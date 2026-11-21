Smartphone, Computer, Fernsehen und Sonne: Unsere Augen werden jeden Tag stark gefordert. Mit zunehmendem Alter kommen natürliche Veränderungen hinzu. Genau deshalb beschäftigt sich die Wissenschaft schon so lange mit einem außergewöhnlichen Naturstoff: Astaxanthin. Besonders interessant ist er für Menschen ab 40. Eine Studie untersuchte Astaxanthin bei Bildschirmbelastung. Nach sechs Wochen wurden bei Teilnehmern ab 40 Jahren Vorteile bei bestimmten Messungen der Sehschärfe beobachtet. Nach einer aktuellen Studienübersicht hilft Astaxanthin (AXT) gegen eine Vielzahl von schweren Erkrankungen, darunter:

Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und Raucherlunge

Colitis ulcerosa

Fibroseerkrankungen

Augenerkrankungen wie Retinopathie und Grauer Star

Neurodegenerative Erkrankungen wie ALS und Demenz

Depressionen und Schlafproblemen

Osteoporose und andere Knochenerkrankungen

Außerdem unterstützt Astaxanthin das Herz-Kreislauf-System durch Verbesserung der Gefäßgesundheit und Senkung der Cholesterinwerte. Auch stärkt es das Immunsystem. Es ist auch positiv fürs Gehirn, indem die kognitive Gesundheit gefördert und die Nervenzellen gestärkt werden. Und nicht zuletzt steigert Astaxanthim die Ausdauer und körperliche Leistung und beschleunigt die Regeneration nach Verletzungen.

Starkes natürliches Antioxidans

Astaxanthin ist eines der stärksten derzeit bekannten und sehr gut erforschten, natürlichen Antioxidantien. Im Unterschied zu anderen Antioxidantien ist der rote Pflanzenfarbstoff in der Lage, freie Radikale sowohl im Zellzwischenraum, im Zellinneren als auch in der Zellwand zu neutralisieren. Der Stoff gehört zur Gruppe der Carotinoide, ist pflanzlichen Ursprungs und wird ursprünglich von der Blutregenalge Haematococcus pluvialis gebildet.

Heilnatura hat mit seinen Astaxanthin-Kapseln ein hochwertiges Bio-Produkt entwickelt, dessen Wirksamkeit vielfach durch Studien belegt ist. Zur Herstellung wird Astaxanthin aus zertifizierten Produktionsstätten in Hawaii bezogen, das zu den saubersten und hochwertigsten Anbauregionen der Welt zählt. Die Kapseln sind vegetarisch sowie gluten-, soja-, laktose- und erdnussfrei, garantiert frei von Titandioxid, Magnesiumstearat, Carrageen und Polyethylenglykol (PEG) sowie von jeglichen Aroma-, Farb- und Süßungsmitteln. Verleihen Sie daher Ihren Augen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen – und lassen Sie sie mit Astaxanthin erstrahlen!

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