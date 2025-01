80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz: Zwischen Erinnerungswahn und Heuchelei

Einer der ersten Soldaten, die Auschwitz betraten, um das Lager zu befreien, war der Leutnant Iwan Martynuschkin. Laut seiner Aussage hatte die Rote Armee keinerlei Suggestionsvermögen darüber, was sie erwarten würde. Woher auch? Viel später beschrieb er die unvorstellbaren Zustände und seine traumatischen Erinnerungen an diesen 27. Januar 1945, an dem Tag, an dem viele überlebende Häftlinge nicht glauben konnten, dass ihre Höllenqualen wirklich vorbei waren. Und nicht wenige Überlebende nahmen die seelischen Schmerzen, die niemals vergehen wollten, mit ins Grab. Es sind die zahllosen Geschichten zerfetzter Herzen und eines getöteten Glaubens an die Menschlichkeit, den ihnen die Nazis genommen hatten. Einfach, weil sie Juden, Zeugen Jehovas, Homosexuelle oder Dissidenten waren. Weil sie einfach so waren, wie sie waren, wollte man ihr Leben auslöschen. Das endete heute vor 80 Jahren.

Seit 80 Jahren bemüht sich Deutschland redlich, Weltmeister im Erinnern und Gedenken zu sein. Dabei wirkt die längst ritualisierte Betroffenheit nur mehr wohlfeil – vollzieht sie sich doch auf dem Rücken toter Juden. Viele Deutsche scheinen tote Juden zu lieben, während sie für lebendige Juden – die auch noch die Chuzpe besitzen, ihren eigenen Staat gegründet zu haben und diesen zu verteidigen – wenig übrig haben. Auf Twitter/X brüsten sich bedeutungsschwangere Selbstdarsteller damit, tote Juden vom „Auschwitz Memorial“ zu posten. Ändern wird sich dadurch freilich nichts. Diese Leute machen das nicht aus Betroffenheit und nicht für die Juden, nicht für die Linken, die Schwulen, die Sinti und Roma oder die Zeugen Jehovas, die in Auschwitz getötet wurden; sie machen es für sich selbst und vielleicht für ein singuläres geschichtliches Ereignis, das sie sich niemals verziehen haben. Was paradox ist, – waren sie doch selbst gar nicht dabei.

Das Narrativ des zu Tode betrübten Deutschen darf nicht gebrochen werden

Solomon Perel, bekannt als „Hitlerjunge Salomon“, beschrieb es einmal so: „Schuld kann man nicht vererben.“ Als Waisenjunge trat er der Hitlerjugend bei, lebte in ständiger Angst vor Entdeckung und kämpfte mit den Traumata seiner doppelten Identität. Genau darum geht es: Man kann nur für etwas Schuld empfinden, das man mitverantwortet, an dem man zumindest persönlich beteiligt war. Kollektive Schuld gibt es deshalb nicht. Was nicht heißt, dass man eine kollektive, nationale Verantwortung für die Shoah wie ein Garderobenstück ablegen kann. Aber es ist keine Verantwortung im Sinne von Haftung, sondern eine Pflicht zu Erinnerung. Ich finde, nur im Bewusstsein dieser Verantwortung kann so etwas wie eine echte geschichtliche Aufarbeitung stattfinden. Und diese kann unmöglich auf dem Rücken der Toten von Auschwitz-Birkenau stattfinden, mit einem posthumen Opferbezug – sondern sie muss denklogisch auf dem heute lebenden, lebendigen Judentum basieren.

Während eine “Schuld”, die keine ist, 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz weiter in die Köpfe der Kinder gehämmert wird, wird gleichzeitig der Begriff „Nazi“ auf unerträgliche, perfide Art und Weise immer weiter aufgeweicht und bagatellisiert. Vor Jahren lachten wir noch, als bei Schmidt & Pocher im Ersten Deutschen Fernsehen das “Nazometer” vorgestellt wurde, eine wundersame Maschine, die bei den Worten „Gasrechnung“ und „Autobahn“ bereits ausschlägt. Doch dieser neurotische Umgang mit der deutschen Geschichte hat mittlerweile System, und er ist politisch gewollt: Heute ist jeder ein Nazi, der auch nur erwägt, die AfD zu wählen, oder wer der Meinung ist, Massenmigration sei nicht das Allheilmittel für die deutsche Wirtschaft und ein aufnehmendes Land sollte sich die aussuchen dürfen, die es aufnimmt.

Bizarre Logik

Nebenbei bemerkt: Die ersten Opfer der heutigen Massenmigration – so viel zum Stichwort Verantwortung – sind, neben den Frauen, vor allem die Juden. Doch das ist den Betroffenheitsbesoffenen egal; denn diese Opfer passen nicht in das Narrativ des todtraurigen Deutschen – weil Opa Heinz den Gashahn in Auschwitz aufgedreht hat. In ihrer Wahrnehmung müssen, können, dürfen die einzigen Judenhasser auf ewig nur “Rechte”, also Nazis sein. Migranten – und vor allem Muslime – sind hingegen von Haus aus immer Opfer und sollen, dürfen, können daher keine Täter sein.

Diese Realitätsverleugnung und der inflationäre Gebrauch der Nazikeule haben allerdings jedes ernste und aufrichtige Erinnern zur Makulatur gemacht. Die bizarre Logik gilt für die Betroffenheitskultur insgesamt: Wenn jeder ein Nazi ist, dann war niemand ein Nazi. Wenn alles so schlimm war wie 1938–1945, dann kann die Shoah gar nicht so schlimm gewesen sein. Diese Leute merken nicht, wie sie durch ihren relativistischen Erinnerungsirrsinn die Opfer der Konzentrationslager abwerten, wie sie die Greueltaten der echten Nazis entwerten. Sie machen sich damit dialektisch schuldig an der systematischen Verharmlosung von Judenhass und legen den Keim für die nächste Shoa. Sie sind nicht besser als die, die im Jahr 2025 wieder aktiv Juden verfolgen. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie glauben, diesmal endlich auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Auf welcher sie damals gestanden hätten, daran kann kein Zweifel bestehen. Wie schrieb Hendryk M. Broder so bitter und treffend? “Wenn ihr euch fragt, wie es damals passieren konnte: Weil sie damals so waren, wie ihr heute seid.”

Versprochen: Auschwitz wird nicht wieder eröffnet

Iwan Martynuschkin, der Leutnant der Roten Armee, der Auschwitz heute vor 80 Jahren als erster erreichte, war Ukrainer. 80 Jahre später werden die einstigen Befreier dieser beispiellosen Menschenvernichtungsfabrik, die Russen, nicht zum Gedenktag des 27. Januar eingeladen. Schon wieder so eine Schande, die aus defekter “Haltung” und moralisch totalverschobenen Maßstäben resultiert; ein ganz und gar unwürdiges Schauspiel, das wiederum auf Kosten der echten Opfer der Shoah geht – und das nicht nur vor dem Hintergrund, dass in Auschwitz nicht nur unzählige russische Juden, sondern auch mindestens 10.000 russische Kriegsgefangene vergast und anderweitig ermordet wurden. Vielleicht wäre der heutige 27. Januar ja eine gute Gelegenheit, die gegenwärtige deutsche “Ostpolitik” zu hinterfragen. Doch mit dem aktuellen deutschen Polit-Kader, mit “Staatsmännern” auf diesem Niveau ist an so etwas nicht zu denken. Lieber laben sie sich an toten Juden, betrauern sich und ihre Großeltern und schwingen bedeutungsschwangere Reden im Gestus zu spät geborener Widerstandskämpfer, statt pragmatische Politik zu machen.

Eines ist sicher – und auch da hat Henryk M. Broder völlig recht: Auschwitz wird sich nicht wiederholen. Die Pforten werden nicht mehr geöffnet, die Gaskammern nicht mehr aktiviert. Das nicht. Aber heute, im Jahr 2025, stehen Juden vor anderen, vor neuen, vor ganz anderen Herausforderungen. Solchem, die ganz klar mit einer von Grundauf verfehlten Migrationspolitik konnotiert sind. Es ist Zeit, diesen brandgefährlichen Unsinn zu beenden und diese Politiker in die ewige Rente zu schicken, um mit neuem Personal eine neue, eine besonnene und redliche Verantwortungsethik zu kreieren. Das sind die Deutschen nicht nur den Juden schuldig, sondern vor allem sich selbst.