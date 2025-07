52 Prozent Staatsquote – das ist Sozialismus

Es ist der letzte Witz des Westens, so wie wir ihn kannten; es ist so, als würde ein Kettenraucher mit Lungenkrebs auf der Intensivstation nochmal tief durchziehen, und glauben, das sei Therapie. Willkommen in Deutschland 2025: Die Staatsquote hat 52 Prozent erreicht. Das bedeutet: Der Staat verschlingt mehr als die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung. Und niemand zieht die Notbremse. Stattdessen wird weiter geredet – über Gender-Toiletten, Heizungsverbote und Elterngeldkürzungen für Akademiker.

Was Helmut Kohl einst als letzte rote Linie erkannte („Über 50 Prozent Staatsquote? dann ist das Sozialismus!“), gilt heute als Sachzwang. Niemand zuckt mehr. Die halbe Wirtschaft liegt in Ketten – und die andere Hälfte wird enteignet. Mit Steuerbescheiden, CO2-Abgaben, Vorschriften und „Solidaritäts“-Lasten für alles, was politisch gerade passt. Der deutsche Staat ist längst kein Schutzraum mehr, sondern ein Parasit, der seinen Wirt ruiniert. Je schwächer die Wirtschaftsleistung, desto gieriger seine Umverteilungsmaschine.

Das ist Plünderung

Es ist ein Kreislauf aus Wahnsinn und Verzweiflung: Die Einnahmen sinken, weil niemand mehr investieren will. Also werden die Steuern erhöht, die Bürokratie verschärft, das Klima der Angst verschlimmert. Unternehmer fliehen. Kapital flieht. Intelligenz flieht. Nur die staatlich alimentierten Apparatschiks bleiben, und glauben, sie seien das Rückgrat des Landes. Dabei sind sie der Beton im Getriebe.

Deutschland hält sich für ein Industrieland, aber in Wahrheit ist es längst ein Umverteilungsstaat ohne Substanz. Die Produktiven zahlen, die Politischen verteilen – und die Ideologen erzählen, das sei Gerechtigkeit. Aber das ist keine Gerechtigkeit. Das ist Plünderung, organisiert von einer Klasse, die sich selbst für moralisch überlegen hält, weil sie noch nie etwas Produktives erschaffen hat.

Kipppunkt überschritten

Wer heute ein Unternehmen gründet, wird nicht ermutigt, sondern kontrolliert. Wer Arbeit schafft, wird nicht gefeiert, sondern geprügelt. Und wer auswandert, wird als Verräter beschimpft – obwohl er oftmals nur ein ist Mensch, der nicht länger in einer ökonomischen Geisterbahn leben will.

Die Frage ist nicht mehr, ob das System scheitert. Die Frage ist, wie tief es fällt. Denn bei 52 Prozent Staatsquote ist der Kipppunkt überschritten. Die staatliche Masse ist zu träge, zu satt, zu selbstverliebt. Ein Zurück gibt es nicht. Der Sozialstaat ist keine Hilfe mehr; er ist ein besoffener Goliath, der sich an der eigenen Gier verschluckt. Und während die Steuereinnahmen einbrechen, weil nichts mehr wächst, wird die Antwort nicht lauten: Wir müssen kleiner werden. Sondern: Wir müssen noch mehr nehmen.

Im freien Fall

Es ist wie bei einem letzten Festbankett, das mit dem Silberbesteck der Erben gefeiert wird, im Glauben, dass Wohlstand eine staatliche Dauerlizenz sei. Doch ohne echte Wertschöpfung ist auch Umverteilung nur noch Diebstahl. Dieses Land hat sich in eine Illusion verliebt, dass man Wirtschaft durch Gesetze ersetzt, Wohlstand durch Subventionen simuliert, Investitionen durch Moral ersetzt. Doch am Ende zählen keine Narrative, sondern nur noch Bilanzen.

Und die werden bald brutal aussehen. Wer heute noch glaubt, der deutsche Staat könne mit 52 Prozent Staatsquote den Laden retten, der glaubt auch, man könne mit einem Amboss unterm Arm schwimmen. In Wahrheit ist das Land nicht im Umbau; es ist im freien Fall. Nur der Aufschlag fehlt noch…

Militärapparat mit angeschlossener Sozialverwaltung

Übrigens: Man muss sich das mal vorstellen, was Deutschland ab 2029 zusätzlich vorhat.

Jährlich müssen ab dann ganze 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in „Verteidigung“ fließen, das sind 225 bis 250 Milliarden Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Der gesamte Bundeshaushalt liegt aktuell bei rund 500 Milliarden. Fast die Hälfte davon für Rüstung, in einem Land, das schon heute mit 52 Prozent Staatsquote am Anschlag operiert… und gleichzeitig explodieren die Sozialausgaben: Über 25 Milliarden fürs Bürgergeld, über 120 Milliarden für Rentenzuschüsse, mehr als 160 Milliarden für Soziales insgesamt.

Wer glaubt, da sei noch Geld für Bildung, Infrastruktur oder Innovation übrig, der glaubt auch, man könne mit einer Steintafel programmieren. Deutschland verwandelt sich in einen Militärapparat mit angeschlossener Sozialverwaltung, aber ohne jede produktive Grundlage.

Was nicht verwaltet oder verteidigt wird, wird vernachlässigt oder geopfert. Das ist kein Haushalt. Das ist ein Totalschaden mit Ansage.