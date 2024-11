35 Jahre Mauerfall – an diesem geschichtsträchtigen Novembertag

Der für die Deutschen schicksalhafte 9. November wurde zum Glück (knapp) vom Ampeldesaster verschont. Zwar ist das Ende dieser Koalition eine gute Nachricht, doch dieses Missgebilde der bundesdeutschen Regierungsgeschichte wäre es nicht einmal in ihrem Scheitern, mit diesem denkwürdige Datum assoziiert zu weden. Gut daher, dass es um zwei Tage verpasst wurde. Es passierte in der deutschen Vergangenheit schon genug am 9. November – Schlimmstes und Schönstes zugleich. Nur nochmals zur Erinnerung:

9. November 1848: Hinrichtung von Robert Blum (liberal-katholischer Revolutionär);

9. November 1918: Ausrufung der Republik und (zu diesem Zeitpunkt wahrheitswidrige) Verkündigung der Abdankung des Kaisers;

9. November 1923: Putschversuch der NSDAP in München (Hitler-Ludendorff-Putsch) in München scheitert;

9. November 1938: „Reichskristallnacht“ (Zerstörung fast aller Synagogen in Deutschland, Ermordungen und Plünderungen);

9. November 1989: Mauerfall, Wende in der DDR, Ende der SED-Diktatur und faktisches (vorläufiges) Ende der bipolaren Weltordnung.