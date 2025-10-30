Abgehängt: Die KI- und IT-Revolution findet jenseits von Deutschland statt

Während deutsche Regierungspolitiker von einer führenden Rolle in der Weltraum-Industrie träumen, “uns‘ Friedrich” im Staatspropaganda-Sender mit markigen Worten die deutsche „Hightech-Agenda“ verspricht („Wir dürfen nicht zulassen, dass die USA und China allein die technologische Zukunft bestimmen“) und das Ziel ausgibt, Deutschland zum führenden Standort für neue Technologien zu machen, und während allein nur Volkswagen im dritten Quartal 2025 einen Verlust von 1,3 Milliarden Euro vorlegt, hat der Chiphersteller NVIDIA gestern, am 29. Oktober 2025, die historische Marktkapitalisierung von unglaublichen 5,1 Billionen (!) US-Dollar (also fast 5.000 Milliarden Euro) erreicht und ist damit das erste Unternehmen, das diese Schwelle geknackt hat.

Wie realitätsfremd und mit kindlichem Gemüt ausgestattet muss man als Politiker des sich selbst abwrackenden Deutschlands sein, angesichts dieser durch den Prozessorbedarf der KI-Giganten getriebenen Erfolgsmeldungen mit derlei naivem Wunschdenken an die Öffentlichkeit zu gehen? Die ganze Welt lacht sich schlapp über den verbunteten, von Bürokraten “geführten” Moralweltmeister Deutschland, der sich – natürlich mit stets großer Fresse – am Nimbus längst vergangener Tage festklammert. Es ist laterales Querdenken, das Visionäre von Ausführenden trennt: Der geniale Visionär Elon Musk arbeitet längst an einer neuen, spektakulären Idee: der Dezentralisierung der Rechenleistung für xAI. Der Clou: Statt zentraler (und damit hochvulnerabler, weil angreifbarer und somit dauergefährdete ) Datacenter-Monster wie Colossus in Memphis hochzuziehen, um von dort den Hunger nach Rechenleistung der KI-Anwendungen zu bedienen, könnte die Flotte der weltweit parkenden Teslas als global umspannendes Netzwerk dienen. Der Tesla ist schon jetzt ein Roboter auf vier Rädern und in ihm ist alles verbaut, was dazu nötig ist.

Globales neuronales Gitter

Jedes abgestellte Fahrzeug aus der Talentschmiede Musks würde damit Teil eines gigantischen Rechenzentrums. Tausende von Teslas summen leise, während sie Daten sammeln, Mikroaufgaben ausführen, Energie oder Bandbreite teilen. Eine schlafende Flotte verwandelt sich in ein globales neuronales Gitter. In einem aufschlussreichen Tweet eines Tesla-Insiders wird wird es auf den Punkt gebracht: “Die Frage liegt auf der Hand: Warum Milliarden investieren für Rechenzentren, wenn man Dutzende Millionen Teslas in Einfahrten und Parkplätzen mit jeweils 1 Kilowatt Inferenzfähigkeit hat? Stellen Sie sie zusammen, während Sie geparkt sind, und plötzlich laufen Sie mit 100 Gigawatt verteilter KI-Verarbeitung. Power? Kühlung? Infrastruktur? Bereits gebaut und bezahlt. Google und Amazon verbrennen Milliarden, um Serverfarmen zu errichten. Teslas Flotte könnte das weltweit größte Inferenznetzwerk werden, das bereits eingesetzte, bereits gewartete und bereits verbundene Hardware verwendet.”

Und weiter heißt es: “Die Eleganz liegt in der Effizienz: keine neuen Immobilien, keine massiven Bauprojekte, keine Netzüberlastung an einem Standort. Nur verteilte Rechner im planetaren Maßstab, wobei Assets verwendet wurden, die sonst 95 Prizent der Zeit im Leerlauf liegen würden. Wenn Tesla es richtig strukturiert – Besitzer entschädigen, für Nebenzeiten optimieren, minimale Leistungsverschlechterung der nötigen Fahrzeugkomponenten – wird dies zu einer Win-Win-Situation für alle. Tesla-Fahrzeughalter werden für Leerlaufkapazitäten bezahlt. Tesla bekommt Rechenleistung, von der traditionelle Hyperscaler nur träumen können. Die eigentliche Frage ist nicht, ob er es schaffen kann. Die Frage ist, wie lange es dauert, bis der Wettbewerb erkennt, dass er keine Flotte hat, mit der er konkurrieren kann.”