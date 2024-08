Abschiebungen à la Ampeldeutschland: Wer nicht mitfliegen will, darf bleiben

Wer sich fragt, warum es so wenige Abschiebungen gibt und Deutschland vielerorts als das idiotischste Land der Welt gilt, findet eine Antwort in Niedersachsen: Die dortige Landesaufnahmebehörde teilte der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf tatsächlich offiziell mit: „Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen bzw. auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen (aktiver/passiver Widerstand), kann dieser auf freien Fuß gesetzt werden und eigenständig zu der ihm zugewiesenen Unterkunft zurückreisen.“ Im Klartext: Wer nicht abgeschoben werden will oder sogar gewaltsam Widerstand dagegen leistet, kann auch einfach in Deutschland bleiben. Das ist nicht etwa ein schlechter Scherz, sondern die Politik des SPD-regierten Landes Niedersachsen.

Manuel Ostermann, der stellvertretende Vorsitzende der Bundespolizei-Gewerkschaft (DPolG), zeigte sich darüber verständlicherweise entsetzt: „Unser Rechtsstaat wird ad absurdum geführt, wenn sich Migranten durch passiven oder aktiven Widerstand einer Abschiebung entziehen können. Das Ganze wird noch absurder, wenn die gewalttätige Person anschließend auf freiem Fuß belassen wird. Diese Realität zeigt Deutschlands Hilflosigkeit. Leidtragende sind nicht nur der Rechtsstaat, die in Deutschland lebenden Menschen, sondern insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen, die diesen anhaltenden Wahnsinn ausbaden müssen“, kritisierte er.

Was Polizisten blüht, die einen unwilligen Ausreisepflichtigen eskortieren müssen, zeigte der Fall eines Ivorers, der am Düsseldorfer zwei Polizisten ins Krankenhaus brachte, indem er ihnen gegen den Kopf schlug bzw. in die Hand biss. Für einen solchen Fall einer gescheiterten Abschiebung bat die Aufnahmebehörde die Polizisten lediglich, „die Abschiebeunterlagen an die zuständige Ausländerbehörde zu versenden“. Stattdessen brachten sie den Mann zum Haftrichter, der ihn dann auch tatsächlich ins Gefängnis schickte. Schon das ist in diesem Land bemerkenswert.

Bankrotterklärung des Rechtsstaats

„Diese brutale Realität haben meine Kolleginnen und Kollegen einfach nicht verdient“, so Ostermann weiter, zumal der der Angreifer sich nicht zum ersten Mal der Abschiebung widersetzt habe. Genau deshalb habe man ihn aber auf Weisung der Ausländerbehörde „absurderweise“ wieder freilassen müssen, und nur darum habe er die Beamten nun angreifen und verletzen können. Statt solchen „bürokratischen Wahnsinns“ fordert Ostermann „bundeseigene Abschiebehaftplätze, eine Sechs-Monatsfrist in Abschiebehaft zur Passersatzpapierbeschaffung und die Zuständigkeit der Bundespolizei für die Abschiebungen“. Der Bundesregierung und insbesondere Innenministerin Nancy Faeser warf er vor, sich nicht ernsthaft um das wichtige Thema Abschiebung zu kümmern. Stattdessen gebe es nur Ankündigungen, die nicht durchgesetzt würden. Es sei „eine erneute Bankrotterklärung“. Genau dies ist es, fürwahr.

Die groteske Anweisung der Behörde zeigt abermals, welche Idiotie in diesem Land herrscht. Nicht nur, dass die Regierung geradezu wahnhaft immer neue Migrantenmassen über die Grenzen lässt, obwohl sämtliche Aufnahmekapazitäten seit Jahren völlig erschöpft sind, sie weigert sich, entgegen ihren eigenen verlogenen Ankündigungen, endlich Abschiebungen „in großem Stil“ vorzunehmen und belohnt diejenigen, die sich ihrer Ausweisung widersetzen, auch noch damit, dass sie einfach bleiben können, selbst wenn sie Polizisten verletzt haben. Das Ganze ist niemandem mehr vermittelbar und zeigt einen Staat, der völlig aus den Fugen ist, während die Bevölkerung jeden Tag buchstäblich ihre Haut zu Markte tragen muss und Leib und Leben riskiert, wenn sie sich noch vor die Tür traut.