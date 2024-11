Abgelehnter gambischer Asylbewerber stach Busfahrer ab: Der ganz normale Asylwahnsinn

Eine Anfrage des baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Miguel Klauß (Drucksache 17/7518) an die grünschwarze Stuttgarter Landesregierung zeigt einmal mehr den ganzen Irrsinn rund um die Asylmisere in Deutschland auf: Am 18. September – also vor fast zwei Monaten – griff ein 26-jähriger Gambier in Althengstett den Fahrer eines Schulbusses mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Im Bus selbst waren zu dem Zeitpunkt auch acht minderjährige Schüler. Ich mache es kurz, da es sowieso immer dasselbe ist: Das Motiv ist natürlich auch fast zwei Monate später nicht bekannt; man “ermittelt” noch.

Was aber bekannt ist, ist definitiv dies: Der Asylantrag des Gambiers wurde bereits vor sechs Jahren (!), im Jahr 2018, abgelehnt worden. Mit seiner Ablehnung erhielt er aber zugleich seine Duldung ausgestellt, um sicherzustellen, dass man ihn auch ja nicht tatsächlich abschiebt. Gegen die Ablehnung hat er natürlich ebenfalls geklagt – Prozesskostenhilfe auf Steuerzahlerkosten macht’s möglich – und verloren. Trotzdem ist er nach wie vor hier und beging immer wieder Straftaten: Mehrfach trat er wegen sonstiger Gewaltdelikte polizeilich in Erscheinung, mehrere Ermittlungsverfahren laufen noch. Trotzdem hat man ihn die ganze Zeit frei herumlaufen lassen – weswegen er dann schlussendlich den Busfahrer mit einem Messer angreifen konnte.

Jede Menge Ausreden

Ausreden, warum eine Abschiebung über sechs Jahre lang nicht möglich gewesen sein soll, gibt es natürlich zuhauf: Einmal weigerte sich sein Heimatland, Rückführungen zu akzeptieren. Dann stand Corona im Weg, und später sollen auf einmal dann die Voraussetzungen für eine Beschäftigungsduldung vorgelegen haben. Letzteres ist stark anzuzweifeln, denn selbst der mit Steuergeldern finanzierte Ratgeber „Handbook Germany“, wo sich Tipps finden, wie man seine Abschiebung wirksam verhindern kann, erklärt dort, dass die Hürden für eine Beschäftigungsduldung sehr hoch sind. So darf man zum Beispiel keinerlei Straftat begangen haben – was auf den Gambier wohl nicht zutrifft.

Wohnen durfte der Messerstecher übrigens gratis in einer Obdachlosenunterkunft – was ebenfalls gegen die angebliche Beschäftigungsduldung spricht, denn um diese zu bekommen, darf man mindestens zwölf Monate lang kein Geld vom Sozialamt oder Jobcenter erhalten haben. Realität und Fakt ist dies: Dieser Kerl hätte bereits vor sechs Jahren unser Land verlassen müssen. Das spielt aber im besten Deutschland, das wir je hatten, keinerlei Rolle.