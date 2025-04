Aberwitzige Geschichtsklitterung: Gedenktafel am Wannsee-Haus wiederholt „Correctiv“-Lügen

Obwohl die Lügengeschichte von „Correctiv“ über das angebliche rechtsradikale „Geheimtreffen“ von Potsdam von Gerichten mittlerweile zigfach als falsch eingestuft und sogar von der linken „Zeit“ gründlich auseinandergenommen wurde, erhalten ihre Urheber dafür nicht nur immer neue Preise; das Märchen wird sogar von der Gedenkstätte des Hauses der Wannseekonferenz skrupellos zur Manipulation ihrer Besucher benutzt. In der „Correctiv“-Räuberpistole war bewusst der Eindruck vermittelt worden, das Treffen (an dem mehr CDU-als AfD-Mitglieder teilnahmen und bei dem es sich in Wahrheit nur einen völlig legitimen, lupenrein auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Bildungsveranstaltung im Stile eines politisch-gesellschaftlichen Salons handelte) sei eine Art Neuauflage der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 gewesen, bei der hochrangige Nazi-Bürokraten die organisatorische Durchführung des Holocaust geplant hatten.

Aufgrund dieser geradezu perversen Parallelführung fühlten sich die Kuratoren der Wannsee.-Gedenkstätte offenbar berufen, auf den Zug aufzuspringen. Statt sich diese haarsträubenden, die Monstrosität der echten Wannsee-Konferez bagatellisierenden Vergleiche anzuprangern und sich die Vereinnahmung dieses zivilisatorischen und ethischen Tiefpunkts für tagespolitische Stimmungsmache gegen eine bürgerliche Oppositionspartei zu verbitten, greifen sie den verlogenen, geschmacklosen und völlig ahistorischen Unsinn selbst auf.

Tagespolitische Propaganda statt seriöser historischer Einordnung

Just jene also, die dafür zuständig sind und von der Allgemeinheit dafür bezahlt werden, die Wahrheit über dieses Ereignis zu vermitteln, tragen zur Klitterung der Geschichte bei. Anstelle einer seriösen historischen Einordnung betreiben sie tagespolitische Propaganda im Interesse des linken Parteienkartells – gegen die AfD und bezeichnenderweise auch die Union, obwohl diese mit ihrem Kotau vor SPD und Grünen als wortbrüchige Kanzlerpartei die linksgrüne Transformationspolitik in schlimmerer Form als je zuvor fortführt.

Denn auf der Webseite der Gedenkstätte ist ernsthaft das Folgende zu lesen: „Im Januar 2024 veröffentlichte das Netzwerk Correctiv seine Recherchen über ein Treffen der Neuen Rechten in einer Villa in Potsdam. Mitglieder von AfD, Identitären und CDU hatten dort Wege zur millionenfachen Vertreibung von Menschen aus Deutschland besprochen. Schnell kursierte der Begriff “Wannsee 2.0”. Trotz historischer Unterschiede lag die Verknüpfung der heutigen völkischen Deportationsfantasien und der historischen ‚Wannsee-Konferenz‘ nahe“. Derselbe Texte findet sich mittlerweile auf einer Tafel vor der Gedenkstätte – gleich zweisprachig in Englisch, damit auch internationale Besucher die zeitgeistig zurechtgebogene “Wahrheit” verinnerlichen:

Erstens handelt es sich hier nicht nur “historische Unterschiede”, sondern es gibt rein überhaupt keine Parallelen und Bezüge zwischen beiden Ereignissen. Es ist eine unfassbare Entgleisung, die von vorne bis hinten erfundene Geschichte eines linksradikalen Portals in dieser Form in das Gedenken an die Wannseekonferenz einzuflechten und dabei auch noch die ungeheuerliche Behauptung zu verbreiten, eine Verknüpfung liege nahe. Das, was da als „heutige völkische Deportationsfantasien“ verleumdet wird, sind die Rufe nach Wiederherstellung rechtsstaatlicher Verhältnisse und nach verzweifelt notwendiger Abschiebung illegal nach Deutschland eingereister und weit überproportional kriminell auffälliger Migranten.

Aber selbst wenn auf dem Potsdamer Treffen tatsächlich Pläne erörtert worden wären – was erwiesenermaßen nicht der Fall war! –, nicht integrierbare Migranten auch bei offiziell gültiger Duldung zur Ausreise zu bewegen oder gar aktiv abzuschieben, wäre dies nicht auch nur im Entferntesten mit dem vergleichbar gewesen, was auf der Wannseekonferenz besprochen wurde – nämlich die industrielle Ermordung von Millionen europäischer Juden in eigens dafür errichteten Vernichtungslagern. Trotzdem wird den Besuchern genau dieser Eindruck vermittelt. Die Verantwortlichen für diese Perversion, himmelschreiende Geschichtsklitterung und propagandistischen Missbrauch des Holocaust müssten augenblicklich ihrer Posten enthoben und die skandalöse “Einordnung” auf der Webseite entfernt werden.