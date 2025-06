Abschiebeflüge aus Deutschland: alptraumhafte Zustände, aberwitzige Kosten

Während die Deutschen den schleichenden Verfall ihres Landes bestaunen, während trotz überall gestiegener Kosten und Steuerlasten immer weniger Gegenleistungen erbracht werden, ob Bildung, Rente oder Gesundheitswesen, und die Infrastruktur allmählich zerbröselt: Da steigen die Kosten für den Asyl- und Migrationsirrsinn ins Astronomische. Dies betrifft auf den Teilaspekt der Abschiebungen: Allein am Flughafen München und nur im ersten Quartal 2025 beliefen sich die Ausgaben für elf (!) einzelne Abschiebeflüge – was angesichts der Zahl von über 400.000 Ausreisepflichtigen ein Tropfen auf den heißen Stein ist – auf 1,38 Millionen Euro, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage (amüsanteweise der Linkspartei) zeigt. Pro abgeschobener Person wurden damit im Schnitt 5.600 Euro ausgegeben. Es gibt allerdings einzelne Ausreißeraktionen, von denen ein einzelner Flug nach Somalia einen abstrusen Höhepunkt markiert: Dieser einzelne Chartflug kostete fast 294.000 Euro und fand für lediglich drei Personen statt – das sind 98.000 Euro pro Kopf.

Bundespolizisten, die hinter vorgehaltener Hand privat von solchen Abschiebeflügen erzählen, schildern wahre Abgründe des Staatsversagens und der Infamie, mit der sich dieser Staat auf der Nase herumtanzen lässt. Teilweise wird mit einem 3-zu-1-Schlüssel abgeschoben, das heißt, dass auf einen Abzuschiebenden drei (!) Bundesbeamte zu seiner Sicherung und Begleitung kommen. Die Auszufliegenden werden oftmals von linken NGOs derselben Asylindustrie gebrieft, die ihr Abschiebung zuvor jahrelang mit steuerzahlerfinanzierten Prozessen zu hindern versucht hat, und in maximaler Obstruktion “geschult”: Viele beißen, brüllen und schlagen nach ihren Bewachern und bespucken sie. Absichtlich koten und pinkeln sie die Flugzeugsitze voll.

Geldkoffer mit Bakschisch

Oftmals kommt es vor, dass bei Ankunft im Zielland die gesamte “Fracht” gefesselt und geknebelt von den enervierten Polizisten auf dem Kabinenboden fixiert werden, bis dann die einheimische Polizei an Bord kommt und sie abholt. Bei Flügen vor allem in afrikanische Länder habe es sich als wirksam erwiesen, so die Schilderung eines Bundespolizisten, den randalierenden Migranten an Bord anzudrohen, sie würden bei den Polizisten des Ziellandes als Kinderschänder oder Homosexuelle gemeldet, wenn sie keine Ruhe geben – worauf diese schlagartig kooperierten. Kein Wunder: In diesem Fall würde ihnen in der Heimat Polizeigewalt und Lynchjustiz drohen.

Bei Ankunft in den Zielländern würden dann oftmals Zahlungen teilweise in Millionenhöhe in bar übergeben, mit denen die dortigen Politiker und Behörden geschmiert würden, damit sie überhaupt ihre illegalen Flüchtlinge zurücknehmen. Der genaue Inhalt der versiegelten Geldkoffer und die Höhe des Bakschischs würde vor den den Bundespolizisten strikt geheimgehalten, dies würde ausschließlich zwischen Bundesregierung – also Auswärtigem Amt – und den jeweiligen Unterhändlern der Herkunftsländer ausgehandelt. Oftmals würden die Abschiebeflieger das Rollfeld gar nicht verlassen, sondern nach Ablieferung der Abzuschiebenden gleich weiterfliegen. Die eingesetzten Bundespolizisten erhalten für derartige Flüge Zulagen oder Freizeitausgleich und müssen anschließend oftmals erst einmal freigestellt werden. Nach dem Flug geht es oftmals erst zu einem Hotelaufenthalt in nahelegenenen Staaten, dann zurück nach Deutschland in den Sonderurlaub – bis zum nächsten Flugeinsatz. Bis dahin haben sich etliche der gerade Abgeschobenen schon wieder aufs Neue auf den Weg nach Deutschland gemacht. Manche wanderten bereits mehrmals ein.

Hochgradig kaputtes System

Diese unfassbaren Zustände und Aufwendungen zu Lasten des deutschen Steuersäckels fallen wohlgemerkt ohnehin nur für einen verschwindenden Bruchteil der überhaupt abgeschobenen illegalen Migranten an – und erklären dann auch die eingangs beschriebenen abnormen Kosten: Die komplexe Logistik, hohe Sicherheitsanforderungen, die Beteiligung von über 100 Beamten pro Flug plus “Schmiergeld”. Dass von den elf im ersten Quartal durchgeführten Flügen sieben von der EU-Agentur Frontex mitfinanziert wurden, war mehr eine symbolische Entlastung – das meiste trägt Deutschland allein. Nachdem bereits Milliarden für die Unterbringung und Versorgung illegaler (und ohne Nachweis einer angeblichen “Verfolgung”) ins Land gelangter, volkswirtschaftlich unproduktiver und vielfach straffälliger junger Männer in Deutschland ausgegeben wurden, werden nochmals Unsummen dafür rausgehauen, sie loszuwerden – was am Ende doch nicht gelingt.

Dieses gesamte hochgradig kaputte und verkommene System blüht und gedeiht dank linker Agendapolitik munter weiter, während der Staat seine eigentlichen Aufgaben immer weniger und seltener wahrnimmt. Ewig kann dies nicht funktionieren.