35 Jahre Einheit: Deutschland muss sich komplett neu erfinden

Ich bin der Meinung – und das ist das Ergebnis eines langen und ruhigen Nachdenkprozesses –, dass sich Deutschland ganz neu erfinden muss, um zu dem wieder zurückzufinden, was uns einst ausmachte, was uns prägte und was uns früher einmal ausgesprochen wettbewerbsfähig in Wissenschaft, in Kunst, in Technik und im Sozialen gemacht hat. Wir müssen dazu wirklich alles über Bord werfen, was sich über die Jahrzehnte als falsch, als dysfunktional, als unserer Kultur entgegenstehend erwiesen hat.

Wir müssen wieder ein Deutschland werden, in dem Leistungswillen, Wissenschaft, Innovation, Familienverantwortung, Eigentum, Tradition, Gemeinschaft und Marktwirtschaft zu einer neuen Blüte gelangen kann. Um dieses Ziel – die Neuerfindung Deutschlands – zu erreichen, müssen wir alle kulturmarxistisch, globalistisch, ökosozialistisch und opportunistisch agierenden Politiker und Beeinflusser durch legitime demokratische Wahlprozesse aus sämtlichen Ämtern mitsamt ihren Pensionserwartungen entfernen.

Wiederfindung auf den sittlichen Grundlagen des Abendlandes

Wir müssen die mit Milliarden Euro gefüllten Fördertöpfe für die vielzähligen Organisationen, für die sich ach so philanthropisch gebenden Vereine der sogenannten „Zivilgesellschaft“, für die kirchlichen und (a-)“sozialen“ Institutionen leeren, den Deckel draufsetzen und sie für geraume Zeit nicht mehr befüllen. Wir müssen uns aus den globalistisch strukturierten internationalen Konstrukten UNO, WHO, UNESCO sowie einflussreichen Thinktanks wie dem World Economy Forum, Milliardärsstiftungen und besagten NGOs, aber auch der EU befreien. Wir müssen uns von all diesen immer mehr illegitime Macht an sich reißenden supranationalen Strukturen losreißen und keine Steuergelder mehr unverantwortlich an sie ausgießen.

Wir müssen diese Neuerfindung Deutschlands – eigentlich wäre es eine Wiederfindung – rechtsstaatlich und demokratisch erreichen und sie sinn- und planvoll auf die ethischen und sittlichen Grundlagen unserer abendländischen christlichen Kultur und Zivilisation – einhergehend mit den Erkenntnissen der Aufklärung – stützen. Nur so werden wir aus der derzeitigen satanischen Knechtschaft jener, die uns unterwerfen wollen, entkommen können und uns endlich wieder als Deutsche erkennen und verstehen lernen – vereint in Einigkeit und Recht und Freiheit!

Martin Renner ist Gründungsmitglied der AfD und medienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion seiner Partei.