Abertausende Fake-Accounts des Verfassungsschutzes: Wie sich der Staat sein rechtes Phantom erschafft

In einem Land, in dem es eine reale rechtsextreme Bedrohung gäbe, bräuchte man keine Beweise für selbige zu fälschen oder künstlich zu kreieren. Man müsste retrospektiv keine Allerweltsbegriffe wie “Wir werden sie jagen”, “Judaslohn”, “Vogelschiss” oder den jahrzehntelang unbeanstandeten Satz “Alles für Deutschland” zum braunen Vokabular umzuinterpretieren, sobald sie die Falschen verwenden. Und in einem solchen Land bräuchte man auch keine staatlich gepamperte “Zivilgesellschaft”, die virtuellen Nazis nachstellt. Und erst recht bräuchte man keinen “Verfassungsschutz”, der durch V-Leute, Lockspitzel, agents provocateurs und bestellte Gefälligkeitsstudien die eingebildete Bedrohungslage erst schafft, die dann von etablierten politischen Parteien selbstreferenziell “bekämpft” wird – natürlich in Gestalt der einzigen Opposition im Land.

Zu den Methoden dieses Kampfs gegen ein weitestgehend imaginäres Feindbild gehört gerade in Zeiten von Social Media die Betreibung von Fake-Accounts durch die Verfassungsschutzbehörden in eben den sozialen Medien, die dann anschließend zur noch stärkeren Zensur (vulgo “Regulierung“) empfohlen werden. Das fragwürdige Vorgehen ist zwar seit langem bekannt, doch in welchem Ausmaß es zur Anwendung kommt, spottet jeder Beschreibung. In Sachsen musste nun Innenminister Armin Schuster (CDU) auf Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag einräumen, dass sein Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) eine dreistellige (!) Zahl von Fake-Accounts in verschiedenen sozialen Medien unterhält. Wie viele Mitarbeiter diese tausenden erfundenen User in Hintergrund “managen ”, auf welchen Plattformen diese aktiv sind und sonstige Details nannte Schuster nicht, um den „Einsatzerfolg“ nicht zu gefährden.

Fragwürdige “Einsatzerfolge”

Worin solch ein Einsatzerfolg am Ende liegt, wenn ein mutmaßlicher Großteil der angeblichen Fälle von “rechter Hetze”, “Hassrede” und taktischen Hochstiftungen im Netz am Ende von Akteuren des Staates stammen, der dann anschließend mit Verve dagegen vorgeht, mag sich jeder selbst ausmalen. Ein Problem mit dieser absurden und manipulativen Vorgehensweise gemäß der im deutschen Linksstaat handlungsbestimmten Devise “Wir basteln uns die Realität, wie sie uns passt”, scheint die Dresdner Regierung nicht zu haben, im Gegenteil behauptet Schuster frech, ihm seien “weder Anzeigen gegen Mitarbeiter” noch “extremistische Äußerungen” bekannt, die über diese Fake-Accounts getätigt wurden. Die strafrechtlichen Bestimmungen würden “eingehalten”, zudem würden die Aktivitäten durch die “Nutzungsrichtlinien der Social-Media-Plattformen begrenzt”, die “extremistische Inhalte in der Regel untersagen” und bei Verstößen mit Kontosperrungen reagierten, so der Minister in beredter Blauäugigkeit.

Abgesehen davon, dass Schusters persönliche Glaubwürdigkeit in dieser Sache gleich Null ist, geht es aber hier ja genau darum: Solche zu generieren, damit die Regulierung verschärft wird und am Ende die gewünschten Fallzahlen herauskommen. Inzwischen wurde ein ähnliches Vorgehen auch vom Berliner Verfassungsschutz bekannt; es steht zu befürchten, dass auch in anderen Bundesländern Fake-Accounts einen nennenswerten oder womöglich überwiegenden Anteil der “rechten Problem-Accounts” in diesem Land ausmachen. Hier wedelt der Schwanz also schon längst mit dem Hund. Dieses Gebaren unterstreicht wieder einmal die Fragwürdigkeit des deutschen “Verfassungsschutzes” insgesamt, und zwar auf Bundes- und Landesebene gleichermaßen: Es gibt schlicht keine plausible Begründung dafür, dass sich ein Inlandsgeheimdienst, der sich in den letzten Jahren ja nahezu ausschließlich dem „Kampf gegen Rechts“ verschrieben hat und auf die wahren Gefahren nur noch aufmerksam wird, wenn die Hinweise von ausländischen Diensten kommen, mit Fake-Accounts im Internet tummelt und nach Stasi-Manier Gruppen und Netzwerke infiltriert, um irgendwelche „Rechten“ zu verfänglichen Worten oder sogar Taten zu animieren.

Reminiszenz an dunkle Zeiten

Carsten Hütter, der sicherheitspolitische Sprecher der sächsischen AfD-Fraktion, bezeichnete die von der Landesregierung eingeräumten Machenschaften denn auch als “skandalös” und sagte, das Betreiben von Fake-Profilen im Internet durch den Verfassungsschutz sei generell „mehr als heikel“, ebenso wie Schusters intransparenter Umgang damit. Als „falscher Freund“ Andersdenkende auszuspionieren und möglicherweise zu unüberlegten Aussagen zu motivieren, sei mehr als problematisch und kollidiere mitunter mit den freiheitlichen Grundsätzen der Demokratie. Ein solches Vorhaben sollte daher nur in eng begrenzten Ausnahmefällen, etwa zur Erforschung militanter Vorhaben, gestattet sein, so Hütter weiter. Heimliche Gesinnungsprüfungen des Staates in sozialen Netzwerken und vielleicht sogar in privaten bis intimen Chats würden „an dunkle Zeiten“ erinnern, zumal sich nicht ausschließen lasse, dass die Fake Accounts erst zur Radikalisierung bestimmter Personen beitragen könnten.

Tatsächlich unterstreicht das Ärgernis der inflationären Fake-Accounts durch eine politisch gelenkte, dubiose Behörde abermals: Der Verfassungsschutz gehört auf Bundes- und Landesebene endlich zurechtgestutzt oder am besten ganz abgeschafft. Er ist längst zum Regierungsschutz degeneriert, der die Bürger im Auftrag eines gescheiterten Parteienkartells bespitzelt. Der ihm ursprüngliche zugedachte Auftrag ist mit Übernahme des linksgrünen Machtkartells unter Erfüllungsgehilfenschaft einer entkernten, umgedrehten Union völlig ins Gegenteil verkehrt worden. Erst recht aber ist ein Verfassungsschutz, der die Verfassung missachtet, um Vorgaben der Mächtigen zu erfüllen, ist eine Gefahr für die Bürger – und eines demokratischen Rechtsstaates unwürdig.