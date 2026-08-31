Ab 50 wird Gefäßgesundheit immer wichtiger: Vorbeugen mit Spike und Spikeforte – Exklusiver Rabatt nur noch heute und morgen!

Viele Menschen achten auf ihren Blutdruck, ihre Ernährung oder ihren Cholesterinspiegel. Doch oft wird ein entscheidender Faktor übersehen: die Gesundheit der Blutgefäße. Denn gesunde Gefäße sind die Grundlage dafür, dass Herz, Gehirn und Muskeln optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Mit zunehmendem Alter können oxidativer Stress und stille Entzündungsprozesse diese wichtige Versorgung belasten. Die mRNA-Impfung mit ihren Spike-Proteinen hat leider ebenfalls zu massiven Gefäßbeeinträchtigungen geführt. Die Ausleitung des Spike-Proteins aus dem Organismus ist daher ebenfalls eine wichtige Gesundheitsvorsaussetzung. Der coronakritische und renommierte Arzt Dr. Bodo Schiffmann hat daher seine ganze Kompetenz eingebracht und gemeinsam mit Heilnatura, dem Hersteller hochwertiger Gesundheits- und Nahrungsergänzungsprodukte in erstklassiger Bio-Qualität, das hochwirksame Präparat Dr. Schiffmanns’s Spike in Kapselform entwickelt. Dieses vermag, schädliche Auswirkungen der Spike-Proteine etwa bei Geimpften zu verhindern und ist damit günstig bei der Vorbeugung und Neutralisierung von Impfnebenwirkungen.

Hauptbestandteile sind Astaxanthin, das aus speziellen Algen gewonnen wird; Kurkuma-Extrakt, Nattokinase aus der Sojabohne und Schwarzer Pfeffer – allesamt Nahrungsergänzungsmittel, die verschiedene potenzielle gesundheitliche Vorteile bieten können. Astaxanthin ist bekanntlich ein starkes Antioxidans, das in Algen, Krustentieren und einigen Fischen vorkommt. Es wird angenommen, dass es Entzündungen reduziert, die Hautgesundheit fördert, Augenfunktion unterstützt und die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Das Curcumin des Gewürzes Kurkuma, das für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt ist, wird oft zur Linderung von Gelenkschmerzen, zur Unterstützung der Verdauung und zur Förderung der allgemeinen Entzündungshemmung eingesetzt. Astaxanthin mit Curcuma in Kombination sind beides absolut starke Antioxidantien und können entzündungshemmende Eigenschaften auf den Körper haben. Ihre Kombination zeigt synergistische Effekte, insbesondere bei der Bekämpfung von Entzündungen und dem Schutz vor oxidativem Stress.

Perfekte Synergie

Das Enzym Nattokinase, das aus fermentierten Sojabohnen (Natto) gewonnen wird, wird in der Heilkunde zur Verbesserung der körpereigenen Blutgerinnungs- und Durchblutungsleistungen eingesetzt, was zu einem gesunden Herz-Kreislauf-System beitragen kann. Schwarzer Pfeffer wiederum enthält Piperin, das die Bioverfügbarkeit anderer Nährstoffe erhöhen kann – insbesondere von Curcumin. Es wird daher oft zusammen mit Kurkuma eingenommen, um die Aufnahme von Curcumin im Körper zu verbessern. Kurkuma in der Kombination mit Nattokinase und Schwarzem Pfeffer ist durch das enthaltende Piperin des schwarzen Pfeffers eine nahezu perfekte Synergiemischung – da sich somit die Bioverfügbarkeit des Curcumin erhöht und der Körper allgemein davon profitiert. Die Zugabe von Nattokinase kann die unterstützende Wirkung auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Fitness der Gefäße verstärken. Dr. Schiffmanns’s Spike bietet zudem die patentierte 4-in-1 Formel für mehr Energie, Schutz und Wohlbefinden. Gemeinsam regulieren die Wirkstoffe Entzündungen, verbessern die Durchblutung, reduzieren Zellstress – und optimieren die Nährstoffaufnahme. Die patentierte Rezeptur von Dr. Schiffmanns’s Spike unterliegt übrigens strikter Geheimhaltung. Übrigens: Auch die verstärkte Variante Spike Forte ist erhältlich!

Befristeter Exklusivrabatt nur noch heute!

Im Rahmen seiner Kooperation mit dem Hersteller konnte Ansage! wieder einen exklusiven Rabatt aushandeln, dieser ist allerdings befristet bis heute Abend, Montag, 31. August 2026, 23:59 Uhr, oder solange der Vorrat reicht. Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Gutscheincode „SPIKE30“ ein!