3,2 Billionen Dollar weg: Börsensturz nach Trumps Schwächung in den Midterms

Die Demokraten feiern noch, doch die Anleger bekamen schon die Quittung: Nach der republikanischen Wahlniederlage bei den Midterms wächst die Angst vor einer politischen Vollbremsung beim KI-Ausbau. Am Donnerstag verschwanden laut “Financial Times” 3,2 Billionen Dollar Börsenwert. Trump bleibt zwar im Weißen Haus – doch in den Depots regiert das Zittern. Erst gab’s die Wahlparty, dann folgte der Kassensturz. Am Mittwoch, also noch am Wahltag, hatten die Börsen noch zugelegt. Einen Tag später folgte die kalte Dusche.

Der breite amerikanische Aktienindex S&P 500 verlor 4,4 Prozent. Der Technologieindex Nasdaq Composite sackte um 5,5 Prozent ab. Die Gewinne des Vortages waren weg. So schnell kam der Vermögensschwund. Besonders brutal erwischte es Nvidia: minus 9,3 Prozent. Die Anleger fürchten, dass neue demokratische Machthaber den Bau von Rechenzentren ausbremsen. Ausgerechnet jene Anlagen, die den Boom der künstlichen Intelligenz füttern. Wer weniger bauen darf, bestellt weniger Technik. Diese Rechnung versteht die Börse auch ohne künstliche Intelligenz.

Musks Millionen konnten Texas nicht retten

Im bisherigen Republikanerland Texas besiegte die Demokratin Gina Hinojosa Gouverneur Greg Abbott. Ihr Vorhaben: keine neuen Genehmigungen für Rechenzentren, bis gesetzliche Schutzregeln beschlossen sind. Es geht um Wasser, Strom und die Mitsprache der Anwohner. Hinojosa will die Bremse weiter anziehen. Damit trifft die Politik einen empfindlichen Nerv. Nach einer Schätzung von von Reuters entfällt ein Viertel der geplanten amerikanischen Rechenzentrumskapazität auf Texas. Das ist kein Computerclub hinter einer Tankstelle, sondern hier stehen gewaltige Investitionen auf dem Spiel.

Elon Musk unterstützte die Republikaner allein in Texas laut “New York Post” mit 224 Millionen Dollar. Trotzdem ging der Bundesstaat politisch baden. Selbst ein Milliardär kann also ein gewünschtes Wahlergebnis offenbar nicht wie beim Versandhandel bestellen. Musk spottete anschließend, Rechenzentren im All sähen gerade “ziemlich attraktiv” aus. Wenn Unternehmer beim Blick auf das Wahlergebnis schon an die Flucht ins Weltall denken, ist die staatliche Standortwerbung gründlich misslungen.

Amerika droht die europäische Krankheit

Ein Börsentag entscheidet noch nicht über Amerikas wirtschaftliche Zukunft; aber der gestrige schwarze Donnerstag zeigt, wie groß die Angst der Anleger vor politischen Bremsmanövern ist, die mit linken Wahlsiegen einhergehen – und wie teuer alleine die Sorge vor ideologischer Regulierung und Bevormundung werden kann. Europa mit seinen zunehmend sozialistischen Regierungen, die sich nicht mehr um Wachstum und attraktive Standortbedingungen, sondern um Transformation und Klima sorgen, sollte als Anschauungsmaterial genügen: Erst wird jeder Aufbruch unter Genehmigungsvorbehalt gestellt. Dann wundert man sich, weshalb die Investitionen ausbleiben und die Wirtschaft nicht losläuft.

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Noch sitzt Trump für zwei Jahre im Weißen Haus; doch wirtschaftlicher Optimismus lässt sich auch vor der eigenen Haustür abwürgen. Dabei haben die neuen Machthaber, die im Kongress nun die Mehrheit der Mandatsträger stellen, ihre Ämter noch nicht einmal angetreten. Doch die Anleger haben schon bezahlt.