Abenteuer Alltag: Bunte Bereicherung in Arztpraxen

Die alltägliche Barbarei, in die die Massenmigration Deutschland in allen Lebensbereichen gestürzt hat, dringt immer tiefer in den Mainstream vor – wenn auch immer noch so verklausuliert wie nur möglich. Andreas Gassen, der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), beklagte, „verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten“ seien „ein wachsendes Problem in den Arztpraxen“, und zwar nicht nur in Notaufnahmen, sondern auch bei den niedergelassenen Ärzten, wo die Lage immer öfter eskaliere. Er selbst habe schon Patienten gehabt, die Tür kaputtgetreten und randaliert hätten, berichtete er. Um welche Bevölkerungsgruppen es dabei geht, vermied Gassen zwar politisch korrekt und rücksichtsvoll, doch jeder dürfte wissen, wer damit gemeint ist, wenn er davon spricht, dass sich Fällen bei vielen Kollegen häuften, in denen einem Kranken „sechs Leute als Begleitung in die Praxis oder die Notaufnahme“ folgten und „Radau“ machen, wenn derjenige nicht sofort behandelt würde. Das sei „bemerkenswert und extrem unangenehm“.

Gassen fordert daher, dass Justizminister Marco Buschmann das Gesetz zum besseren Schutz von Einsatzkräften auf die Arztpraxen ausweitet, weil „ein solch asoziales Verhalten bislang null Konsequenzen“ habe. In der Regel hätten Patienten und Ärzte ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, so Gassen weiter. Es gebe aber eine “leider größer werdende Klientel, die wirklich schwer erträglich ist“. Das seien sowohl Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge als auch Deutsche. Dass sich Patienten nicht benehmen könnten und eine „schräge Einschätzung der eigenen Behandlungsdringlichkeit“ hätten, sei „ein nationen-übergreifendes Phänomen“, fügte er relativierend-beschwichtigend hinzu. Verklausulierter und doch offensichtlicher geht es kaum: Wenn es vereinzelt auch einheimische, mitteleuropäisch sozialisierte Patienten geben mag, die aggressiv oder gewalttätig auftreten, so ist doch offenkundig, dass Gassen sich hier vor allem auf Problemmigranten, und hier natürlich in der Mehrzahl der Fälle auf männlich-muslimische Personenkreise bezieht.

Alles Folgen von 2015 ff.

Die Zustände, die er beschreibt, treten, genau wie Massenvergewaltigungen und Messerangriffe, erst seit 2015 in nennenswerter Form auf. Dass ganze Familienclans zum Arztbesuch oder in Krankenhäusern auftauchen und eine bevorzugte Behandlung erzwingen wollen, entspricht einem längst allzu bekannten Muster, dass nur auf eine Klientel zutrifft. Gassen fordert die Regierung also durch die Blume auf, die Ärzte vor muslimischen Angriffen zu schützen, deren sämtliche Arztkosten natürlich- wie alles andere- von der Allgemeinheit bezahlt werden. Und wie sonst auch, zeigen die „Schutzsuchenden“ oder hier in ihren Parallelgesellschaften etablierten Neubürger schnell, wozu sie fähig sind, wenn sie nicht das bekommen, wovon die Politik ihnen einredet, dass es ihnen zusteht. Die Politik, formulierte Gassen vorsichtig weiter, habe das Problem noch nicht ausreichend auf dem Schirm: Es sei genauso unerträglich, „wenn Feuerwehrleute mit Flaschen beworfen werden, wie wenn Krankenhaus- oder Praxismitarbeiter bedroht oder körperlich angegangen werden, weil irgendein Vollidiot meint, sein Schnupfen müsste jetzt sofort behandelt werden und er sei nicht freundlich genug behandelt worden“, sagte er.

Tatsächlich ist das Problem bereits so gravierend, dass die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) einen eigenen Leitfaden zum Thema „Gewalt und Gewaltprävention in Krankenhäusern“ herausgegeben hat; eine der zahllosen bürokratischen “Anpassungen” an die Folgen der verbrecherischen und verantwortungslosen Grenzöffnung für jedermann durch Angela Merkel von neun Jahren, die von wenig bis keinem Erfolg gekrönt bleiben. Darin heißt es: „Verbale, körperliche und sexualisierte Gewalterlebnisse gehören im Krankenhaus zum Alltag“. Zum Schutz werden Notfallpläne und Deeskalationstrainings, aber auch ein professioneller Sicherheitsdienst, der am besten zu zweit rund um die Uhr verfügbar ist, außerdem bauliche Veränderungen wie bruchsicheres Glas empfohlen. Dass es solcher Forderungen und Ratschläge bedarf, gibt beredten Einblick in ein Land, das mehr und mehr in vorzivilisatorische Verhältnisse zurückfällt, weil eine völlig wahnsinnige Politik Millionen kulturfremder Menschen ins Land holt, ihnen durch Pervertierung der eigenen Sozialsysteme ihr komplettes Leben finanziert und im Gegenzug nichts dafür abverlangt. Mehr und mehr bricht sich diese Erkenntnis auch bei denen Bahn, die sie bisher nicht wahrhaben wollten – aber erst, nachdem sie selbst zunehmend zu Opfern werden.