Ab jetzt offiziell Bananenrepublik: Die Berliner Wahlwiederholung

Erstaunlich schmallippig geben sich Deutschlands Spitzenpolitiker seit Mittwoch, als der Berliner Verfassungsgerichtshof in einem ebenso denkwürdigen wie alarmierenden Urteil verfügt hatte, dass die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom September 2021 komplett wiederholt werden muss. Dieselben, die sich sonst zu moralischen Scharfrichtern über die in puncto Demokatie zurückgebliebenen USA, über die angebliche rechtstaatlichen Defizite in Polen, Ungarn und neuerdings auch Italien aufschwingen, blicken betreten und bedripst weg, dass nun ausgerechnet im kapitalen Shithole des besten Deutschlands aller Zeiten höchstrichterlich regelrechte Abgründe der Wahldurchführung bestätigt wurden, wie man sie teilweise nicht einmal aus Drittweltländern und veritablen Bananenrepubliken kennt.

Die Grundsätze der Freiheit, der Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl seien verletzt worden, so die Richter; bereits die Vorbereitung der Wahlen habe nicht den Anforderungen genügt und sei schon für sich genommen ein „Wahlfehler” gewesen, der weitere erhebliche Wahlfehler nach sich gezogen habe, hieß es weiter. Dazu zählten mehrstündige Wartezeiten, Schließungen von Wahllokalen und deren Öffnung weit über 18 Uhr hinaus, als längst erste Prognosen veröffentlicht wurden. Tausende Wahlberechtigte hätten ihre Stimme „nicht, nicht wirksam, nur unter unzumutbaren Bedingungen oder nicht unbeeinflusst“ abgeben können.

„Mandatsrelevante Fehler“

All diese Fehler seien „mandatsrelevant“ gewesen, sie hätten sich also auf das Endergebnis signifikant ausgewirkt – wobei das Gericht von „mindestens 20.000 bis 30.000 Stimmen“ ausgeht. Bei dieser Größenordnung sei eine nur teilweise Wiederholung der Wahl nicht ausreichend, weil eine das Gesamtergebnis einer Wahl eine einheitliche Momentaufnahme des Volkswillens zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen solle. „Ferner würde eine teilweise Wiederholung der Wahl zu einer unangemessen großen Gestaltungsmacht einer Minderheit der Wahlberechtigten führen, denn diese Wählenden könnten ihre Wahlentscheidung an den politischen Geschehnissen seit der Wahl vollständig neu ausrichten“, erklärten die Berliner Verfassungsjuristen weiter.

Damit ist nun offiziell dokumentiert, dass die deutsche Hauptstadt nicht in der Lage war, eine Wahl zu organisieren, die elementarsten demokratischen Standards entspricht – und dass im Grunde – auch wenn dies im Urteil natürlich nicht explizit erwähnt war – dieselben Politiker, die für unsere Sicherheit, Energieversorgung, Gesundheit, wirtschaftliche Existenz und öffentliche Alltagsorganisation verantwortlich sind, nicht einmal die elementarsten und zentralen Grundfunktionen unseres demokratischen Gemeinwesens sicherstellen können. Wer das nicht geregelt bekommt, der scheitert in komplexeren Herausforderungen erst recht.

Auch die Bundestagswahl wären zu wiederholen, aber…

Strenggenommen müsste eigentlich auch die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden, deren Ergebnis durch die grotesken Wahlpannen in Berlin ebenfalls beeinflusst wurde; dies wird aber natürlich nicht geschehen – schon deshalb nicht, weil der darüber zu befindende Bundestagsauschuss von den Regierungsparteien dominiert wird, die, angesichts der katastrophalen Leistungen der Ampel-Koalition zurecht davon ausgehen, dass sie bei einer Neuwahl ihre Mehrheit und eine Unzahl von Abgeordnetenmandaten und anderer lukrativer Posten verlieren würden.

Franziska Giffey, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, erklärte generös: „Wir respektieren dieses Urteil“. Außerdem gelobte sie: „Wir bringen Berlin gut durch die Krise, wir kümmern uns um die Aufgaben, die jetzt anstehen.“ Dies wird man vielerorts mehr als Drohung denn als Beruhigung verstehen: Nachdem Giffey ihr Doktortitel wegen Betruges aberkannt wurde, droht sie nun auch ihren Posten als Bürgermeisterin vorerst zu verlieren – wegen dubioser Machenschaften und Inkompetenz ihres eigenen politischen Dunstkreises und ihrer eigenen Verwaltung. Auch wenn zu befürchten ist, dass die Berliner sie wiederwählen werden, ist dies ein Armutszeugnis von ungeheurer Peinlichkeit. Auf die Übernahme von politischer Verantwortung durch Rücktritte oder den Verzicht auf erneute Kandidaturen wartet man natürlich, wie mittlerweile schon gewohnt, vergeblich. Die Zeiten, da sich Politiker zu eigenen Fehlern bekennen und das Format haben, dafür Verantwortung zu übernehmen (und nicht zuletzt daher auch alles daransetzten, solche Fehler gar nicht erst zu begehen), sind in Deutschland offenbar endgültig vorbei. Dasselbe Land, das sich permanent anmaßt, dem Ausland die demokratische Reife abzusprechen und sich in deren innere Angelegenheiten einzumischen, befindet sich selbst im Zustand der Degeneration und Selbstauflösung – gelenkt von Dilettanten und Opportunisten der es nur noch um Postengeschacher und Machterhalt auf Kosten der Bürger geht. Das Berliner Wahlchaos war dafür nur ein weiteres Symptom.