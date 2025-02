Abspann: Es ist vorüber

Ein grinsender Merz tritt vor die Kameras und verkündet süffisant: „Wir haben die Wahl gewonnen.“ Ja, so ist es. Mit Ausgrenzung, Mauerbau, Abschottung und dem Missachten und Verhöhnen von über 20 Prozent der Bürger dieses Landes. Das war kein Fairplay – das war Betrug, Manipulation und Täuschung. Das ist ein Schmierentheater und eine Farce, die eines angeblich demokratischen Rechtsstaates unwürdig ist. Jedem Menschen mit nur einem Funken Demokratieverständnis sollte diese Tatsache zum Speien bringen. Ja, der Umfaller Merz hat nun sein heiß ersehntes Kanzlerziel erreicht – was bedeutet: ab jetzt werden alle seine vollmundigen Versprechen zur Makulatur.

„Wir machen keine Politik mehr für linke und grüne Spinner!”, verkündete Merz vollmundig, als er auf Stimmenfang ging. Nun wird er mit genau diesen linken Zerstörern regieren. Ein Wendehals, Opportunist und Scharlatan – auch das, genau wie ich vor drei Tagen hier schrieb. Mit diesem Mann an der Spitze wird es einzig ein lähmendes „Weiter so“ geben, in diesem Casino der Kartenzinker, Falschspieler und Betrüger – so wie prophezeit und befürchtet. Er wird sich linken Wunschzielen beugen, wird alle finanziell bestrafen, die sich der elektronischen Überwachungs-Patientenakte verweigern, er wird Systemkritiker schikanieren und freiheitliche Individuen unter sein diktatorisches Vorschriften-Joch zwingen. Er wird nun umgehend deutsche Taurus-Marschflugkörper in die längst totgerittene Ukraine schicken, um, entgegen jeglicher Logik, sowie amerikanische und russische Friedensbemühungen konterkarierend, einen noch größeren Krieg heraufzubeschwören. Mit Merz bekommen wir Schuldenberge, Steuererhöhung, Verarmung, sozialistische Kontrolle und Bevormundung – und das alles Hand in Hand mit Links.

Wider den Wählerwillen

Die mit Abstand zweitstärkste Partei dieses Sechsundachtzigmillionen-Landes erhält, trotz der exakten Verdoppelung ihrer Prozentzahl innerhalb von nur 4 Jahren, weiterhin keine Regierungsbefugnis. Man muß diese Tatsache einmal begreifen: Die blaue Freiheitspartei hat sich verdoppelt – und zwar trotz Milliardenbeträgen des Einheitsparteienkartells für den Staatsfunk, der mit Dauerpropaganda, Dauerverleumdung und Dauerhass seit Jahren 24/7 gegen diese Demokraten ein mediales Schlachtfeld am Laufen hält. Dies ist, singulär betrachtet, ein unglaublicher Erfolg – der dieses Regierungssyndikat allerdings nicht interessiert. Trotz der historischsten Abstrafung einer Bundesregierung überhaupt, wird eine nun 16-Prozent-SPD (minus 9,3 Prozent!) wieder an der Regierungsbildung beteiligt sein. So etwas ist Unrecht. So etwas ist gegen den Willen des Wählers. So etwas ist krank.

Apropos Wähler: 83,5 Prozent Wahlbeteiligung in Deutschland sind der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Doch inzwischen ist hier längst nichts mehr homogen. Wer nach dieser Wahl auf die Deutschlandkarte blickt, erkennt gerade auf faszinierende Weise die alte Mauer zwischen Ost und West wieder: Der Westen ist schwarz, der Osten ist blau. Im Osten hat man es verstanden. Hier holt die AfD insgesamt durchweg 30 bis fast 40 Prozent. Hier sind wir seit mehr als einem halben Jahrhundert allergisch gegen Mauern jedweder Bezeichnung und Couleur. Erst gestern schrieb ich einem alten Freund, daß ich mich inzwischen dabei ertappe, mir mit einer erneuten Teilung Deutschlands zu wünschen, um den Schlafschaf-Westen loszuwerden. Nie hätte ich gedacht, je so etwas zu sagen.

Kein Habeck und kein Baerbock mehr – immerhin zwei gute Nachrichten

Warum parallel dazu allerdings die umbenannte Mauermörderpartei SED hier bei uns wieder so hoch punkten kann, ist mir komplett unbegreiflich. Dass im linksgrünen Sumpf Berlin die rote Garde gemeinsam mit der Öko-Sekte auf fast 37 Prozent (!) kommt, sollte freilich keine Überraschung sein: In den naturfernen, artifiziellen Beton- und Shithole-Metropolen wählt der dort in grauen Blöcken und Kiezen internierte hip-woke Ameisenhaufen selbstverständlich Linksgrün – ein Mindset, das ihnen vermutlich aber die eigene bunt-verquere Eine-Welt-Halluzination nolens-volens aufzwingt. Den rational Denkenden kann dies kaum verwundern. Doch inmitten des Frustes gibt es auch ein paar wenige Lichtblicke: Wenigstens wirft nun der unsägliche Wirtschaftsdilettant Habeck, der ja eigentlich bis vor wenigen Tagen noch davon phantasierte, Kanzler zu werden, als Wirtschaftsminister hin und zieht sich aus allen Parteiführungsämtern zurück. Und seine Kollegin Trampolina Plappertasche darf uns ab sofort nicht mehr in der Welt lächerlich machen. Das sind zwei gute Nachrichten.

So, für heute will ich’s hier nicht mehr allzu weit in die Länge ziehen. Wir alle haben inzwischen genug über all das gelesen und genug geflucht. Was also bleibt bis zur nächsten Wahl, die höchstwahrscheinlich in spätestens zwei Jahren vor der Tür steht? Es bleiben Unsicherheit, Spaltung – und auch ein Großteil Verzweiflung. Es bleiben Zerstörung und Abwanderung von Industrie, Zerfall von Wohlstand und Freiheit. Es bleibt das, was es bereits jetzt schon ist: Ein langsam verrottender Komposthaufen mit Brandmauer. Der nächste Anschlag, das nächste Blutbad, das nächste Gemetzel in diesem kaputten Land wird höchstwahrscheinlich bereits jetzt, während ich dies hier schreibe, von islamischen „Schutzsuchenden“ geplant und vorbereitet. Auch dieser Wahnsinn wird bleiben.

Das demokratieverachtende Lügenkartell

Die Mehrheit dieses Landes will den Rot-Grün-Fraß nicht mehr – und bekommt ihn dennoch erneut serviert. Das ist eine Verhöhnung dessen, was man einst Demokratie nannte. Und auch noch ein letztes Wort an all jene, die dieses demokratieverachtende Lügenkartell gestern aktiv mit ihrer Stimme gewählt haben: All ihr Aussitzer, die ihr den Ernst der Lage erneut nicht begriffen habt; ihr alle, die ihr erneut in Schafsmanier eure Blökstimme für ein “Weiter so“ missbraucht habt, um sie an diese Mischpoke von Blendern zu verschwenden: Ihr besitzt dauerhaft meine Verachtung. Schämt euch in Grund und Boden!

Abschließend noch etwas in eigener Sache. Komplexe, ausführliche Texte zu verfassen saugt massiv Nerven, Kraft und Zeit. Letztlich bleibt man auch damit trotzdem nur Beobachter am Wegesrand, während der geballte Wahn als Herdenmob, stampfend in einer Staubwolke, an einem vorbeizieht. Zurück bleibt eine klebrige Dreck- und Dungschicht auf der Haut, ein schaler Geschmack im Mund und eine innere Ausgebranntheit. Eine kleine Handvoll verlässlicher, verbliebener Freunde gibt mir schon seit geraumer Zeit den liebevollen Rat, auf mich aufzupassen und mir das nicht mehr anzutun. So etwas nehme ich mir zu Herzen. Aus diesem Grund gestatte ich mir hier erst einmal eine politische und publizistische Pause und versuche mich wieder vermehrt dem Guten, Wahren und Schönen zu widmen. Unsere Zeit ist zu begrenzt und zu kostbar, um sie in Verhärtung und Gram zu vergeuden. Passen wir auf uns auf – und genießen wir den beginnenden Frühling, der stets ein großes und unermessliches Wunder ist.