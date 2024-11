36 Jahre Jenninger-Rede: Nötige Lehren aus der Geschichte

Im Deutschen Bundestag hat das Gedenken an den 9. November 1938 einen festen Platz im Jahreskalender. Auch wenn diese 2024 infolge des Zerbrechens der Ampel etwas reduzierter ausfiel, wurden wie jedes Jahr das Unverständnis und die Erschütterung wegen der Novemberpogrome in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zum Ausdruck gebracht. Auch Warnungen vor einer Wiederholung und der Aufruf zur Wachsamkeit und natürlich zum “Kampf gegen Rechts” duften nicht fehlen.

Zum 50. Jahrestag der Pogrome vom November 1938 hielt der damalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger am 10. November 1988 eine denkwürdige Rede. Vielleicht hatte er sich dabei von Bundespräsident Richard von Weizsäcker inspirieren lassen, der dreieinhalb Jahre zuvor, am 8. Mai 1985, das Kriegsende erstmals in Westdeutschland als „Tag der Befreiung“ bezeichnet hatte (als der Verfasser hingegen am 8. Mai 1981, am letzten Tag einer beruflichen Abschlussprüfung, von einem “Tag der Befreiung” sprach, wurde er von seinen Kollegen ob der Verwendung dieser zuvor obligat kommunistischen Formulierung noch schräg angesehen). Jenningers skandalisierte Rede merkte die allseits bekannte und in den Sonntagsreden stets verschwiegene Tatsache an, dass es schon vor 1933 Antisemitismus gegeben hatte – und nicht nur in Deutschland.

Wer erklären will, muss verstehen

Diese Grenzüberschreitung hätten die damaligen “Mainstream-Medien” (andere gab es nicht) vielleicht noch positiv kommentiert; Jenningers Verbrechen war bestand darin, dass er versuchte, den Antisemitismus zu erklären – wofür er sich zunächst bemühen musste, ihn zu verstehen. Die Grenze von Verstehen zu Verständnis waren dann aber doch zu dicht; statt “Hosianna!”-Rufen hörte Jenniger ein „kreuzigt ihn“. Er musste zurücktreten – obwohl sein Redetext später selbst von Seiten des Jüdischen Zentralrats rehabilitiert wurde.

Wer wie Jenninger über die Ursachen des Antisemitismus nachdenkt, kommt zu den Parallelgesellschaften im Mittelalter und der vielen Jahrhunderte, in denen die Integration der Flüchtlinge nicht gelungen ist und wohl überhaupt nicht veersucht wurde. Auch die Volksgruppe, die sich in Spanien selbst als Gitanos bezeichnet – wer kennt noch das Lied “Bamboléo” von den Gipsy Kings (“Zigeunerkönige”) von 1987 – und die in Deutschland nicht mehr Zigeuner genannt werden darf, bildete früher eine Parallelgesellschaft. Vielleicht reagierte der Mainstream auch deshalb gereizt, weil sich bereits 1988 in Deutschland neue Parallelgesellschaften gebildet hatten. Das Beispiel der Ruhrgebiets-Polen, die um 1900, aus der katholischen preußischen Provinz Posen kommend, im katholischen preußischen Rheinland Arbeit suchten und bereits nach einer Generation voll integriert waren, wiederholte sich nicht. Wenn zwei Bevölkerungsgruppen über Jahrhunderte getrennt bleiben, liegt das an beiden. Diese Erkenntnis ist dann die endgültige Grenzverletzung. Will man etwa behaupten, die Juden seien selbst an der Judenverfolgung schuld gewesen? Hier besteht ein striktes Denkverbot! Und Querdenken ist sowieso verboten!

Die Aufgabe der Historiker

Der in alle Richtungen denkende Leser, kreuz und quer, wird sich fragen, ob man mit Denkverboten wirklich aus der Geschichte lernen kann, oder ob man eine Fehlentwicklung nur verhindern kann, wenn man sie zuvor verstanden hat. War Jenningers Ansatz richtig? War er seiner Zeit nur voraus? Man spricht im Zusammenhang mit dem Holocaust von einer Erinnerungskultur. Dabei kann sich ein Mensch nur an Vorgänge erinnern, die er selbst direkt oder aus den Medien miterlebt hat. Aber kein Mensch aus der U90-Generation kann sich noch an die Reichspogromnacht vor 86 Jahren erinnern; die Jüngeren können ihrer allenfalls gedenken. Definitiv kein heute noch lebender Mensch hat eine individuelle Schuld für die damaligen Verbrechen. Formal würden selbst Hitler, Goebbels und Himmler nach Artikel 6, Absatz 2 Europäische Menschenrechtskonvention im juristischen Sinne als “unschuldig” gelten, weil sie von keinem Gericht je verurteilt wurden; natürlich waren sie es nicht.

Es ist inzwischen unvermeidlich, die Zeit des Hitlerfaschismus den Historikern anzuvertrauen – und die ziehen dann Vergleiche. Sie werden den Zweiten Weltkrieg mit den Napoleonischen Kriegen vergleichen und Unterschiede feststellen. Aber wie hätte sich Napoleon verhalten, wenn er die gleichen Waffen zur Verfügung gehabt hätte wie Hitler? Die Historiker werden auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Holocausts mit den Massenmorden unter Pol Pot in Kambodscha feststellen. Ein Historiker kann sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen; ein Normalbürger aber wird wegen Volksverhetzung angeklagt, wenn er – wie vor zwei Jahren – den Plan der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht als „Endlösung der Ungeimpftenfrage“ bezeichnet.

Effekte von Parallelgesellschaften

Bei anderen Menschheitsverbrechen, die länger zurückliegen, ist man da weniger aufgeregt. Niemand hat Donald Trump e einer Verharmlosung des Massenmordes der päpstlichen Inquisition an selbstbewussten Frauen bezichtigt, als er von einer “Hexenjagd” auf seine Person sprach. Es hat auch bisher kein woker Aktivist das Märchen von Hänsel und Gretel auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, weil dort eine Hexenverbrennung als Happy End gefeiert wird. Weder das Wort „Hexenjagd“ noch „Endlösung“ haben irgend etwas mit einer Verharmlosung zu tun. Beides sind überspitzende Anspielungen. Die herrschenden Denkverbote werden sich hoffentlich nicht dauerhaft halten können. Sie würden ein Lernen aus Fehlern verhindern.

Außerhalb der offiziellen Politik wird im Zusammenhang mit den entstandenen Parallelgesellschaften von einem “arabischen Antisemitismus” gesprochen. Der Verfasser persönlich hält diesen Begriff für falsch, denn die Araber sind ethnologisch selbst “Semiten”, und keine “Arier”. Man hätte dann auch von einem semitischen Antisemitismus reden können. Vor den Ersten Weltkrieg gab es in der muslimischen Welt auch keine Pogrome gegen Juden. Das Faisal-Weizmann-Abkommen vom 3. Januar 1919 zwischen dem Emir Faisal von Mekka und Chaim Weizmann als Vertreter des Zionistischen Weltkongresses über die politische Neuordnung Palästinas enthielt sogar die arabische Zustimmung zu einem jüdischen Staat in Palästina – unter der Bedingung einer gleichzeitigen Gründung eines arabischen Königreichs unter Faisal. Natürlich wäre ein Groß-Syrien unter Faisal der Große Bruder des kleinen Israel geworden; kein Bollwerk Europas gegen Asien.

Verhinderung der Entstehung von Parallelgesellschaften als Lektion

Mit der Umsetzung des britisch-französischen Sykes-Picot-Abkommens vom 16. Mai 1916 zur Aufteilung des Landes zwischen den Kolonialmächten wurde die Einigung hinfällig, und nach dem Beginn der jüdischen Einwanderung entwickelte sich die arabische Angst vor Überfremdung. Man sollte deshalb besser von Antizionismus spreche, sondern von Israel-Hass oder nach über 100 Jahren auch von arabischem Juden-Hass. Natürlich kann auch der nicht akzeptiert werden. Der Nahost-Konflikt ist aber ein eigenes Thema. Es sollte jedoch ein Konsens darüber möglich sein, dass dieser nicht in Deutschland ausgetragen werden darf und dass sich unser Land auch anderweitig keinesfalls in diesen hineinziehen lassen sollte.

Der Wunsch, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, erfordert ein abstrakteres Denkvermögen. Wenn sich in der Vergangenheit die Entstehung von Parallelgesellschaften durch Zuwanderung und die Abwehrreaktionen der einheimischen Bevölkerung bis hin zur Bereitschaft zum Massenmord hochschaukeln konnten, dann müsste als grundlegendes historische Erkenntnis bereits die Entstehung von Parallelgesellschaften verhindert werden. Dieser von Philipp Jenninger vor 36 Jahren nur vorsichtig angedeutete Gedanke sollte – mit einem zeitlichen Abstand von nunmehr 86 statt 50 Jahren zu den Gewaltexzessen des Novembers 1938 – nun endlich zugelassen werden.