Ab 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen!

Kürzlich hat die rot-rote Bundesregierung unter Lars Klingbeil ein neues Wehrdienstgesetz auf den Weg gebracht. Weil man Angst hatte, das Kind beim Namen zu nennen, hat man wieder einmal eine neue eierlegende Wollmilchsau geboren: Die freiwillige Wehrpflicht. Der Inhalt des Gesetzes – kurz zusammengefasst: “Wenn du nicht freiwillig kommst, dann holen wir dich zwangsweise” – zeigt, für wie dumm man inzwischen seine Wähler hält. Und das mit vollem Recht; denn die Wähler von Union und SPD, immerhin etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten, fallen auf diesen Köder tatsächlich immer noch herein.

Trotzdem ist die Sache zu ernst als dass man sich mit ein paar lockeren Slogans und einem persönlichen Drei-Worten-Glaubensbekenntnissen à la „mit mir nicht“ oder „ich bin Pazifist“ aus dem Staube machen könnte. Der Jesus von Nazareth in den Mund gelegte Ausspruch „Wenn Dich jemand auf eine Wange schlägt dann halte ihm auch die andere hin“ hat es nicht einmal in seiner eigenen Kirche zu einer großen Karriere gebracht. Die beamteten deutschen Kirchenfürsten halten es da in ihren zur Kriegstüchtigkeit mahnenden Predigten schon eher mit dem Alten Testament und dessen von Sex, Crime und Gewalt nur so strotzenden Überlieferungen von einstürzenden Mauern, gewonnenen Schlachten und zielsicherem Steineschleudern mit Todesfolge. Das liegt uns schon wesentlich näher und bildet unsere Lebenswirklichkeit doch wesentlich besser ab!

Holzbretter mit einem Handkantenschlag in Kleinholz

So dient beispielsweise das höchste Ziel des echten Mannes, nämlich Holzbretter mit einem Handkantenschlag in Kleinholz verwandeln zu können, nicht so sehr der Brennstoffversorgung auf der nächsten Grillparty, sondern ist als eine unmissverständliche Warnung an jeden gedacht, der sich einem in unlauterer Absicht nähern sollte. Mit anderen Worten: Die Neigung zur Gegenwehr, auch mit Mitteln der Gewalt, ist uns von Anfang an in die Wiege gelegt. Ob jemand dieser Neigung folgen mag, das ist zunächst einmal jedem selbst überlassen. Nun sind wir aber soziale Wesen und nicht allein auf dieser Welt, sondern wir haben auch für andere zu sorgen, die zudem auf unseren Schutz angewiesen sind. Sie zu schützen, darf von uns durchaus eingefordert werden. Genau dies, liebe Leser – die Pflicht zur Gegenwehr zum Schutz unseres Gemeinwesens und der uns Anvertrauten vor Angreifern – ist der Ursprungsgedanke und Anfang einer jeden Wehrpflicht – und auch ihr Ende.

Denn Präventivkriege oder Einsätze in fremden Kriegsgebieten sind darin eben nicht eingeschlossen. Der unvergessene Konrad Adenauer und die Verantwortungspolitiker seiner Zeit haben die Bundeswehr mit Recht und Bedacht als reine Defensivarmee begriffen und begründet. Es gab keine Operationspläne zum Einmarsch in die Ostzone oder die Warschauer Pakt Staaten, und selbst während der Besetzung der Tschechoslowakei 1968 durch die Warschauer-Pakt-Staaten wäre kein ernstzunehmender Politiker der damaligen Bundesrepublik auch nur auf die Idee gekommen, die deutsche Armee zur Rettung der neuen Prager Demokratie in Marsch zu setzen oder Alexander Dubcek mit Panzern und Granaten auszuhelfen.

Verteidigung setzt Ausrufung des Verteidigungsfalles voraus

Als nächstes müssen wir uns wohl oder über der Frage widmen, ob das gut erdachte Prinzip natürlicher Gegenwehr – wir haben es Wehrpflicht genannt – überhaupt die Chance hat, heute tatsächlich noch mit Leben erfüllt werden kann, ohne bis zur Unkenntlichkeit verbogen und möglicherweise in sein Gegenteil verkehrt zu werden. Nun ja, wir Menschen wären keine Menschen – und besonders die Deutschen keine Deutschen –, wenn wir nicht das an sich Gute mit nahezu traumwandlerischer Sicherheit irgendwann ins Schlechte verkehren würden. Verteidigung setzt nämlich die Ausrufung des Verteidigungsfalles voraus. Und da kommt es schon sehr darauf an, wer gerade das politische Zepter schwingt, wer den Verteidigungsfall ausruft und warum er das tut.

Es fängt schon mit dem ominösen Begriff der „Abschreckung“ an: Das tägliche Leben lehrt uns zwar, dass es nicht das Schlechteste ist, einen möglichen Gegner wissen zu lassen, daß ein Angriff zu seinem eigenen Schaden wäre. Die solchermaßen von unseren Eigenbau-Napoleons geforderte grenzenlose Aufrüstung zum angeblich alleinigen Zweck der sogenannten Abschreckung ist jedoch häufig nichts weiter als der Versuch, durch Muskelspielen und Drohgebärden eine politische Lage so lange zu destabilisieren, bis bei der geringsten Unvorsichtigkeit einer der beiden Seiten der Krieg irgendwann ganz wie von selbst losbricht. Weitaus schlimmer steht es um die Ausrufung des Verteidigungsfalls selbst. Nun gut, irgendjemand muß es ja machen. In Deutschland ist es eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit auf Antrag der Bundesregierung vertreten durch den Bundeskanzler.

Prophetische Gaben

Und genau an diesem Punkt wendet sich der Bürger ab mit Grauen. Da ist zu allererst Friedrich Merz. Ein Mann, der ohne den größten Wählerbetrug der Nachkriegszeit niemals auf diesem Posten angekommen wäre. Innenpolitisch erfolglos und unfähig bis zur Peinlichkeit, versucht, dieses Manko durch Kriegshysterie und aktive Friedensverhinderung wettzumachen. Ein Mann, der im Verein mit einem allmächtigen politisch-militärisch-industriellen Komplex mit immer neuen Milliarden künstlich einen Krieg, der bereits eineinhalb Millionen Tote gefordert hat, am Laufen hält -einen Krieg, der uns, weil weder mittelbar noch unmittelbar angegriffen, streng genommen, nichts angeht. Ein Mann, der, Angela Merkel hat das erkannt, nur ein Programm hat:

Die heilige Merz‘sche Dreifaltigkeit: Ich, ich und ich. Und wem dies des Grauen noch nicht genug ist, der besehe sich das politische Personal von Union, Grünen und Linkspartei, welches bei der Ausrufung des Verteidigungsfall eine ebenso tragende wie tragische Rolle spielen würde:

Es ist für ein mit einem Mindestmaß an Verstand ausgestatteten menschlichen Wesen völlig undenkbar, auf Geheiß etwa von Roderich Kiesewetter, Agnes Strack-Zimmermann, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Emilia Fester, Jette Nietzard, Claudia Roth, Heidi Reichinek, und anderen deutschen Geistesgrößen in einen von diesen Akteuren zum Verteidigungsfall herbeikonstruierten Krieg zu ziehen.

Von den in dieser Galerie des Schreckens Gezeigten ist Annalena Baerbock noch die Harmloseste: Bis eine fehlerfrei formulierte Kriegserklärung ihrem Mund entströmt ist, ist die Sachen ohnehin längst gelaufen. Zudem verfügt sie ganz zweifellos über prophetische Gaben: „Lasst uns dieses Europa verenden…“ Der Erfindungsgabe bei der Konstruktion eines Verteidigungsfalles sind keine Grenzen gesetzt, Stichwort „Ab 5:45 Uhr wird zurückgeschossen.“

Nicht wirklichkeitstauglich

Das war schon immer so: Für Politiker, die ihre Unfähigkeit durch Kriege ein wenig aufzuhübschen versuchen, wird immer nur zurückgeschossen – ob beim Angriff auf Polen 1939, im Hindukusch bei der Verteidigung unserer Freiheit 2004, im Donbass um die Russen vom Einmarsch in die Vorgärten von Berlin -Kreuzberg abzuhalten und kürzlich bei der amateurhaften Fake-Empörung um angeblich von Rußland gegen Polen gesteuerte Drohnen. Sie, liebe Zuhörer haben sicherlich längst erkannt worauf ich hinaus will: So natürlich der Trieb des Menschen und so unbestreitbar die Notwendigkeit zur Selbstverteidigung sind, so unleugbar wird all das durch die Unfähigkeit der politische Klasse wieder ad absurdum geführt. Das hehre Prinzip der Wehrpflicht zur reinen Selbstverteidigung zerschellt noch vor der ersten Anwendung an den Klippen menschlichen Unvermögens. Der Gedanke ist bestechend – aber nicht wirklichkeitstauglich.

Und wenn es nun doch wieder dazu kommt? Dann müssen wir den Begriff der Wehrpflicht eben erweitern: Eine für den Verteidigungsfall eingeführte Wehrpflicht bedeutet dann eben auch die Pflicht, sich einem Einsatz anders als nur zur Verteidigung aktiv zu widersetzen. Sollte es also zu einer Ausrufung des Verteidigungsfalles z.B. aufgrund der verantwortungslosen Kriegstreiberei der derzeitigen deutschen politischen Verantwortlichen kommen, so wäre es nicht nur denkbar sondern auch gerechtfertigt, ja sogar Pflicht, den Gehorsam aufzukündigen und sich der Teilnahme an dieser unter falschen Flagge laufenden kriegerischen Auseinandersetzung zu verweigern. Ähnliches hatten wir ja bereits einmal erlebt, als Offiziersfrauen ihre Männer von den zu zweifelhaften Auslandseinsätzen abkommandierten deutschen Kriegsschiffen holten.

Und wenn ich mir die beschämende Hasenfüßigkeit der meisten deutschen muckibepackten, testosterongetränkten deutschen Männer während der Coronadiktatur ansehe, werden es wohl auch diesmal die Frauen und Mütter sein, die ihren Männern auf die Sprünge helfen müssen.