Nur noch rund 50 Tage sind es bis zum vollständigen EU-Importstopp für russisches Flüssigerdgas (LNG), das zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Bis es soweit ist, fließen jedoch dieses Jahr – wie auch in allen Vorjahren – weiterhin EU-Milliarden nach Russland, dem Land, mit dem Europa doch angeblich keinen Handel mehr treibt, um ja nicht “Putins Krieg zu finanzieren”, und für das umfassende Sanktionen verhängt werden. Die angebliche Abkoppelung vom russischen Gas, für das Trotteldeutschlands Schlafschafbürger bereitwillig die teuersten Heiz- und Strompreiszuschläge aller Zeiten auf sich nehmen, ist ein Märchen – denn niemand ist nach wie vor so abhängig von russischer Energie als ausgerechnet die EU, egal über welche Umwege diese am Ende bei ihr ankommen.

Laut einer Analyse der Umweltorganisation Urgewald, die sich auf Schiffsdaten des Analysedienstes Kpler stützt, haben EU-Staaten von Januar bis Oktober 2026 geschätzte 8,7 Milliarden Euro für LNG aus dem arktischen Jamal-Projekt bezahlt. Das übersteigt die geschätzten Ausgaben des gesamten Jahres 2025, die bei rund 7,2 Milliarden Euro, lagen um etwa 21 Prozent. Insgesamt erreichten 12,89 Millionen Tonnen Jamal-LNG europäische Häfen – ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das entspricht 177 Ladungen und rund 81 Prozent der weltweiten Lieferungen des Projekts. Das ach so “haltungsstarke” Europa bleibt damit mit Abstand der wichtigste Absatzmarkt. Im Oktober gingen die Mengen zwar um etwa 11 Prozent zurück, der Wert stieg jedoch wegen höherer Preise um 2,6 Prozent auf rund 839 Millionen Euro. Der europäische Gaspreisbenchmark Title Transfer Facility (TTF) lag bei durchschnittlich knapp 87 Euro je Megawattstunde.

Das Russengas findet immer seinen Weg

Innerhalb der EU nahm Frankreich im Oktober mit rund 70 Prozent der EU-Lieferungen den Löwenanteil ab – vor allem über die Terminals in Dünkirchen und Montoir. Weitere Abnehmer waren Spanien und die Niederlande. Belgien, vor allem mit dem Seehafen Zeebrugge, verzeichnete seit August keine Ankünfte mehr. Die hohen Importe werden auf bestehende Langfristverträge und den Versuch zurückgeführt, vor dem Embargo noch möglichst viel abzurufen – verstärkt durch gestiegene Preise nach Störungen im Nahen Osten, unter anderem der Straße von Hormus. Experten gehen davon aus, dass auch nach Inkrafttreten des Importstopps in sechs Wochen das russische LNG weiterhin seine Wege in die EU finden wird – über findige Tarnhandelswege oder verschlungene Pfade, so wie schon seit Kriegsbeginn. Dass mit dem Verbot ab 2027 die rund 20 Millionen Tonnen Jahreskapazität von Jamal stärker nach Asien umgeleitet werden sollen, vor allem nach China, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Schaffung neuer Exportrouten über Dritte führen. Diese kosten natürlich deutlich mehr, weil arktische Routen im Winter logistisch anspruchsvoll bleiben – doch die EU-Zahlbürger werden auch das anstandslos schlucken, oder eben an den Heizkosten sparen.

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Kritiker von NGOs wie Urgewald beklagen, dass die EU-Zahlungen Putins Kriegskasse füllen, während russische Angriffe die ukrainische Infrastruktur träfen; das trifft zwar zu, womit die unsägliche Heuchelei der scheinheiligen vorgeblichen “Russland-Boykotteure“ belegt ist. Dass aber umgekehrt vor allem ukrainische Drohnenangriffe die Energieinfrastruktur Russlands treffen und damit neben der Konfliktregion am Persischen Golf ein weiteres Krisenszenario schaffen, das am Ende Europa am stärksten in Mitleidenschaft zieht, erwähnen Urgewald & Co. nicht. Gerade Deutschland müsste hier alarmiert sein – denn hier sind die Gasspeicher alarmierend niedrig gefüllt; doch auch in der übrigen EU sind die Vorräte bereits zu Beginn des Winters nur noch unterdurchschnittlich gefüllt. Viel Spaß dann beim “Frieren für die Freiheit“!