50 Redaktionen im Kampf gegen 576.037 AfD-Wähler

43,8 Prozent für die AfD in Sachsen-Anhalt – und was macht ein großer Teil der deutschen Medien? Agitiert gegen den Souverän, den Wähler, voll im Einklang mit den Massenaufmärschen linker Organisationen, die das Ende der Demokratie gekommen, weil Bürger eines anderen Bundeslandes “falsch” gewählt haben, und deshalb die Demokratie durch Parteiverbote abschaffen wollen. Links, zwo, drei, vier – im Gleichschritt Marsch! Dass 576.037 Bürger in Sachsen-Anhalt ihre Zweitstimme einer zur Wahl zugelassenen demokratischen Partei gegeben haben, die inzwischen als mit Abstand stärkste politische Kraft bundesweit bei 30 Prozent steht, wird hier zum Störfall erklärt. Auch wenn das linksgrüne journalistische Milieu riesig ist: Dem Wählerwillen stehen – großzügig gerechnet – vielleicht 50 Redaktionen mit einigen hundert Redakteuren entgegen, die dagegen anstinken wollen. Einige davon – beziehungsweise ihre Ergüsse – sehen wir hier:

Sechs Redaktionen, ein Gedanke! Vielfalt kann ja so übersichtlich sein. Der Screenshot zeigt es deutlich. Sie alle plappern dasselbe Wording nach – eine von (gegenüber altparteienbesetzten Innenministerien weisungsgebundenen!) Verfassungsschutzbehörden erfundene Wortstanze, die unkritisch und als scheinbare unumstößliche Tatsache sakrosankt übernommen wird (und neuerdings schon Textbaustein öffentlicher Gelöbnisse von Linksextremen ist).

Doch weshalb sollte auch einer ausscheren? Man möchte sich schließlich bei den Guten einreihen und keinesfalls das Wohlwollen (und Werbegelder) von Regierung, Staatsprojekten und linken NGOs verspielen. Wer dieselbe Botschaft übernimmt wie alle anderen, macht sich nicht verdächtigen und muss am nächsten Morgen in der Redaktionskonferenz nicht erklären, weshalb er vielleicht einmal einen ketzerischen eigenen Gedanken hatte. Mut kann teuer werden – gerade im Berufsleben der Schreiberlinge. Ein Redakteur möchte seinen Stuhl behalten, schließlich muss die Miete bezahlt werden, vor der Tür steht das geleaste E-Auto, und am Samstag wartet der Einkauf bei Aldi. Die Kette der in Knechtschaft Lebenden ist lang.

“Gesichert” von Abteilung 4

Deshalb braucht es für die hörigste deutsche Presse aller Zeiten und Regimes gar keinen Zensor braucht es dafür nicht. Es genügt, wenn jeder weiß, welche Meinung Ärger bringt und welche einen ruhig schlafen lässt. Das abschreckenden Beispiele zahlloser geschasster oder zu Aussätzigen erklärter Ex-Kollegen, die in den Bannkreis der Verdammten traten und törichterweise sagten, was sie dachten oder als Misstand erkannten, ist lang. Maos “Bestrafe einen, erziehe hunderte“ hat gewirkt. So entsteht Gleichschaltung ganz ohne Gleichschalter. Einer schreibt, der nächste übernimmt – und am Ende nennt sich das dann “Medienvielfalt”. Gerade bei der Formel “gesichert rechtsextrem“, die pausenlos in Dauerbeschallung von Politik und Medien wiederholt wird, zeigt sich der Effekt besonders wirkungsvoll: “Gesichert“ – das klingt groß, nach höchster Instanz, Marmorsäulen, Bundesadler und vielleicht ein wenig Kapitol in Washington. Es ist der Laternenmast, an den sich ein taumelndes Milieu klammert.

Die Wirklichkeit ist prosaischer: Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt ist nicht einmal eine selbstständige Landesbehörde, sondern schlicht “Abteilung 4” des Ministeriums für Inneres und Sport – nicht nur weisungsgebunden, sondern direkt dem Minister unterstellt. Abteilung 4 hört sich dann schon etwas weniger nach Orakel an. Doch genau hier ist es, wo eine behördliche Bewertung entsteht, die anschließend dann als Kampfbegriff und starrer Wortbaustein durch die Redaktionen wandert und beim Leser beinahe wie ein Gerichtsurteil ankommt. Dabei sitzt an der Spitze des Ministeriums kein über den Dingen schwebender Hohepriester der Wahrheit, sondern ein Politiker der jeweiligen Landesregierung. Ein Innenministerium gehört zur Exekutive und nicht zur unabhängigen Justiz – und der Minister gehört immer den Parteien an, deren Macht, Erbhöfe und Pfründe durch eben jene AfD bedroht sind, die hier etikettiert und stigmatisiert wird.

Nur die Wähler machen nicht mit…

Gerade deshalb müsste Journalismus unterscheiden. Er müsste sagen, wer eine solche Einstufung vorgenommen hat und in welcher organisatorischen Stellung diese Stelle steht. Stattdessen wird die Formel so lange papageienhaft wiederholt, bis sie klingt wie eine physikalische Maßeinheit: “Gesichert” eben. Ein wunderbares Wort. Es schließt die Akte bereits, bevor der Leser überhaupt auf die Idee kommt, sie zu öffnen. So billig lässt sich Propaganda machen. In der DDR musste wenigstens noch jemand vorgeben, was geschrieben werden sollte. Heute liegt die gewünschte Formulierung bereits auf dem Bildschirm. Ein Mausklick genügt. Die moderne Gleichschaltung benötigt weder Papier noch Telefonanweisungen. Jeder weiß ungefähr, wohin er sich stellen muss.

Das Problem ist nur, dass die Berieselung offenbar immer schlechter funktioniert. Hunderttausende Menschen haben trotz jahrelangen Dauerfeuers ihr Kreuz dort gemacht, wo die großen Medien es offenbar am wenigsten haben wollten. Sie gingen den bezahlten Schreiberlingen nicht auf den Leim. Also wäre spätestens jetzt eigentlich der Augenblick gekommen, in dem sich Redaktionen fragen müssten, weshalb ihr Framing bei einem immer größeren Teil der Bevölkerung nicht mehr verfängt.

Wozu noch tausend Redakteure? Einer reicht

Vielleicht stimmt ja etwas mit der eigenen Berichterstattung nicht? Vielleicht glauben die Menschen ihren eigenen Augen inzwischen mehr als den Kommentatoren, Werterklärern und Einordnern? Vielleicht merken sie, dass Wahrheit manchmal so lange eingerahmt werden kann, bis vom ursprünglichen Bild kaum noch etwas übrig bleibt? Doch statt Selbstkritik folgt gleich die nächste Runde des Bashings und Ausgrenzens. Derselbe diffamierende Satz, dieselbe Botschaft, fast dieselben Worte. Dass man diese Gleichförmigkeit nicht einmal mehr verbergen kann oder will, zeigt der obige Screenshot besonders schön.

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Damit stellt sich am Ende eine ganz unpolitische und rein wirtschaftliche Frage: Wozu eigentlich noch tausend Redakteure beschäftigen, wenn sie beim entscheidenden Satz ohnehin alle dasselbe schreiben? Einer reicht. Der schreibt dann morgens die gewünschte Meldung, die anderen drücken auf „Übernehmen“ und könnten die gewonnene Zeit endlich sinnvoll nutzen. Zum Beispiel für den gesicherten Einkauf bei Aldi. Dort, wo sie mit den falsch Wählenden 43,8 Prozent dann gemeinsam an der Kasse stehen. Inkognito, versteht sich.