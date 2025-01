Abgesang auf die einst so stolze Volkspartei SPD

Lohnt es sich überhaupt noch, der sozialdemokratischen Partei, die mittlerweile selbst auf Bundesebene auf dem Weg zu einem einstelligen Ergebnis ist und mit den Grünen um den Platz als drittstärkste Partei streitet, einen Beitrag zu widmen? Wenn ja, dann sollte man einen solchen Artikel vielleicht eher als Nachruf ansehen – denn die sozialdemokratische Epoche marschiert mit Riesenschritten ihrem Ende entgegen. Was haben Funktionäre wie Scholz, Faeser, Esken und Steinmeier (um nur ein paar der Verantwortlichen dieser Tragödie zu nennen) aus der einstigen Volkspartei, die mit Brandt, Schmidt und Schröder drei der angesehensten Kanzler unseres Landes stellte und eine maßgebliche Rolle in der bundesdeutschen Geschichte spielte, bloß gemacht?

Dabei schien die SPD auf dem Zenit der Macht angekommen, als sie 2021 trotz schlechtem Ergebnis stärkste Partei bei der Bundestagswahl wurde und dadurch sowohl das Amt des Kanzlers als auch das des Bundespräsidenten innehatte. Die sich daraus ergebenden Chancen, gute sozialdemokratische Politik für unser Land und seine Bürger zu machen und der SPD dadurch etwas von ihrem einstigen Glanz und Bedeutung zurückzugeben, wurden kläglich verspielt. Die beiden wichtigsten Positionen des Landes wurden – möglicherweise mangels besserer Alternativen, was ebenfalls Bände spricht – mit Männern besetzt, die dazu weder fachlich noch intellektuell geeignet waren. Die nicht vorhandenen Führungsqualitäten von Scholz mündeten in drei Jahren Zerstörungswut der Ampelregierung, in denen eine Fehlentscheidung auf die andere folgte und die destruktive Politik Merkels nicht nur fortgesetzt, sondern beschleunigt wurde. Mit großen Schritten wurde die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zerstörung weiter vorangetrieben. Hätte man Deutschland vor 10 Jahren verlassen und käme jetzt zurück, man würde es schlicht nicht für möglich halten, dass das dasselbe Land sein soll, und würde sich unwillkürlich fragen, welche Apokalypse Deutschland zwischenzeitlich heimgesucht hat.

Kein Zugang zu Sorgen und Ängsten der Bevölkerung

Aber nicht nur Scholz als Kanzler war Teil des Drehbuchs dieser Tragödie; auch Steinmeier als Bundespräsident war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, der Würde und Verantwortung seines Amtes gerecht zu werden. Der Mann hat keinerlei Gespür, was den Bürgern wirklich auf der Seele brennt und wie er ihnen mit zukunftsweisenden Reden Hoffnung und Zuversicht vermitteln könnte. Letztendlich war und ist Steinmeiers vorrangige Intention, den Deutschen die Kollektivschuld an den Verbrechen des Dritten Reichs immer wieder vorzuhalten und daraus einen kollektiven Generalverdacht zu konstruieren, dass auch in der Gegenwart der Rechtsextremismus das Hauptproblem Deutschlands sei – und dass man diesem am besten dadurch bekämpft, indem man alles, was Deutschland einmal stark und erfolgreich gemacht hat, vernichtet. Ein Bundespräsidenten, der das eigene Volk zu verachten scheint und nie Zugang zu den Sorgen und Ängsten der Bevölkerung gefunden hat, ist gerade in schwierigen Zeiten besonders dramatisch und trägt so seinen Teil zu dieser Tragödie bei.

Eine Folge des kollektiven Versagens der Sozialdemokratie ist die Abwendung der Bürger von der SPD. Eine Partei, die in den 1990er Jahren fast eine Million Mitglieder (!) hatte und jahrzehntelang fast 40 Prozent Zustimmung bei Wahlen erzielen konnte, ist zu einer Splitterpartei heruntergewirtschaftet worden. Die Mehrzahl der verbliebenen Mitglieder dürfte sich heute jenseits der 70 befinden und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Kohorte verschwunden sein wird. Dagegen scheint der zahlenmäßig unbedeutende Teil der Jusos vor allem aus weltfremden, dem Wokismus und Klimawahn frönenden Pseudointellektuellen zu bestehen, die genauso gut bei den Grünen oder der Linkspartei ihre politische Heimat hätten finden können.

Selbst die sympathisierenden Medien wenden sich ab

Wie unwichtig die SPD geworden ist, spiegelt sich auch darin wider, dass von ihrem Wahlparteitag in den Medien kaum noch zu lesen ist – trotz politischer Sympathien der öffentlich-rechtlichen Medien. Sogar in den ARD-“Tagesthemen” gestern Abend wurde über den SPD-Parteitag erst nach dem der AfD berichtet, was zeigt, wie unbedeutend man selbst in den Mainstreammedien diese zentrale Parteiversammlung der SPD einstuft. In der Tat gab es darüber anscheinend so wenig zu berichten, dass der Beitrag vor allem aus einem Bericht über den jeweils jüngsten und die älteste Delegierten bestand, die jeweils außer einem netten Geplauder über Belangloses nichts zur politischen Debatte beizutragen wussten. Dafür bekam dann Olaf Scholz als Interviewpartner eine etwa zehnminütige Bühne geboten, die er dazu nutzte, seine großspurigen Pläne für seine zukünftige Kanzlerschaft darzulegen. Eine persönliche kritische Nachbetrachtung des Ampel-Desasters fand, wie zu erwarten war, in keinster Weise statt. Natürlich versäumte es der ARD-Moderator auch, irgendwelche kritischen Fragen zu stellen – etwa die, warum Scholz denn all die nun angekündigten Wohltaten nicht bereits in den vergangenen drei Jahren umgesetzt hat.

Wenn man diesem Kanzler zuhörte, bekam man den Eindruck, er habe die letzten Jahre in der Opposition verbracht; dabei war es Scholz, der nicht nur seit 2013 ununterbrochen in der Regierung saß, sondern anschließend dann seit 2021 als SPD-Kanzler dieses Land federführend heruntergewirtschaftet hat. “Zeitenwende”, “Doppelwumms”, “neues Wirtschaftswunder” oder “Abschiebeoffensive” hatte er in diversen Regierungserklärungen versprochen – und nichts davon auch nur annähernd erfüllt. Womöglich kann er sich auch daran schon gar nicht mehr erinnern; vielleicht ist es ihm aber auch egal, dass er der schlechteste Kanzler seit Bestehen der Bundesrepublik ist – was nach 16 Jahren Angela Merkel schon etwas heißen will (und eigentlich kaum noch vorstellbar war).

Wiedergeburt als Islampartei?

Die auf dem Parteitag erfolgte Kür Scholz‘ zum Kanzlerkandidaten seiner Partei erfolgte sicherheitshalber – wie einst in der DDR üblich – nicht durch geheime Wahlen, sondern durch Akklamation per Handzeichen. Nur so glaubte man wohl, ein peinliches Wahlergebnis verhindern zu können. Gerade einmal fünf der 600 Delegierten hatten dann folglich noch den Mut, gegen die Nominierung von Scholz zu stimmen. Dass sie damit das Ende ihrer eigenen politischen Karriere in der SPD einläuteten, war diesen wenigen Aufrechten sicher bewusst. Doch in einer Partei, die sich in einem solch dramatischen Niedergang befindet, dürfte das letztendlich auch keine Rolle mehr spielen.

Vielleicht liege ich aber auch vollkommen falsch – und die SPD erlebt ja doch noch eine Renaissance: Als zukünftige politische Heimat der wachsenden deutsch-islamischen Gesellschaft nämlich Mit Aydan Özuguz, die ohne jegliche innerparteiliche Konsequenzen ihrem Antisemitismus öffentlich huldigen darf, hätte man da ja schon die passende Galionsfigur im Führungskader. Dass künftig dann Frauen wie Esken, Faeser, Schulze, Bas oder Mast in einer männerdominierten islamisierten Partei keine Rolle mehr spielen könnten, wäre sicherlich zu verkraften. Das Zeitalter der Emanzipation wäre dann sowieso beendet – aber diesen Preis der kulturellen Bereicherung sollte man schon bereit sein zu zahlen. Um es mit Merkel zu sagen: Wir schaffen das!