Aber versprochen waren Fachkräfte…

Die Tat von Solingen ist ein Fanal. Ein 27-jähriger Syrer, radikalisiert, gewaltaffin, mit einem Intelligenzquotienten von 71 und dem Geständnis, in der Schule „eine Niete“ gewesen zu sein, sticht drei Menschen tot und verletzt weitere schwer. Kein Psychotiker, kein Wahnsinniger – sondern voll schuldfähig, planvoll und rückfallgefährdet. Das psychiatrische Gutachten beschreibt einen Täter, der weder religiös tief geprägt noch geistig krank, sondern von dumpfer Gewaltfaszination, Empathielosigkeit und islamistischem Geltungsdrang erfüllt ist. Es ist der diametrale Gegenbeweis zur großen Erzählung des Jahres 2015. „Wir holen Ärzte, Ingenieure, dringend benötigte Fachkräfte“, hieß es. Kanzlerin Merkel inszenierte sich als Humanistin mit ökonomischem Kalkül. Heute wissen wir: Gekommen sind zu erheblichen Teilen junge Männer ohne Ausbildung, ohne Sprachkenntnisse, oft ohne elementare Fähigkeiten – und nicht selten mit einem Gewalt- und Konfliktpotenzial, das unsere Gesellschaft destabilisiert.

Der Fall Solingen verdeutlicht, wie sehr die politische Kommunikation der letzten Jahre auf Täuschung beruhte. Man versprach uns die „klugen Köpfe“, die uns Wohlstand und Rente sichern sollten – doch man erhielt nicht selten Menschen aus bildungsfernen, vormodernen Milieus, für die westliche Rationalität, Technik, Ordnung und freiheitliche Gesellschaftsformen kaum zugänglich sind. Der psychiatrische Befund des Täters von Solingen – IQ 71, unfähig zu Fremdsprachen, gescheitert in der Schule – wird dabei nicht als individuelles Schicksal erkennbar, sondern steht symptomatisch für eine Migrationspolitik, die ihre eigenen Prämissen widerlegt. Die Willkommenskultur war eine gleich doppelte Lüge. Ökonomisch, weil sie Wohlstandsbringer versprach, aber Soziallasten brachte. Moralisch, weil sie Menschlichkeit und edle Motive behauptete, aber Gewalt importierte.

Das verdrängte Problem mangelnder Intelligenz

Es gilt mittlerweile als Tabu, offen auszusprechen, dass große Teile der Massenzuwanderung nicht nur kulturell inkompatibel, sondern auch kognitiv unterdurchschnittlich sind. Doch wer Integration fordert, muss zunächst einmal die Frage stellen: Wer soll hier eigentlich integriert werden? Wer nie gelernt hat, rational zu denken, Konflikte verbal auszutragen, Leistung über Gewalt zu stellen – wie soll der in einer hochkomplexen Wissensgesellschaft bestehen? Der Attentäter von Solingen ist dabei kein Einzelfall. Zahlreiche Studien weisen seit Jahren auf signifikant niedrigere Bildungs- und Kompetenzniveaus vieler Migrantengruppen hin. Dass die Politik dies verschweigt, hat Methode: Man fürchtet den Verdacht des „Rassismus“ und verlagert die Debatte ins Reich der moralischen Beschwichtigung. Doch die Realität tritt blutig ans Licht, sobald Messer gezückt werden. Die Menschen sind nicht deshalb weniger intelligent oder kompetent, weil sie Migranten sind oder bestimmten Ländern kommen. Sondern es kommen von dort eben überdurchschnittlich oft solche Migranten, auf die diese negativen Eigenschaften zutreffen.

Natürlich weisen auch ganze Länder und Gesellschaften unterschiedlich hohe Standards und Prädispositionen auf, was geistige Kompetenz anbelangt. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Arbeiten des Chemnitzer Intelligenz- und Bildungsforschers Heiner Rindermann, die auch international Beachtung gefunden haben: Rindermann zeigt in seinen Studien, dass die kognitiven Durchschnittswerte von Herkunftsländern erheblichen Einfluss auf Integration, Arbeitsmarkterfolg und gesellschaftliche Stabilität in den Aufnahmeländern haben. Seine Forschung belegt: Migranten aus Ländern mit niedrigeren durchschnittlichen Intelligenz- und Bildungswerten weisen auch in den Zielländern signifikant schwächere Leistungen auf. Mit anderen Worten: die Defizite sind nicht allein durch Sprachbarrieren oder „fehlende Chancen“ erklärbar, sondern Ausdruck realer Unterschiede im durchschnittlichen Kompetenzniveau.

Importierte Sicherheitsfälle

Rindermann spricht in seinem 2018 erschienen Buch “Cognitive Capitalism” von einer „kognitiven Migrationsbilanz“: Während hochqualifizierte Einwanderung Gesellschaften stabilisieren kann, führt massenhafte Zuwanderung aus bildungsschwachen Regionen tendenziell zu wachsender Belastung für Sozialstaat, Sicherheit und Kultur. „Wenn Länder mit niedrigerem Fähigkeitsniveau in hohem Maße in Länder mit höherem Niveau einwandern, verringert dies das kognitive Kapital des Aufnahmelandes“, so Rindermann.. Bereits 2007 hatte er in einem Essay zum Thema “Intelligenz und Gesellschaft” betont: „Unterschiede im Fä-higkeitsniveau spiegeln sich unweigerlich in Bildungserfolg, Arbeitsmarktbeteiligung und gesellschaftlicher Ordnung wider“. Rindermann warnt zudem vor „sozialen und ökonomischen Abwärtsspiralen“.

Die Politik, die 2015 noch mit Ärzten und Ingenieuren warb, verschweigt diese Erkenntnisse bis heute. Dass ausgerechnet jemand mit einem IQ von 71 – also auf dem Niveau leichter geistiger Behinderung, nach westlichen Maßstäben – nicht als Schutzbedürftiger, sondern als importierter Sicherheitsfall bei uns lebte und dann mordete, ist kein Zufall, sondern systemisches Ergebnis einer falschen Migrationspolitik. Deutschland geht unter – darin ist sich Thilo Sarrazin sicher. 15 Jahre nach der Veröffentlichung von „Deutschland schafft sich ab“ erklärte er bei “Tichys Einblick”: „Ich habe mich geirrt – es kommt schlimmer als erwartet.“

Gewalt statt Fachkraft: Das importierte Risiko

Denn hinzu kommt: Laut PISA-Studien liegt der Leistungsrückstand von Migrantenkindern in Deutschland bei bis zu 70 Punkten gegenüber einheimischen Schülern. Diese Differenz entspricht einem Defizit von etwa zwei Schuljahren. Deutschland bildet hier im OECD-Vergleich das Schlusslicht. Da empfiehlt die Bildungsforscherin Nele McElvany als Lösung prompt in der “Welt”: „Deutsch als Zweitsprache“ müsse als reguläres Schulfach etabliert werden – gleichwertig zu Mathe – und nicht auf Willkommensklassen beschränkt bleiben. Empirische Befunde belegen: Schüler, die in Integrationsklassen (Willkommensklassen) lernten, lagen im sprachlichen Niveau „auch Jahre später hinter denen zurück, die sofort regulär integriert wurden. Diese Integration mit einheimischen Gleichaltrigen fördert auch soziale Teilhabe.“

Die Verbindungslinie ist klar: Ein miserables sprachliches Fundament bedeutet Bildungsdefizit. In vielen Fällen endet das nicht bei schlechter Schule, sondern bei fehlender Integration, Perspektivlosigkeit – und im schlimmsten Fall bei Gewalt. Während in Talkshows über “Diversität” gejubelt wird, sitzen Lehrer vor Klassen, in denen kaum noch ein Kind fehlerfrei Deutsch spricht. Es ist kein Zufall, dass jemand wie der Solinger Attentäter lange Zeit nicht integriert war – intellektuell, sprachlich und sozial. Die Kriminalstatistik kennt längst die Antwort auf die politisch verbotene Frage: Überproportionale Gewaltdelikte, Messertaten, Sexualstraftaten mit migrantischer Beteiligung. Der Solinger Täter ist nur der jüngste Beweis: Die Bundesrepublik importiert nicht nur Hilfsbedürftige, sondern auch Tätertypen, die in ihrer Heimat längst die Sicherheitsapparate beschäftigten – was auch erklärt, warum ihre Herkunftsländer heilfroh sind, diesen gesellschaftlichen “Ballast” Richtung Deutschland entsorgt zu haben, und sich deshalb auch vielfach der Rücknahme abgeschobener Täter verweigern. Auch hier ist Solingen ein Sinnbild: Dass der Mann bereits vor seiner Einreise islamistisch gesinnt war, macht das Staatsversagen umso deutlicher. Auch hier wurde kein Fachkraftpotenzial importiert, sondern ein Sicherheitsrisiko.

Semantische Tricks

Die deutsche Politik aber betreibt semantische Tricks. Aus islamistischen Mördern werden „Geflüchtete“. Aus importierter Gewalt wird „Herausforderung der Integration“. Aus kognitiv Minderbefähigten werden angebliche „zukünftige Fachkräfte“. Diese Sprachverschiebungen sind der weit ausgebreitete Mantel über einer Realität, die täglich blutig durchschlägt. Nun diskutiert man Sicherheitsverwahrung, „Deradikalisierungsprogramme“, psychologische Resozialisierung. Dass all dies angeblich viel zu wenig und zu selten vorgehalten wurde, weist die Schuld für Verbrechen und Anschläge wiederum uns als aufnehmender Gesellschaft zu; eine zusätzliche Perfidie. Dabei würden all diese Anstrengungen nichts anderes bedeuten als die verzweifelten und untauglichen Versuche, eine epochale Fehlentscheidung zu korrigieren: die der Grenzöffnung und Massenzuwanderung. Ein Staat, der solche Täter aufnimmt, schafft sich selbst die Krise, die er anschließend mit maximalem Aufwand verwalten muss. Millionen für Gutachten, Haft, Resozialisierung von “Traumatisierten” und gewalttätigen Sozialfällen, die uns gestern noch als Zukunftsretter verkauft wurden – und am Ende bleibt die Rückfallgefahr. Der Staat wird zum Reparaturbetrieb seiner eigenen ideologischen Migrationspolitik. Statt Kriminalität gleich an unseren Grenzen zu stoppen, will man sie später im Gerichtssaal therapieren. Die Opfer – drei Tote in Solingen und mittlerweile viele hundert mehr – sind längst vergessen, während der Täter uns weiter als „Fall“ beschäftigt.

Am Ende steht, plakativ gesagt, eine bittere Diagnose: Uns wurden Ärzte versprochen – doch gekommen sind minderintelligente Gewalttäter. Uns wurde Wohlstand durch Zuwanderung zugesichert – doch geliefert wurden Messerattacken und Sicherheitsverwahrung. Uns wurde eine “Bereicherung” verkauft – doch eingetreten ist eine Entreicherung des Sozialstaats, verbunden mit einer elementaren Verunsicherung, die das Fundament des Gemeinwesens untergräbt. Solingen ist kein Zufall, sondern Symptom einer Politik, die wissenschaftliche Erkenntnisse verdrängt, die Schulrealität ignoriert und das Sicherheitsrisiko importiert. Wenn ein Land derart den Zusammenhang von Bildung, Intelligenz und Sicherheit ausblendet, dann ist das blutige Erwachen am Ende unausweichlich.