Martin Luther veröffentlichte am 31. Oktober 1517 in Wittenberg per Aushang an der Kirchentür 95 Thesen zum Zustand der katholischen Kirche, über die er in einer Veranstaltung an der Universtität diskutieren wollte. Schon die Aufforderung zur Diskussion galt damals als Ketzerei. In seinem Buch „Früher links, heute rechtsextrem?“ hat der Verfasser seine Erkenntnisse in einem fünften Kapitel zu „95 Thesen des gesunden Menschenverstands“ verdichtet. Christian Hamann hat das Buch gelesen und seine Bewertung hier auf Ansage! wiedergegeben. Die Thesen hat der Verfasser außerdem hier auf mit thematisch getrennten Unterseiten mit Kommentaren und je einem Gästebuch zur Diskussion gestellt.

Mit der Anlehnung an Martin Luther soll keine Gleichsetzung verbunden werden; wohl gibt es aber Parallelen. Luther wollte dem Volk aufs Maul schauen – die Herrschenden wollten und wollen ihm aufs Maul hauen! Luthers Kritik an einer korrupten Kirche wurde von den Herrschenden unterdrückt und er wurde für vogelfrei erklärt, also rechtlos. Auch heute werden Kritiker des politischen Systems als antidemokratisch und rechtsextremistisch ausgegrenzt. Der Verfasser hat seine Thesen mit Zwischenüberschriften in 15 Gruppen eingeteilt, die nachfolgend in stark gekürzter Zusammenfassung vorgestellt werden.

Herrschaft (Thesen 1 – 6)

Demokratische Systeme sollten gegenüber Diktaturen überlegen sein, weil autoritäre Systeme häufig korrupt werden und gute Ideen unterdrücken. Damit behindern sie die wirtschaftliche Entwicklung und fallen im internationalen Wettbewerb zurück. Das ist aber kein Automatismus. Das chinesische Beispiel zeigt, dass auch autoritär regierte Staaten wirtschaftlich erfolgreich sein können. Es gibt dann wohl auch einen Darwinismus auf der Ebene der Staaten.

Demokratie + Justiz (Thesen 7 – 15)

Der Verfasser sieht nicht nur drei Gewalten (Legislative, Exekutive, Judikative), sondern fünf. Hinzu kommen die Gewalten, die nicht über die Körper der Menschen herrschen, sondern über ihre Köpfe. Das sind die Medien (Informative?) und das Bildungswesen (Edukative?). Das Bildungswesen formt das Denkvermögen der Menschen und die Medien verschaffen ihnen die Informationen, aus denen sie mit einem ausgeprägten Denkvermögen die richtigen Schlüsse ziehen können. Im Grundgesetz sind sie mit der Pressefreiheit und der Wissenschaftsfreiheit im Kern schon vorgesehen. Aber nicht erst seit der Corona-Hysterie ist eine Tendenz zu erkennen, dass die Politik auch diese zwei weiteren Gewalten unter ihre Kontrolle bringt. Die These von der Notwendigkeit einer ständigen Erneuerung der Demokratie ergibt sich aus dem Vergleich der Sowjetunion mit der VR China. Die Sowjetunion war verkrustet und China hat sich erneuert. Aktuell verkrusten die politischen Strukturen des Westens!

Religion / Kultur / Zuwanderung (Thesen 16 – 22)

Die Verteidigung des Reviers ist heutzutage eine Verteidigung des Abseitsplatzes und der Wohnung. Der Verfassier sieht auch ein Spannungsfeld zwischen Religion, Kultur und Zuwanderung. Religiöser Fundamentalismus bei Einheimischen wie bei Zuwanderern erschwert die Integrationsfähigkeit. Der natürliche Reflex zur Verteidigung des eigenen Reviers darf nicht unterschätzt werden. Es geht nicht um gut und böse, sondern um Grenzen von Belastbarkeit und Akzeptanz.

Diskriminierung? (Thesen 23 – 25)

Es gibt zu viele Merkmale, wegen derer eine Diskriminierung von Minderheiten und Frauen behauptet wird. In der Natur ist es überlebenswichtig, bei der Begegnung mit anderen Tieren spontan zwischen harmlos und gefährlich unterscheiden zu können. Vorurteile sind deshalb grundsätzlich positiv – wenn sie in der Mehrheit der Fälle zutreffen. Bei allen Gruppen geht es um Chancengleichheit, nicht um Ergebnisgleichheit. Wer sich als Mitglied einer Parallelgesellschaft von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert fühlt, kann sich in die Mehrheitsgesellschaft integrieren. Wer eine sexuelle Andersartigkeit öffentlich zur Schau stellt, darf sich über Ablehnung nicht wundern. Er kann seinen Sexualität auch wie die Mehrheit als Privatsache behandeln statt sie öffentlich auszuleben und die Mehrheit damit zu belästigen. Eine übertriebene Verhinderung der Diskriminierung von Minderheiten kann zu einer Benachteiligung der Mehrheit werden.

LGBTQXYZ / Frauen (Thesen 26 – 35)

Die Natur unterscheidet Lebewesen, die große Keimzellen (Eier) und die kleine Keimzellen (Samen) produzieren. Bei den meisten Tierarten werben die Männchen um die Weibchen und diese entscheiden sich auf Basis deren Dominanzverhaltens für starke Männchen. Die Kopulation zwischen Männchen und Weibchen ist noch immer natürlich, andere Spielarten sind es nicht. Es geht nicht darum, abweichendes sexuelles Verhalten zu verbieten. Viele Menschen sind es aber leid, vom Exhibitionismus kleiner Minderheiten sexuell belästigt zu werden. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, nicht gleichgestellt! Gleichberechtigung heißt Chancengleichheit. Gleichstellung ist das Gegenteil von Gleichberechtigung. Wenn Frauen wegen des genetischen Erbes der Steinzeit auf Chancen verzichten, kann man das den Männern nicht zum Vorwurf machen.

Gender-Kauderwelsch (Thesen 36 – 38)

Es geht bei diesen drei Thesen um eine demokratische Sprache statt einen Orwell’schen Neusprech. Die Ablehnung sprachlicher Verrenkungen durch die Mehrheit der Menschen sollte von echten Demokraten gestärkt werden. Sie ist ein zartes Pflänzchen des Widerstands von unten gegen oben.

Innere Sicherheit (Thesen 39 – 41)

Die Abschaffung des Rechts des Stärkeren und die Durchsetzung gewaltfreier Konfliktlösungen sind eine zentrale Stütze menschlicher Gesellschaften. Innere Sicherheit ist im Interesse der arbeitenden Menschen, die sich keine private Security leisten können. Sie ist deshalb nicht mit Überwachung gleichzusetzen. Die aktuellen Tendenzen zur Einführungen von Begriffen wie psychischer oder verbaler Gewalt führen dazu, dass viele Alltagshandlungen plötzlich strafbar werden. Die Polizei sollte sich aber auf die Gewaltkriminalität konzentrieren und nicht Jugendliche verfolgen, die sich während der Corona-Hysterie mit einem Sechserpack Bier im Park trafen oder Männer, die einer Frau in den Ausschnitt gucken.

Außenpolitik / EU (Thesen 42 – 52)

Außenpolitik ist Interessenpolitik; das haben Bismarck und auch Stresemann beachtet. Eine starke EU nach dem Konzept Charles de Gaules hätte den Einfluss der USA begrenzen können. Die heutige EU als Befehlsempfänger der USA macht keinen Sinn. Wenn sie nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren kann, wäre ein deutscher Austritt besser. Die USA unter Trump werden andere Länder niemals als gleichwertig anerkennen. Er selbst wird anderen Politikern Honig um das Maul schmieren, um einen guten Deal zu bekommen. Er wird aber immer seine Interessen zu Lasten der anderen verfolgen. Es gibt viele seiner Initiativen, die den wirklichen demokratischen Kräften in Europa (damit sind nicht die selbsternannten Verteidiger der Demokratie gemeint) eine Sekundärverwertung erlauben. Diese Chance rechtfertigt es aber nicht, auf die Verfolgung der eigenen Interessen zu verzichten.

Militär / Ukraine + Russland (Thesen 53 – 59)

Russland (beziehungsweise die Sowjetunion) wurde 1812 von Napoleon, 1914 von Wilhelm II. und 1941 von Hitler angegriffen. Mit der NATO-Osterweiterung 1999 und 2004 hat sich nicht Russland nach Westen ausgedehnt. Die weitere Eskalation dieser explosiven Lage durch die US-Präsidenten Obama und Biden hat wesentlich zum Ukraine-Krieg beigetragen. Der Ukraine-Krieg hat wie der Krieg in Afghanistan gezeigt, dass schwere und teure Waffensysteme oft nicht effektiv und zudem verwundbar sind. Die Aufrüstung Deutschlands mit teuren und ineffektiven Waffen aus den USA ist reine Geldverschwendung. Sie dient nur der US-Rüstungsindustrie. Die wahre Funktion der NATO wurde von ihrem ersten Generalsekretär, Lord Ismay, perfekt auf den Punkt gebracht, der sie damit beschrieb, „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten.“ Das deutsche Interesse ist das Gegenteil, also die Russen drinnen, die USA draußen und die Deutschen oben.

Klima / Umwelt / Energie / Auto (Thesen 60 – 68)

Das Märchen vom menschengemachten Klimawandel ist mit einem Blick auf die letzten 2000 Jahre leicht zu widerlegen. Die Menschen werden sich massiv wehren, wenn man ihnen das Auto oder die Heizung verbieten will. Der Widerspruch gegen die Klima- und Energiepolitik darf aber nicht dazu führen, echte Umweltprobleme zu bestreiten.

Bildung / Arbeit (Thesen 69 – 71)

Viele Ältere haben im Beruf erlebt, dass das Bildungsniveau der Berufsanfänger in den letzten 25 Jahren immer schlechter geworden ist. Die überlangen Ausbildungszeiten müssen verkürzt werden; den jungen Menschen muss ein früher Eintritt ins Berufsleben eröffnet werden. Eine lange Ausbildung vor dem Berufseintritt ist nur für solche Berufe sinnvoll, die viel Theoriewissen und wenig Erfahrung erfordern.

Wohnen / Sozialstaat (Thesen 72 – 75)

Es können sicher viele Beispiele für wünschenswerte Zusagen des Sozialstaates genannt werden, die praktisch nicht umsetzbar sind. Alles steht aber unter dem Vorbehalt der Bezahlbarkeit. Die Arbeitnehmer und die Verbraucher zahlen also den größten Teil der Zeche. Es findet eine Umverteilung statt, aber nicht von oben nach unten, sondern von den arbeitenden Menschen zu denen, die am lautesten nach Subventionen schreien. Die Erfahrungen der DDR haben gezeigt, dass vom Staat verordnete niedrige Mieten dazu führen, dass die Gebäude verfallen. Eine Miete muss mindestens kostendeckend sein. Andernfalls werden notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht durchgeführt.

Wirtschaft / Staatsfinanzen / Währung (Thesen 76 – 84)

Die Bürger wollen zu allererst, dass der Staat überhaupt funktioniert, und sie wollen auch, dass die Wirtschaft funktioniert. Es ist wünschenswert, wenn es dabei demokratisch und gerecht zugeht, aber das ist die zweite Ebene. Ohne Industrie erbringt Deutschland keine ausreichende Wirtschaftsleistung, und kann sich dann auch keine Sozialleistungen leisten. Das zentrale Problem der Unsummen von auf den internationalen Finanzmärkten zirkulierenden sogenanntem „vagabundierendem Kapital“ kann nicht gelöst werden, solange die Weltwirtschaft an den US-Dollar gebunden ist. Donald Trump hat richtig erkannt, dass der Verlust des Status der Weltleitwährung für den US-Dollar und damit für die US-Wirtschaft katastrophale Folgen haben würde. Es stellt sich nun die Frage, ob es nur die Möglichkeit eines internationalen Handelskonflikts gibt, den die USA als Kampf um ihr Überleben führen müssen, oder es einen anderen Weg geben könnte. Der Verfasser entwickelt einen solchen Weg.

Gesundheit / Corona (Thesen 85 – 93)

Die Corona-Politik war nur auf der Grundlage einer weit verbreiteten Vollkasko-Mentalität möglich. Die Menschen müssen akzeptieren, dass sie kein ewiges Leben haben und dass es nicht solidarisch mit den Beitragszahlern ist, mit teuren Behandlungen zum Beispiel bei unheilbaren Krebserkrankungen im Ergebnis nur das Sterben zu verlängern. Eine weitere Lehre hätte man schon aus den Erfahrungen mit Contergan ziehen müssen. Auch unter dem Druck von Lobbyisten dürfen neue Medikamente nicht ohne sorgfältige Erprobung für die Anwendung zugelassen werden. Ein Massentest an Menschen ist auch im Rahmen einer Pandemie nicht zu verantworten.

Medien (Thesen 94 + 95)

Ein böses Erbe der Corona-Hysterie ist die Kommunikationspolitik. Aus Lothar Wielers „das darf jetzt nicht hinterfragt werden“ wurde ein allgemeiner Maulkorb für abweichende Einschätzungen einer angeblichen Bedrohung. Dieses Muster wurde auf den Klimaschutz und den Ukraine-Krieg übertragen. Eine unrühmliche Rolle haben dabei die öffentlich-rechtlichen Medien gespielt. Nach Artikel 5, Absatz 1, Satz 2 und Satz 3 Grundgesetz muss sich der Staat von Rundfunk und Film fernhalten. Nur Satz 1 erlaubt ihm, die allgemein zugänglichen Quellen, aus denen sich die Bürger informieren können, zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Spannungsverhältnis kommt die Forderung nach einem staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Quasi-Verfassungsauftrag. Wegen des Verfassungsauftrags für einen staatsfernen Rundfunk dürfen die Rundfunkbeiträge nicht für ein einseitig staatstragendes Programm verwendet werden. In der Corona-Hysterie wurde aber nur die offizielle Meinung verbreitet und als objektive Wahrheit verbreitet. Als „Kritiker“ galt nur; wer noch härtere Maßnahmen forderte, alle anderen waren Schwurbler, Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Aber selbst Staatsfeinde haben in einem staatsfernen Rundfunk einen Anspruch darauf, angehört zu werden!

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Die vollständigen vom Verfasser formulierten 95 Thesen sind hier nachzulesen.