Dienstleistungen wurden Höchstpreise festgelegt. Die Brot-, Wein- und Olivenöl-Preisbremse war damit beschlossene Sache. Wie der Bäcker angesichts seiner Produktionskosten noch ein positives Quartalsergebnis hätte verkünden sollen, blieb das Geheimnis der kaiserlichen Verwaltung. Der Kaiser betrieb ja auch keine Bäckerei.

Die Deindustrialisierung eines Landes beginnt nicht erst mit dem Abriss der Fabrikhallen. Bei den Römern hat bereits das Erkalten der Brennöfen genügt. Die Herstellung von Ziegeln, Töpferwaren und Werkzeugen benötigte Energie, deren Kosten sich nicht durch kaiserliche Erlasse wegzaubern ließen. In den Häfen Ostia und Portus, rund 30 Kilometer vor Rom, wurden die Handelsschiffe entladen. Getreide aus Ägypten, Olivenöl aus Spanien, Wein aus Griechenland. Der Bauer im römischen Kernland musste sehen, wie er angesichts der Konkurrenz aus den Provinzen noch rentabel wirtschaften konnte. Solange aber die Schiffe regelmäßig eintrafen, war die Versorgung der Hauptstadt gesichert. Versorgungssicherheit nennt man das heute in Germanien, wenn in Hamburg genügend Container aus China entladen werden.

Geldmengenexpansion auf Römisch

Die gewaltigen Staatsausgaben hatten bereits die Vorgänger Diokletians vor erhebliche Finanzierungsprobleme gestellt. Eine EZB gab es damals noch nicht, wohl aber staatlich kontrollierte Münzprägestätten. Das mühsam in Erzbergwerken geförderte Silber wurde zunehmend mit Kupfer versetzt. So ließen sich aus derselben Menge Silber wesentlich mehr Münzen herstellen. Das Antlitz des Kaisers auf den Münzen blieb unverändert. Nur der Silbergehalt wurde geringer. Der Kaiser betrog bei der Münzprägung: Indem die Silbermünzen mit billigerem Kupfer gestreckt wurden, wurde die Geldmenge quasi aufgeblasen. Lateinisch “inflare” bedeutet aufblasen – daher unser Wort Inflation. Immerhin haben uns die Römer auch das passende Vokabular hinterlassen.

Diokletian machte in seinem Höchstpreisedikt die Habgier der Händler für die hohen Preise verantwortlich. Die Inflation war nach Auffassung der kaiserlichen Verwaltung offenbar nicht in den Münzprägestätten entstanden, sondern an den Verkaufsständen der Händler. Investmentfonds, Eurobonds und einen Markt für Staatsanleihen nach heutigem Muster gab es damals noch nicht. Der Kaiser konnte seine Sondervermögen noch nicht zulasten der übernächsten Generation auflegen. Er musste zur Beschaffung des Geldes die unterjochten Provinzen weiter schröpfen. Das Sondervermögen des Kaisers bestand zunächst aus dem Vermögen seiner Untertanen. Kaiser Diokletian ließ zunächst den Finanzbedarf des Staates errechnen und daraus die Steuerlast seiner Untertanen ableiten. Nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bürger bestimmte also die Höhe der Staatsausgaben, sondern die Staatsausgaben bestimmten die Höhe der Abgaben. Eine bemerkenswert moderne Errungenschaft der alten Römer.

Wachsende Staatseinnahmen bedeuten noch kein Wirtschaftswachstum

Doch mit jedem Schmied, jedem Weber und jedem Töpfer, der seine Werkstatt schloss, verlor der Kaiser einen Steuerzahler. Die Truhen der Steuereintreiber dürften sich kaum so gefüllt haben, wie es eine kaiserliche Steuerschätzung vorgesehen hätte. Die Staatsausgaben hingegen ließen sich weiterhin per Verordnung erhöhen. Geld konnte sich der Staat damals durchaus leihen, bei den argentarii, den Privatbankiers, und den faeneratores, den Geldverleihern der Antike. Einen modernen Staatsanleihenmarkt hatten die Römer allerdings noch nicht erfunden. Hätten die Römer bereits das Bruttoinlandsprodukt errechnet, wäre ihnen womöglich aufgefallen, dass wachsende Staatsausgaben nicht unbedingt von einer prosperierenden Privatwirtschaft zeugen. Eine zusätzliche Legion Soldaten benötigt Tausende Schwerter, Schilde, Helme, Zelte, Pferde und Sandalen. Das beschert den Lieferanten der Rüstungsindustrie volle Auftragsbücher. Der einfache Römer konnte sich davon allerdings noch keine neue seidene Tunika von Armani kaufen.

Antike Schriftsteller berichteten derweil vom Prunk der römischen Hautevolee, von erlesenen Speisen, die man bequem liegend auf dem lectus tricliniaris, dem Sofa der gehobenen Gesellschaft, zu sich nahm. Der tägliche Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit des römischen Wirtschaftsstandorts dürfte diesen Herrschaften nicht den Appetit verdorben haben. Zu abgehoben, sagen wir heute dazu. Die Staatsquote wurde damals noch nicht errechnet. Man konnte sie allenfalls an der Zahl der kaiserlichen Bediensteten und Steuereintreiber erahnen. Es schien zunehmend einträglicher zu sein, am Hofe des Kaisers zu leben, als dessen Finanzbedarf auf dem eigenen Acker zu erwirtschaften.

Die kaiserliche Verwaltung blickte zuversichtlich in die Zukunft

Auch mit unbequemen Menschen wusste die Staatsmacht umzugehen: Seit dem Jahre 303 wurden Christen verfolgt, ihre Schriften vernichtet und ihre Versammlungsstätten zerstört. Sie verloren Ämter und Rechte. In den römischen Arenen kannte man seit Langem eine öffentlichkeitswirksame Form der Vernichtung unerwünschter Menschen. Hungrige Löwen ersparten der Obrigkeit manche mühsame Auseinandersetzung. Cancel Culture nannte man das damals noch nicht, wohl aber war diese unmittelbar mit dem Tod verknüpft. Eine Zivilisation lebt von Menschen, die Brot backen, Kleider herstellen, Häuser errichten, Straßen bauen und Handel treiben. Von Menschen, die etwas können und ihr Können an die nächste Generation weitergeben. Die Verwaltung dieser Leistungen ist noch keine Leistung gleicher Art. Doch auch Technik ist Kultur. Unsere Vorfahren hinterließen uns nicht nur Bach und Beethoven, Forschung in Medizin, Chemie und Physik, sie errichteten auch Kraftwerke, Brücken, Eisenbahnstrecken und eine einst weithin bewunderte Verwaltung. Heute müssen wir uns für den Zustand mancher Schulen, Bahnhöfe und Brücken schämen.

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Die Römer hinterließen meiner schwäbischen Heimat Straßen, deren Verlauf man noch nach beinahe zwei Jahrtausenden erkennen kann. Bei manchen unserer heutigen Autobahnen wäre man schon froh, wenn sie bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode wieder befahrbar wären. 173 Jahre nach unserem Blick auf Rom wurde der letzte weströmische Kaiser abgesetzt. So viel Zeit muss uns ja in Germanien nicht unbedingt beschieden sein. Schon nach der Plünderung Roms im Jahre 410 beklagte der Kirchenvater und Schriftsteller Hieronymus den Untergang einer ganzen Welt mit dem Fall dieser einen Stadt. Von ihm ist überliefert: “Die Stadt wurde eine Beute des Hungers, noch ehe das Schwert sie traf.” Heutige Schriftsteller sind mit solchen Formulierungen vorsichtiger. Zwar gibt es in unseren zoologischen Gärten noch Löwen. Doch zur öffentlichen Vernichtung eines Menschen benötigt man heutzutage nicht einmal mehr ein Kolosseum.