40 Jahre Tschernobyl: Heute droht schon der nächste GAU in der Ukraine

Am 26. April 1986 explodierte der Block 4 des russischen Atomkraftwerks im ukrainischen Tschernobyl. Es geschah nicht im Regelbetrieb, sondern ein überfälliger Test lief aus dem Ruder. Das AKW war wegen militärischen Nutzen mit einer hochproblematischen Technik erbaut. Wie es dazu kam, kann für besonders Interessierte im Netz recherchiert werden, wobei sich diese umfassende Erläuterung von “Tichys Einblick” besonders empfiehlt. Die atomaren Wolken zogen damals zuerst Richtung Moskau – doch die vorherrschende Windrichtung drehte sich kurze Zeit später, und der Fallout ging vor allem über Süddeutschland hinaus bis an den Genfer See nieder. Insbesondere Pilze nahmen das radioaktive Cäsium auf; die Wildschweine fraßen sie und wurden als strahlenbelastet entsorgt.

Im April 2026 spielen Wildschweine wieder eine Rolle. Man kann inzwischen auch die in unseren Gefilden erlegten Tiere wieder bedenkenlos verzehren; schwerere Kost sind hingegen die “saumäßigen” politischen Entscheidungen – und vor allem diese “Schweinerei”: Inzwischen gilt es als erwiesen, dass es die Ukraine war, welche die Gasversorgung Deutschlands durch die Sprengung der Nord-Stream-Gasleitung – ein klar kriegerischer Akt! – sabotierte. Dieser Artikel des “infosperber” endet mit den denkwürdigen Worten: “Vom Terroranschlag auf die Nord-Stream-Pipelines am meisten profitiert hat die Ukraine. Doch nur wenige hatten der Ukraine diesen Anschlag ohne fremde Unterstützung zugetraut.“ Zu diesen wenigen zählten auch die Ansage!-Redakteure – und ich selbst, der als Taucher selbst weiß, was (nicht nur für militärische Marine-)Spezialisten alles machbar und möglich ist.

Solare Hirnerweichung beim Lügenkanzler?

Ein Angriff auf eine zivile Infrastruktur gilt nach dem Völkerrecht als Rechtfertigung, dem verantwortlichen Land den Krieg zu erklären. Doch die deutschen „Völkerrechtler vom Dienst“ ficht das nicht an; im Gegenteil: Bundeskanzler Merz freut sich wie ein Schneekönig, dass die EU – nach Aufhebung der Blockade durch das ebenfalls von der Ukraine sabotierte Ungarn – nun diesem mafiösen Terrorstaat 90 Milliarden Euro freigibt. Es handelt sich dabei übrigens um keinen „Kredit“, sondern um den Hauptteil einer faktischen Schenkung im Gesamtvolumen von 120 Milliarden Euro – an das korrupteste Regime auf europäischem Boden.

Und als ob das nicht genug wäre, gewährt Merz-Deutschland – das überdies die Hauptlast aller EU-Mittel an die Ukraine trägt – dem ohne demokratisches Mandat regierenden Selenskyj auch noch weitere 233 Millionen Euro für „Entwicklungszusammenarbeit“, die in den Wohnungsbau in der Ukraine fließen sollen – und das, obwohl die Anzahl der Milliardäre in Ukraine mitten im Krieg stetig zunimmt. Wie ist eine solche Schizophrenie zu erklären, wo es doch in Deutschland an 1,4 Millionen Wohnungen fehlt? Wenn man sich die Bilder in den Medien betrachtet, erkennt man – im Vergleich zur Körpergröße anderer Staatsmänner –, dass bei Friedrich Merz das Haupt reichlich abgehoben und weit vom Körper entfernt ist – und damit auch zwangsläufig sein Gehirn. Zumindest ist seine Denkweise meilenweit vom Volk entfernt, und fast scheint es, als habe er sich er sich die – übrigens straffrei beliebig äußerbare! – Formel „Alles gegen Deutschland!“ gewollt oder ungewollt (?) zu eigen gemacht.

Vollstrecker Merz?

Merz schlug dieser Tage in Nikosia auf Zypern übrigens eine engere Anbindung der Ukraine an die EU vor (siehe hier und hier), Teilnahme an Rats- und Entscheidungsgremiensitzungen und Aussicht auf baldmögliche Vollmitgliedschaft inklusive. Auf Zypern scheint die Sonne intensiver als im heimischen Deutschland, und Merzens Kopf befand sich noch näher an der Sonne und er trug keinen Hut; beides trägt zur geistigen Erhellung jedenfalls sicher nicht bei, allenfalls zur Beeinträchtigung oder Schädigung von – was auch immer; vielleicht erklärt dies seine unsäglichen Einlassungen?

Die Frage, wie es mit Deutschland unter seiner Herrschaft weitergehen (oder enden?) wird, treibt immer mehr Beobachter und Bürger um. Bereits Angela Merkel hat das Land an den Rand des Ruins regiert; nach der Interim-Ära der Scholz’schen Ampel könnte Merz der Kanzler sein, der unserem Land den finalen Rest gibt und gesellschaftspolitisch, kulturell und wirtschaftlich das vollendet, was Tschernobyl – zum Glück – vor 40 Jahren nicht geschafft hat, nämlich die “Entvölkerung” (im mehrfachen Sinne) dieses Landes. Es ist ein einziges Trauerspiel, was alles unter der Regentschaft der CDU geschah und weiterhin geschieht… oder vielleicht doch unter der eigentlichen Herrschaft klandestiner Kräfte auf unserem Planeten, als deren Vollstrecker die CDU lediglich fungiert? Wer oder was trieb Merkel aus dem früheren Bruderstaat im Osten an? Und wer treibt heute BlackRock-Merz an… Kapitalinteressen aus den USA? NGOs und Milliardärsstiftungen mit ihrer sozialistischen Great-Reset-Agenda? Wer immer die Strippen zieht: Es liegt letztlich am Bürger, was er sich gefallen lässt. In anderen Ländern werden Politiker, die gegen das Volk regieren, per Wahlen (oder irgendwann, bei hinreichendem Leidensdruck, auch auf andere Weise) zum Teufel gejagt. Doch in Deutschland scheint dieser Teufel, der nicht nur im Detail steckt, fröhliche Urständ zu feiern. Es ist einfach nur noch trostlos.