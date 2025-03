Ab jetzt im Blindflug: Zugriff auf US-Satelliten für Ukraine gesperrt

Die umfassende Feindaufklärung per Satellit gehört heutzutage zu den wichtigsten Instrumenten der modernen Kriegsführung. Auf dieses Mittel muss die Ukraine ab sofort verzichten. Wie von Donald Trump angekündigt, hat die US-Regierung zum Wochenende MAXAR, den Betreiber der militärischen Satelliten, angewiesen, der Ukraine keine entsprechenden Aufnahmen mehr zu liefern. Schon einige Tagen zuvor war ebenso die Übermittlung von Erkenntnissen der US-Geheimdienste an die Ukraine eingestellt worden.

Offenbar versucht Trump Selenskyj mit allen Mitteln an den Verhandlungstisch zu zwingen, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine endlich zu beenden. Inzwischen legt Trump dabei eine unerwartete Kompromisslosigkeit an den Tag: Gestern wurde bekannt, dass die US-Regierung der Ukraine selbst dann keine Satellitendaten mehr zur Verfügung stellen will, wenn Selenskyj das Rohstoffabkommen mit den USA unterzeichnen sollte. Trump ist entschlossen, den Krieg nun mit Nachdruck zu beenden – und keine irgendwie geartete Unterstützung zu seiner Verlängerung mehr zu gewähren. Für ihn ist die militärische Option vom Tisch, er will eine diplomatische Lösung.

Sturm der Entrüstung

Derweil tingelt Selenskyj weiter durch Europa, um von den dortigen Regierungen Geld einzusammeln. Auf dem EU-Gipfel am vergangenen Donnerstag hatte er damit aber nur mäßig Erfolg; gerade einmal 15 Minuten lang wurde dort über das Ukraine-Thema geredet. Das hat aber nichts zu heißen – denn noch größer als die Solidarität mit Kiew ist bei den meisten europäischen Führern der irrationale Zorn auf Donald Trump, weshalb sie alles tun werden, um seine Friedensabsichten zu durchkreuzen.

Wie zu erwarten war, gab es am Wochenende einen entsprechenden Sturm der Entrüstung von europäischer Seite über die Verweigerung der Satelliten-Unterstützung und die Massnahmen der USA. Da fragt man sich nur eines: Wenn so laut gegen Trump abgeledert und gejammert wird, Warum schließt der übrige „Wertewesten“ die entstandenen Lücken dann nicht einfach selbst und liefert eigene Satellitenbilder und Geheimdienstinformationen an die ukrainischen Streitkräfte? Können die nicht – oder wollen die nicht?

