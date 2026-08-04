99,8 Prozent der deutschen Juristen wollen kein AfD-Verbot

Gestern meldeten zunächst der “Stern”, dann auch andere linkslastige Medien erregt und mit spürbarer Genugtuung, “mehr als 1.000 Juristen” hätten sich in einem offenen Appell für ein AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen. Die Schlagzeile soll Größe suggerieren, nach dem Motto: “Die Juristen machen mobil!” Was dabei etwas ins Hintertreffen geriet: Es handelt sich um keine unvoreingenommenen geschweige denn sachlich argumentierende Juristen, sondern um ein sozialistisch-marxistisches Anwaltskollektiv, das hier zu einem AfD-Verbot aufruft – genauer gesagt den “Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein”(RAV), die Nachfolgeorganisation des „Sozialistischen Anwaltskollektivs“, das sich hier auf das substanz- und bedeutungslose “Gutachten des Verfassungsschutzes“ beruft und dessen Mitglieder mit der Rechtsordnung und dem Grundgesetz, die sie studiert haben, anscheinend nichts anfangen können, sonst würden sie einen solchen Appell nicht unterschreiben.

Davon abgesehen lohnt sich hier einmal ein Blick auf die Zahlen: In Deutschland gibt es rund 440.000 Juristinnen und Juristen. 1.000 Unterzeichner entsprechen also gerade einmal rund 0,23 Prozent der Berufsgruppe. “Mehr als 1.000 Juristen fordern ein AfD-Verbotsverfahren” soll eine Mehrheitsmeinung anklingen lassen, doch das Gegenteil ist richtig. Natürlich berichtete auch die ARD-“Tagesschau” ein paar Stunden später – ebenfalls ganz euphorisiert – über diese “phänomenale” Attacke, die wie eine überwältigenden Bewegung innerhalb der deutschen Rechtswissenschaft anmutet, allerdings nur, bis man den Taschenrechner hervorholt.

Spezialisten für Oppositionsbeseitigungsrecht

Treffender wäre die umgekehrte, ebenfalls zutreffende Feststellung, dass rund 99,8 Prozent der Juristen diesen Aufruf eben nicht unterzeichnet haben. Vielleicht erklärt diese groteske Schieflage ja auch die Nervosität mancher Verbotsbefürworter. Wir kennen das Spiel inzwischen: Wer politische Mehrheiten an der Wahlurne nicht verhindern kann, versucht es eben vor Gericht. Demokratie, ja bitte – allerdings bitte nur mit vorheriger Ergebniskontrolle! Man muss den Eifer dieser Aktivisten bewundern. Während die überwältigende Mehrheit der Juristen sich mit Verfassungsrecht, Strafrecht, Mietrecht oder Familienrecht beschäftigt, scheint eine winzige Minderheit eine neue juristische Spezialdisziplin entwickelt zu haben – das Oppositionsbeseitigungsrecht.

Am Ende erzählt die Zahl von über 1.000 Juristen deshalb womöglich eine ganz andere Geschichte als beabsichtigt – nämlich nicht die eines breiten Konsenses, sondern die einer sehr kleinen, wenn auch lautstarken Minderheit, die glaubt, politische Probleme ließen sich durch Verbotsanträge statt durch politische Auseinandersetzungen lösen. Oder von am Hungertuch nagenden Juristen, die aus Bundesländern mit roten oder grünen Justizministern kommen und irgendwie doch noch schnell Karriere machen wollen, bevor der Wind sich endgültig dreht. Vielleicht fordern sie dann ja mit dem Brustton der Überzeugung ein Verbot der Grünen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.