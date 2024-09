Wir stehen am Rande eines Weltkriegs mit Russland, während die Niederlage der Ukraine immer offensichtlicher wird und diejenigen, die uns diesen Krieg aufgezwungen haben, die britischen Oligarchen, immer verzweifelter und verrückter werden. Die Debatte am Dienstagabend letzter Woche erwies sich als Maßstab dafür, wie sehr Donald Trump die Bevölkerung für sich gewinnt, egal, was ihm alles entgegenschleudert wird. Und für die meisten Menschen war es ein persönlicher Test, wie sehr sie in der Lage sind, die Beeinflussung ihrer Wahrnehmung durch die Propagandamaschine zu überwinden. Wenn Sie dachten, dass Kamala die Debatte gewonnen hat, müssen Sie tatsächlich überprüfen, was zu denken Sie konditioniert worden sind. Viele von Ihnen wissen mittlerweile, dass der britische Premierminister Keir Starmer und andere verrückte britische Regimeangehörige nun nach Washington gekommen sind, um zu versuchen, unseren senilen Präsidenten davon zu überzeugen, Langstreckenraketen einzusetzen, um tief in Russland selbst anzugreifen. Putin antwortete, dass eine solche Freigabe bedeuten würde, dass die NATO sich im Krieg mit Russland befände und der Dritte Weltkrieg begonnen hätte.

Bis Stand Samstag, 14. September 2024 gab es noch kein klares Ergebnis dieser Gespräche, obwohl man davon ausgehen kann, dass vernünftigere Köpfe die Oberhand gewonnen haben dürften. Dazu gehört auch das US-Militär, das dagegen ist. Dem stehen wiederum Teile der CIA und natürlich das Außenministerium gegenüber. In der TV-Debatte hat Kamala Harris mit ihrer Rolle beim Beginn dieses Krieges geprahlt und Donald Trump vorgeworfen, ein Beschwichtigungspolitiker zu sein, weil er Frieden forderte. Trump sagte natürlich, er wolle nur das Töten beenden, wobei viele Schätzungen zeigen, dass bereits über 1 Million Ukrainer gefallen oder verwundet worden sind. Dies ist eine Menschheitskatastrophe, die von Kamalas Freunden und Unterstützern verursacht worden ist. Zu diesen Neokonservativen rechnet auch Dick Cheney (Vizepräsident 2001-2009).

Düsterer Winter steht bevor

Es ist klar, dass es innerhalb des Establishments einen großen Streit über diese jüngste britische Provokation gibt. Mehr als 70 Prozent des Stromnetzes der Ukraine sind zerstört, daher steht der Ukraine ein sehr, sehr düsterer Winter bevor. Die Front bricht zusammen, und Russland nimmt immer mehr Territorium ein. Es ist eine aussichtslose Situation, die die Briten immer wieder in eine Art Propagandasieg für sich umzumünzen versuchen. Wenn nicht schnell eine Art Frieden geschaffen werden kann, werden alle Führer, die daran beteiligt waren, von ihren Bevölkerungen zur Rechenschaft gezogen werden, sobald das Ausmaß dieser Katastrophe für die Ukraine klar wird. Nie während der gesamten Entwicklung seit dem Putsch in der Ukraine 2014 waren diese Leute vernünftig, und der einzige sichere Ausweg für die Menschheit besteht in der Wahl von Donald Trump und einem mit Nachdruck herbeigeführten Friedensabkommen zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Jeder, der diesen Krieg unterstützt, muss im November bei der Stimmabgabe abgestraft und bei jeder Gelegenheit von der Bevölkerung zur Rede gestellt und angeprangert werden.

Nun zur Debatte selbst: Anfangs dachten viele Zuschauer, dass Kamala das Rededuell mit der betrügerischen Hilfe der ABC-Moderatoren gewonnen hätte. Dieses Gefühl zeigt, wie sehr die eigene Wahrnehmung von den Propagandisten trainiert und mit der Folge unbewusster Vorurteile manipuliert wurde. Sobald die Leute darüber nachdenken und die Umfrageergebnisse vorliegen, stellt sich das Gegenteil heraus: Trump wird zum Sieger erklärt und gewinnt in den Umfragen. Die von den “ABC-News”-Moderatoren arrangierten einseitigen Faktenchecks wurden in den sozialen Medien allesamt gründlich als Lügen entlarvt, und die enge Beziehung von ABC zu Kamala persönlich wurde aufgedeckt. Nun sagt Mark Penn, der Meinungsforscher der Clintons und anderer Demokraten, ihm liege die eidesstattliche Erklärung eines Whistleblowers vor, aus der hervorgeht, dass ABC Kamala die Fragen im Voraus zugespielt und ihr zugesichert habe, dass ihre Aussagen keinem Faktencheck unterzogen würden, während sie diejenigen Trumps überprüfen würden, auf dass sie frei lügen könne – was sie dann auch tat. Das wird jetzt richtig hochgehen, weil noch mehr ans Licht kommen wird. Die Leute haben es geahnt, allgemein mit Trump sympathisiert, während sie Harris’ außergewöhnliche Leistung für eine Fälschung gehalten haben. Das zeigen die Umfragen, und wir haben diese eidesstattliche Erklärung, die beweist, dass die Debatte tatsächlich manipuliert war.

Wir werden gewinnen!

Kurz vor dem Rededuell hat Melania Trump ein bemerkenswertes Video veröffentlicht, in dem sie Antworten zum versuchten Attentat auf ihren Ehemann forderte und andeutete, dass dies in Vergessenheit geraten und vertuscht werden soll. Der für die Heimatschutzbehörde zuständige Senatsausschuss kündigte an, zeitnah einen Bericht zu veröffentlichen, der das öffentliche Bewusstsein in Amerika hinsichtlich des Ausmaßes der Versäumnisse des Geheimdienstes in Butler (Pennsylvania) schockieren wird. Wir müssen Antworten bekommen und dürfen nicht zulassen, dass der Gegner etwas vertuscht! Denn wenn das gelingt, kann man fast sicher sein, dass es noch weitere derartige Versuche geben wird.

Und schließlich zum 11. September. Dick Cheney, den Kamala Harris in ihrem Wahlkampf willkommen heißt, spielte eine große Rolle dabei, den Menschen die Notwendigkeit zu vermitteln, aufgrund dieses Angriffs die US-Verfassung zu beschädigen, insbesondere den ersten und vierten Verfassungszusatz. Wir bekamen einen Präventivkrieg im Irak, der die in der Verfassung verankerte Anforderung, dass der Kongress derartige Kriege genehmigen muss, außer Kraft setzte und auch die Prinzipien außer Kraft setzte, die zuvor alle unsere Militäreinsätze bestimmten: Nur Verteidigungskriege! Wenn wir diese Wahl gewinnen, werden all diese Dinge endlich aufgedeckt, da Trump wiederholt darauf beharrt hat, sie untersuchen und aufzudecken zu lassen – einschließlich aller Attentate der 1960er Jahre. Deshalb wird der Feind vor nichts Halt machen, um Trumps gerechtfertigten Sieg zu verhindern. Alles, was sie haben, sind Lügen und Fälschungen, die die Bevölkerung jedoch zu durchschauen scheint. Wir gewinnen, aber wir müssen uns richtig ins Zeug legen und mit großem Vorsprung gewinnen!

Dieser Beitrag erschien in seiner englischen Originalfassung zuerst hier.